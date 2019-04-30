Справка banki.ru о брокере

ИП Сычев Сергей Вениаминович осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2004 года. По итогам 2015 году брокер занял 42-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Местонахождение брокера – г. Москва.

19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-89 отозвал лицензию предпринимателя на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



В 2015 году брокер заключил 119014 договоров страхования, из них 118907 – с юридическими лицами и 107 – с физическими лицами.



Доход брокера за 2015 год составил 5,13 млн рублей. В предыдущем году предприниматель показал доход в размере 4,22 млн рублей.

Руководство: Сергей Сычев (индивидуальный предприниматель).

Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.