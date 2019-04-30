ИП Сычев Сергей Вениаминович осуществляет страховую брокерскую деятельность с 2004 года. По итогам 2015 году брокер занял 42-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Местонахождение брокера – г. Москва.
19 января 2017 года Банк России приказом № ОД-89 отозвал лицензию предпринимателя на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
В 2015 году брокер заключил 119014 договоров страхования, из них 118907 – с юридическими лицами и 107 – с физическими лицами.
Доход брокера за 2015 год составил 5,13 млн рублей. В предыдущем году предприниматель показал доход в размере 4,22 млн рублей.
Руководство: Сергей Сычев (индивидуальный предприниматель).
Дата последнего изменения: 20 января 2017 г.
Справочная информация о брокере
Сычев Сергей Вениаминович
лицензия СБ-Ф № 4095 77 от 07.12.2007
Руководитель
Сергей Вениаминович Сычев (индивидуальный предприниматель)
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.