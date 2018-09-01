Справка banki.ru о брокере

ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера с 2015 года. По итогам 2017 года организация заняла 19-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис находится в г. Мытищи (Московская обл.).

ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» зарегистрировано в июле 2014 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана компании Банком России в феврале 2015 года. ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» выступает организатором программ «Тойота страхование» и «Lexus страхование» в России. Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).



Единственным участником общества является Toyota Insurance Management Limited (Великобритания), работающая как дочерняя компания крупнейшего страховщика в Азии MS & AD Insurance Group Holdings, Inc.

В 2017 году брокер подписал 19 договоров страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 25 договоров); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход компании по итогам минувшего года достиг 61,42 млн рублей против 165 тыс. рублей, полученных в 2016-м.



Уставный капитал – 5 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Максим Каликов (генеральный директор).



Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК».

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.