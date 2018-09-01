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Брокер Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)

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лицензия ЦБРФ СБ № 4339 от 12.11.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
5 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
61 415
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
19
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера с 2015 года. По итогам 2017 года организация заняла 19-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис находится в г. Мытищи (Московская обл.).

ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» зарегистрировано в июле 2014 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера выдана компании Банком России в феврале 2015 года. ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» выступает организатором программ «Тойота страхование» и «Lexus страхование» в России. Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

Единственным участником общества является Toyota Insurance Management Limited (Великобритания), работающая как дочерняя компания крупнейшего страховщика в Азии MS & AD Insurance Group Holdings, Inc.

В 2017 году брокер подписал 19 договоров страхования с юридическими лицами (в 2016-м – 25 договоров); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход компании по итогам минувшего года достиг 61,42 млн рублей против 165 тыс. рублей, полученных в 2016-м.

Уставный капитал – 5 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Максим Каликов (генеральный директор).

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК».

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)»
лицензия ЦБРФ СБ № 4339 от 12.11.2015
Руководитель
Максим Викторович Каликов (генеральный директор)
по информации на 24 сентября 2018 г.
Адрес
141031, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 5, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 933-37-17
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