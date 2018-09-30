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Брокер Велес

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4355 от 29.08.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 30.09.18
Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «Велес» – компания, осуществляющая независимую посредническую деятельность в качестве страхового брокера с 2017 года. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России, доход брокера за 2017 год отсутствует. Головной офис компании находится в городском поселке Янино-1 (Ленинградская обл.).

Компания оказывает брокерские услуги российским физическим лицам и корпоративным клиентам, связанные с заключением и сопровождением договоров страхования по всем видам страхования. Также брокер оказывает профессиональные консультационные услуги, занимается организацией и проведением семинаров и мастер-классов в области страхования.

Единственным участником общества является Михаил Петров (100% уставного капитала).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Светлана Петрова (генеральный директор).

Партнеры: ООО СК «ТИТ», АО СК «Пари», АО «РНПК», ООО «Адвант-страхование», ООО «СКОР Перестрахование», ООО «СК «Капитал-Полис».

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО СБ «Велес»
лицензия ЦБРФ СБ № 4355 от 29.08.2017
Руководитель
Светлана Сергеевна Петрова (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Янино-1, ул. Земляничная, д. 44
Телефоны
+ 7 (812) 925-00-83
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