Россия
Вход
Поиск

Брокер Венские страховые брокеры

изменить брокера
лицензия СБ № 4327 от 31.07.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Венские страховые брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании расположен в Москве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-912 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Венские страховые брокеры» зарегистрировано в феврале 2014 года. Единственным участником общества является компания «Ляманс Альянс Лимитед», зарегистрированная на Сейшельских островах.

Компания является членом Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 853 тыс. рублей и заняла 81-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Лицом, осуществляющим управление организацией является ООО «Управление «Запад».

Дата последнего изменения: 31 мая 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Венские страховые брокеры»
лицензия СБ № 4327 от 31.07.2014
Руководитель
ООО «Управление «​Запад»​ (управляющая организация)
по информации на 31 мая 2017 г.
Адрес
129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1
Телефоны
8 (929) 513-95-60
Все брокеры
 1544

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы