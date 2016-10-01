Справка banki.ru о брокере

ООО «Венские страховые брокеры» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании расположен в Москве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-912 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Венские страховые брокеры» зарегистрировано в феврале 2014 года. Единственным участником общества является компания «Ляманс Альянс Лимитед», зарегистрированная на Сейшельских островах.

Компания является членом Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размере 853 тыс. рублей и заняла 81-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Лицом, осуществляющим управление организацией является ООО «Управление «Запад».



Дата последнего изменения: 31 мая 2017 г.