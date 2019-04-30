Список страховых компаний, предоставляющих услугу ОСАГО в вашем городе, можно легко найти на нашем сайте, выбрав соответствующий вид страхования – страхование ОСАГО, а также интересующий регион. Перечень обычно включает в себя название компаний, их адреса и телефоны.

Продающие полис ОСАГО страховые компании часто имеют в своей линейке и другие страховые продукты, например полис каско. Как правило, большинство автовладельцев, приобретающих полис ОСАГО, предпочитают оформлять каско в той же страховой компании. Как минимум это позволяет сэкономить свое время на обращение в страховую.

В какой компании оформить ОСАГО?

При покупке ОСАГО выбор страховой компании имеет большое значение. Несмотря на то что стоимость полиса может отличаться в пределах 20-процентного тарифного коридора, при выборе компании мы рекомендуем ознакомиться с отзывами других клиентов.

Отзывы реальных клиентов помогут оценить, каким образом страхование ОСАГО осуществляется в той или иной компании.