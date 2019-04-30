|Название компании
|Объем премий,
тыс. ₽
|Объем выплат,
тыс. ₽
|
Абсолют Страхование
+7 (495) 987-18-38 Лицензия ЦБРФ СЛ № 2496 от 19.07.2017
|4 200 000
|1 500 000
|
Авангард-Гарант
+7 (495) 980-98-50 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0796 от 13.07.2015
|737 714
|471 128
|
Авангард Полис
+7 (495) 363-61-75 Лицензия ФССН С № 3920 77 от 13.05.2008 Отозвана
|610 687
|127 920
|
Авеста
+7 (812) 329-44-50 Лицензия ФССН С №3156 78 от 15.05.2006 Отозвана
|154 309
|44 806
|
Авеста-Мед
+7 (812) 441-30-03 Лицензия ФССН С №2816 78 от 30.04.2009 Отозвана
|538
|119
|
Аврора-Гарант
+7 (495) 958-38-21 Лицензия ЦБРФ С № 3332 50 от 06.10.2014 Отозвана
|740 726
|280 778
|
АгроС
+7 (495) 677-16-55 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3775 от 21.09.2015 Отозвана
|659 679
|29 488
|
Адвант-Страхование
+7 (812) 702-60-02 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3290 от 06.11.2015
|182 858
|66 439
|
АИГ страховая компания
+7 (495) 935-89-50 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3947 от 12.04.2017
|1 961 148
|137 663
|
АИЖК
+7(495) 272-03-73 Лицензия ЦБРФ СИ № 4210 от 11.08.2016 Отозвана
|-
|63 914
|
АК Барс-Мед
8 800 500-03-03 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3943 от 20.12.2016
|191 952
|160 079
|
Ак Барс Страхование
8 800 100-90-30 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3867 от 06.06.2019
|713 507
|157 975
|
Акомс
+7 (42433) 66-400 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0455 от 30.11.2015 Отозвана
|90 459
|10 868
|
Актив
+7 (499) 124-56-49 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0139 от 28.09.2015 Отозвана
|1 568 998
|131 302
|
Акцепт
+7 (495) 987-20-09 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3572 от 03.04.2018 Отозвана
|569 347
|68 406
Список страховых компаний, предоставляющих услугу ОСАГО в вашем городе, можно легко найти на нашем сайте, выбрав соответствующий вид страхования – страхование ОСАГО, а также интересующий регион. Перечень обычно включает в себя название компаний, их адреса и телефоны.
Продающие полис ОСАГО страховые компании часто имеют в своей линейке и другие страховые продукты, например полис каско. Как правило, большинство автовладельцев, приобретающих полис ОСАГО, предпочитают оформлять каско в той же страховой компании. Как минимум это позволяет сэкономить свое время на обращение в страховую.
В какой компании оформить ОСАГО?
При покупке ОСАГО выбор страховой компании имеет большое значение. Несмотря на то что стоимость полиса может отличаться в пределах 20-процентного тарифного коридора, при выборе компании мы рекомендуем ознакомиться с отзывами других клиентов.
Отзывы реальных клиентов помогут оценить, каким образом страхование ОСАГО осуществляется в той или иной компании.
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Одна из проблем страхового рынка — качество клиентского сервиса. Потребители «голосуют ногами», придирчиво выбирая компанию. Цифровизация и insurtech могут «развернуть страхование лицом к людям».
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.