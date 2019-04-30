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423 страховые компании
Название компании Объем премий,
тыс. ₽		 Объем выплат,
тыс. ₽
Абсолют Страхование 4 200 000 1 500 000
Авангард-Гарант
Авангард-Гарант
+7 (495) 980-98-50 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0796 от 13.07.2015
Калькулятор Каско Автострахование
737 714 471 128
Авангард Полис
Авангард Полис
+7 (495) 363-61-75 Лицензия ФССН С № 3920 77 от 13.05.2008 Отозвана
610 687 127 920
Авеста
Авеста
+7 (812) 329-44-50 Лицензия ФССН С №3156 78 от 15.05.2006 Отозвана
154 309 44 806
Авеста-Мед
Авеста-Мед
+7 (812) 441-30-03 Лицензия ФССН С №2816 78 от 30.04.2009 Отозвана
538 119
Аврора-Гарант
Аврора-Гарант
+7 (495) 958-38-21 Лицензия ЦБРФ С № 3332 50 от 06.10.2014 Отозвана
740 726 280 778
АгроС
АгроС
+7 (495) 677-16-55 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3775 от 21.09.2015 Отозвана
659 679 29 488
Адвант-Страхование
Адвант-Страхование
+7 (812) 702-60-02 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3290 от 06.11.2015
Калькулятор Каско Автострахование
182 858 66 439
АИГ страховая компания
АИГ страховая компания
+7 (495) 935-89-50 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3947 от 12.04.2017
1 961 148 137 663
АИЖК
АИЖК
+7(495) 272-03-73 Лицензия ЦБРФ СИ № 4210 от 11.08.2016 Отозвана
- 63 914
АК Барс-Мед
АК Барс-Мед
8 800 500-03-03 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3943 от 20.12.2016
191 952 160 079
Ак Барс Страхование
Ак Барс Страхование
8 800 100-90-30 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3867 от 06.06.2019
713 507 157 975
Акомс
Акомс
+7 (42433) 66-400 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0455 от 30.11.2015 Отозвана
Калькулятор Каско Автострахование
90 459 10 868
Актив
Актив
+7 (499) 124-56-49 Лицензия ЦБРФ СЛ № 0139 от 28.09.2015 Отозвана
1 568 998 131 302
Акцепт
Акцепт
+7 (495) 987-20-09 Лицензия ЦБРФ СЛ № 3572 от 03.04.2018 Отозвана
Калькулятор Каско Автострахование
569 347 68 406

СПИСОК СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ОСАГО

Список страховых компаний, предоставляющих услугу ОСАГО в вашем городе, можно легко найти на нашем сайте, выбрав соответствующий вид страхования – страхование ОСАГО, а также интересующий регион. Перечень обычно включает в себя название компаний, их адреса и телефоны.

Продающие полис ОСАГО страховые компании часто имеют в своей линейке и другие страховые продукты, например полис каско. Как правило, большинство автовладельцев, приобретающих полис ОСАГО, предпочитают оформлять каско в той же страховой компании. Как минимум это позволяет сэкономить свое время на обращение в страховую.

В какой компании оформить ОСАГО?

При покупке ОСАГО выбор страховой компании имеет большое значение. Несмотря на то что стоимость полиса может отличаться в пределах 20-процентного тарифного коридора, при выборе компании мы рекомендуем ознакомиться с отзывами других клиентов.

Отзывы реальных клиентов помогут оценить, каким образом страхование ОСАГО осуществляется в той или иной компании.

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

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Мнения
Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech
​Павел Самиев
генеральный директор «БизнесДром», заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности
Хороший клиент — довольный клиент, или Зачем Insure нужен Tech

Одна из проблем страхового рынка — качество клиентского сервиса. Потребители «голосуют ногами», придирчиво выбирая компанию. Цифровизация и insurtech могут «развернуть страхование лицом к людям».

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Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

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