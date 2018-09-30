Страховая компания АльфаСтрахование

Справка banki.ru о компании

АО «АльфаСтрахование» – крупный федеральный страховщик, основной участник Группы «АльфаСтрахование». Универсальный портфель услуг компании включает в себя как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов. В 2018 г. группа «АльфаСтрахование» заняла 140 место в рейтинге 600 крупнейших компаний России и вошла в пятерку лидеров страховой отрасли. Региональная сеть компании включает более 270 представительств по всей России. Головной офис расположен в Москве.

По итогам 2017 года занимала седьмое место по общему размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и седьмое место по размеру сборов на рынке входящего перестрахования.

История компании



Страховая компания была создана в 1992 году как ОАО «Восточно-Европейское Страховое Агентство» («ВЕСтА»). Учредителями страховщика стали Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), Российский Национальный Банк, банк «Восток-Запад» и ряд внешнеторговых объединений. Изначально специализируясь на обслуживании корпоративных клиентов, после кризиса 1998 года компания сделала ставку на развитие розницы и через несколько лет стала одним из лидеров рынка (3,5 млрд рублей собранной премии по итогам 2000 года, четвертое место среди российских страховщиков). На тот момент компания обладала широкой агентской сетью, 40 филиалами по всей стране и обслуживала более 20 тыс. розничных клиентов.

Неудивительно, что интерес к страховщику проявил финансово-промышленный консорциум «Альфа-Групп» (в то время создавший собственную страховую компанию «Альфа-Гарантии»). Консорциум искал партнера для «Альфа-Гарантии» – более сильного страховщика, способного ускорить ее развитие.

Летом 2001 года «Альфа-Групп» выкупила 100% акций ОАО «ВЕСтА» (тогда основными акционерами страховщика были «Вимм-Билль-Данн» с 25% акций, а также гендиректор и основатель компании Александр Карпов с долей в 50%). Точная сумма сделки не разглашалась, однако эксперты рынка говорили о цене порядка 3–5 млн долларов.

В октябре 2001 года произошло слияние «ВЕСтА», «Альфа-Гарантии» и крупного украинского страховщика «Остра-Киев» (входит в топ-10 лидеров на украинском страховом рынке, основной акционер – Альфа-Банк (Украина), которому принадлежит 60% акций). Новая компания получила название «Группа «АльфаСтрахование», ее генеральным директором стал глава «Альфа-Гарантии» Денис Киселев.

В мае 2002 года пост генерального директора «АльфаСтрахования» занял инвестбанкир Владимир Скворцов. С этого момента компания руководствуется стратегией прибыльного наращивания рыночной доли, начинает активно развивать корпоративный и розничный бизнес в Москве и регионах (к концу 2004 года количество филиалов достигло порядка 200), развивает партнерское продвижение страховых услуг, налаживая сотрудничество с ведущими банками и автодилерами.

Эта стратегия принесла свои плоды. В последующие годы компании удалось прочно занять место в топ-10 крупнейших российских страховщиков. Так, в 2005 году сборы «АльфаСтрахования» составили 7,2 млрд рублей (девятое место на рынке).

В 2008–2011 годах «АльфаСтрахование» осуществляла скупку активов, что позволило ей существенно нарастить объемы бизнеса. В группу вошли несколько крупных региональных страховщиков.

В 2015 году группа «АльфаСтрахование» приобрела у ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 100% акций ОАО «Страховая медицинская компания «Югория-Мед» – одной из крупнейших региональных российских компаний на рынке обязательного медицинского страхования и ООО «Медицинская страховая компания «Аско-Забота» – лидера обязательного медицинского страхования в Омской области.



Достижения компании



По итогам 2017 года «АльфаСтрахование» стала лауреатом ежегодной ХI премии «Банк года» холдинга «Банки.ру», победив в номинации «Страховая компания года». Компания стала лауреатом международной премии Global Brands Awards 2018 в номинации «Любимый страховой бренд в России».



По состоянию на октябрь 2018 года СК «АльфаСтрахование» вошла в список компаний, которые вправе осуществлять страхование ответственности застройщиков (в список включены 11 страховых компаний и одно общество взаимного страхования). Компания имеет аккредитацию при ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ») на страхование космических рисков.



Также в 2018 году «АльфаСтрахование» стала первым страховщиком, выпустившим на российский рынок продукт, который позволяет минимизировать финансовые и информационные риски практически любого бизнеса или компаний, которые подвергнутся кибератакам. Тогда же компания запустила инновационное страхование ответственности владельцев дронов.



По версии Forbes «АльфаСтрахование» занимает 70 место рейтинга «200 крупнейших частных компаний России».

Рейтинг

Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» с позитивным прогнозом по международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства «Эксперт РА».

Правление: Владимир Скворцов (гендиректор, председатель правления), Ирина Алпатова, Михаил Бершадский, Александр Горин, Илья Кабачник, Вера Маммадова, Илья Оленин, Татьяна Пучкова, Андрей Рыжаков, Сергей Савосин, Алексей Слюсарь.

Совет директоров: Петр Авен, Андрей Баранов, Андрей Косогов, Ильдар Каримов, Артем Леонтьев, Алексей Марей, Владимир Назаров, Владимир Скворцов, Сергей Солонин, Олег Сысуев.

Клиенты: компании «Норильский никель», «Сибур», «Башнефть», «Сухой»; операторы сотовой связи «Билайн» и «Мегафон»; международные аэропорты Внуково и Домодедово; авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Ямал», «Уральские авиалинии», «Россия»; банки «Промсвязьбанк», «Раффайзен банк», UniCredit Bank и др.

Партнеры по перестрахованию: Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re), Швейцарское перестраховочное общество (Swiss Re), Ганноверское перестраховочное общество (Hannover Re), СКОР (SCOR), Кельнское перестраховочное общество (GenRe), Партнер Ре (Partner Re), корпорация Lloyd’s of London, сотрудничество с синдикатами которой осуществляется через международных брокеров Willis Limited, Marsh, AON Benfield и др.

Дата последнего изменения: 31 октября 2018 г.