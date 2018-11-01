Страховая компания Альянс

Справка banki.ru о компании

АО СК «Альянс» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. Основная специализация – корпоративное страхование имущества и ответственности. По итогам 2017 года общество заняло 47-е место среди российских страховщиков по объему собранной премии и вошло в топ-10 по сборам в сегменте страхования финансовых рисков и страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам.

История компании до «Альянса»

Компания была основана в 1991 году как ОАО «Российское страховое народное общество» («РОСНО»). Учредителем страховщика стала Федерация независимых профсоюзов России, а его основателем и генеральным директором – Евгений Кургин, ранее занимавшийся профсоюзной деятельностью.

В первые несколько лет компания специализировалась в основном на обязательном медицинском страховании (в 1994 году это направление было выделено в специально созданную «дочку» – ОАО «РОСНО-МС»). Благодаря ОМС по итогам 1995 года «РОСНО» удалось выйти на первое место по сборам среди российских страховщиков. Тогда же была создана еще одна «дочка» страховщика – перестраховочная компания «РОСНО-Центр», практически сразу же ставшая заметным игроком на российском рынке перестрахования.

В конце 1997 года владельцем порядка 40% акций «РОСНО» стала одна из крупнейших в России финансово-промышленных групп АФК «Система».

В 2000 году СК «РОСНО» входила в топ-5 компаний по автострахованию, тогда же она приступила к продажам полисов через Интернет.

Участие Allianz AG

Весной 2001 года основной акционер «РОСНО», АФК «Система», увеличила свою долю в пакете акций страховщика до 75,9%, выкупив акции дополнительной эмиссии. В июне 45% акций «РОСНО» за 30 млн долларов купила одна из крупнейших мировых страховых групп – немецкая Allianz AG. 47% акций страховщика остались у АФК «Система», около 6% – у менеджмента компании, при этом стороны договорились о возможной покупке Allianz дополнительного пакета акций «РОСНО».

В том же году СК «РОСНО» открыла представительство в Казахстане и дочерние компании в Армении и Киргизии, перешла на международные стандарты финансовой отчетности, поменяла систему корпоративного управления. Осенью 2002 года в совете директоров «РОСНО» появился иностранный менеджер – зампредом совета директоров страховщика стал председатель совета директоров Allianz AG Вернер Цеделиус.

В августе 2003-го компанию покинул ее бессменный глава Евгений Кургин (в связи с переходом на должность президента Российского союза автостраховщиков (РСА), а генеральным директором «РОСНО» стал его бывший первый заместитель Леонид Меламед, проработавший в компании 12 лет.

СК «РОСНО» первой из российских компаний стала работать по принципу прямого урегулирования ущерба по ОСАГО – автовладельцы, купившие полисы ОСАГО в «РОСНО», могли обращаться за выплатой к своему страховщику. В результате по итогам 2005 года компании удалось занять четвертое место среди российских страховых компаний по объему собранной премии.

Крупные сделки

Стоит отметить масштабную экспансию «РОСНО» на рынках России и СНГ. Первым шагом в этом направлении стал выход компании в 2005 году на украинский страховой рынок, где была зарегистрирована «дочка» страховщика «РОСНО Украина». В 2006 году «РОСНО» усилило свои позиции в сегменте медицинского страхования на Северо-Западе, приобретя крупного питерского страховщика «Медэкспресс», петербургскую компанию «РусМед» и небольшую компанию «Вирилис+».

В том же году компания «РОСНО» стала партнером одного из крупнейших российских банков ВТБ, выкупив у него блокпакет СК «Страховой капитал» (до этого СК была «дочкой» ВТБ). Перед новым совместным страховщиком «ВТБ-РОСНО» ставилась амбициозная задача – за четыре года довести объем собранной премии до 7–10% от общего сбора премии на российском рынке. Однако новая компания не проработала и года. В начале 2007-го Allianz выкупила принадлежащий АФК «Система» пакет акций «РОСНО», а в мае того же года ВТБ сообщил о покупке принадлежащей «РОСНО» доли в совместной компании «ВТБ-РОСНО».

На покупке «РОСНО» Allianz не остановился. Осенью 2007 года состоялась сделка по покупке немецким концерном 100% акций другой крупной компании – «Прогресс-Гаранта». Помимо этого, Allianz усилила свои позиции в Казахстане, купив компанию «АТФ-Полис». Вскоре немецкий страховой гигант объявил о реорганизации «РОСНО».

Объединение под брендом «Альянс»

Следующим логичным шагом стала консолидация под единым брендом российских компаний, принадлежащих Allianz: «РОСНО», «Альянс» (бывший «Ост-Вест-Альянс») и «Прогресс-Гарант». Новая объединенная компания, начавшая работать в 2012 году под брендом «Альянс», получила сбалансированный портфель договоров (наибольшая доля бизнеса в портфеле новой компании приходилась на медицинское страхование, автострахование и страхование имущества).

2013 год оказался сложным для многих страховых компаний, почувствовавших на себе замедление темпов развития бизнеса. «Альянс» начал сокращать убыточный бизнес, для чего повысил тарифы по автострахованию. Кроме того, компания приняла решение продать непрофильный для себя бизнес по управлению активами – компанию «Альянс Инвестиции».

Летом 2014 года компания пошла еще дальше – стало известно, что страховщик намерен прекратить агентские продажи полисов в регионах. Начиная с того времени продажи розничных продуктов «Альянса» осуществлялись только в Москве и Санкт-Петербурге.

В феврале 2016 года СК «Альянс» передала ООО СК «Альянс Жизнь» страховой портфель по ДМС, страхованию жизни и пенсионному страхованию.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-985 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного страхования жизни в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Основным акционером СК «Альянс» является подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE (г. Мюнхен, Германия) в Центральной и Восточной Европе – компания Allianz New Europe Holding GMBH (г. Вена, Австрия).

Рейтинг компании

В январе 2019 г. международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Альянс» на уровне «ВВB» с «Стабильным» прогнозом, что является максимально возможным рейтингом для российских компаний.



СК «Альянс» также присвоен рейтинг на уровне ruAA+ от агентства «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный. 25 июня 2019 года агентство подтвердило и рейтинг СК «Альянс Жизнь» на уровне ruАAА со «стабильным» прогнозом

Партнеры по перестрахованию: Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, Mapfre Re, Allianz, крупнейшие российские перестраховочные компании, а также брокерские агентства корпорации Lloyd's.

Компания участвует в профессиональных и отраслевых объединениях, ассоциациях, союзах и страховых пулах, среди которых Всероссийский союз страховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности, Российский союз автостраховщиков, Ассоциация страховщиков жизни, Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков и др.

Руководство: Филлип Гронемайер (генеральный директор).

Совет директоров: Петрос Папаниколау (Председатель), Кай Мюллер, Марио Ферреро, Александр Проценко, Николай Клековкин, Филлип Гронемайер.

Правление: Филлип Гронемайер (генеральный директор, председатель Правления), Рауф Велиев, Анастасия Яновская.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: «Обухов», «Урарту Моторс», «Автогранд», «Овод», «Авилон», «Автодом», «Ауди Центр Москва», «Дженсер», «Мэйджор Авто», «Муса-Моторс», «Рольф» и др.

Банки: Альфа-Банк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, «Зенит», ЮниКредит Банк, Юниаструм Банк, Сбербанк, Росбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк и др.

Дата последнего изменения: 25 июня 2019 г.