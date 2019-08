Страховая компания Альянс Жизнь

Информация о компании

Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Компания с 1890 года обеспечивает надежной страховой защитой миллионы клиентов по всему миру. Более 144 тысяч сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн клиентов в примерно 70 странах.

Концерн Allianz вышел на российский рынок в 1990 году, основав компанию «Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО «САК «Альянс»). В июле 2001 года Allianz приобрел 45,47 % акций компании РОСНО, а в 2007 году стал ее основным акционером, что значительно расширило присутствие Allianz на российском рынке. В мае 2007 года Allianz завершил приобретение 100% уставного капитала российской страховой компании «Прогресс-Гарант». В 2011 году было принято решение о слиянии трех российских компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс.

С апреля 2012 года объединенная компания ОАО СК «Альянс» начала свою работу. 18 апреля 2016 года в соответствии с российским законодательством организационно-правовая форма была изменена с ОАО СК «Альянс» на АО СК «Альянс».

В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-Мед».

Ключевое направление деятельности АО СК «Альянс»: корпоративное страхование имущества и ответственности (включая страхование имущества, ответственности, транспорта, технических рисков и др. соответствующие виды страхования). Компания ведет свой бизнес в Москве и Санкт-Петербурге. Уставный капитал составляет 240 000 тыс. руб., собственные средства – 3 504 600 тыс. руб., страховые резервы – 18 099 709 тыс. руб. (по состоянию на 27.07.2018).

Allianz Жизнь присвоен рейтинг надежности ruАAА, прогноз «стабильный» агентством Эксперт РА. Медэкспресс присвоен рейтинг на уровне ruA+ и установлен «стабильный» прогноз агентством «Эксперт РА».

Allianz SE имеет рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (AA), Moody's (Aa3) and A.M. Best (A+).