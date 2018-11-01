Страховая компания Альянс Жизнь

Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Компания с 1890 года обеспечивает надежной страховой защитой миллионы клиентов по всему миру. Более 144 тысяч сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн клиентов в примерно 70 странах.
Концерн Allianz вышел на российский рынок в 1990 году, основав компанию «Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО «САК «Альянс»). В июле 2001 года Allianz приобрел 45,47 % акций компании РОСНО, а в 2007 году стал ее основным акционером, что значительно расширило присутствие Allianz на российском рынке. В мае 2007 года Allianz завершил приобретение 100% уставного капитала российской страховой компании «Прогресс-Гарант». В 2011 году было принято решение о слиянии трех российских компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс.
С апреля 2012 года объединенная компания ОАО СК «Альянс» начала свою работу. 18 апреля 2016 года в соответствии с российским законодательством организационно-правовая форма была изменена с ОАО СК «Альянс» на АО СК «Альянс».
В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-Мед».
Ключевое направление деятельности АО СК «Альянс»: корпоративное страхование имущества и ответственности (включая страхование имущества, ответственности, транспорта, технических рисков и др. соответствующие виды страхования). Компания ведет свой бизнес в Москве и Санкт-Петербурге. Уставный капитал составляет 240 000 тыс. руб., собственные средства – 3 504 600 тыс. руб., страховые резервы – 18 099 709 тыс. руб. (по состоянию на 27.07.2018).
Allianz Жизнь присвоен рейтинг надежности ruАAА, прогноз «стабильный» агентством Эксперт РА. Медэкспресс присвоен рейтинг на уровне ruA+ и установлен «стабильный» прогноз агентством «Эксперт РА».
Allianz SE имеет рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (AA), Moody's (Aa3) and A.M. Best (A+).
ООО СК «Альянс Жизнь» – средняя по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года общество заняло 24-е место по размеру страховой премии среди российских страховщиков, пятое место по сборам в сегменте ДМС и 17-е место – среди страховщиков жизни. Региональная сеть насчитывает 25 представительств в городах России. Головной офис компании находится в Москве.
«Allianz Жизнь» была создана в 2003 году как компания «Жизнь». Год спустя небольшого страховщика, практически не осуществлявшего операции, за 5 млн рублей купила одна из крупнейших страховых компаний РОСНО (45% акций РОСНО владел германский страховщик Allianz, 49% – холдинг АФК «Система», остальные акции принадлежали менеджменту компании).
Новая «дочка», получившая название «Allianz РОСНО Жизнь», сосредоточилась на развитии накопительного страхования жизни в Москве и в регионах.
Особый акцент при реализации полисов страхования жизни «Allianz РОСНО Жизнь» делала на агентский канал продаж, одновременно развивая сотрудничество с банками и брокерами. К началу 2005 года компания приступила к активным продажам в регионах – полисы по страхованию жизни предлагались в подразделениях РОСНО в большинстве крупных российских городов.
Бизнес «Allianz РОСНО Жизнь» рос темпами, значительно превышающими рыночные. По итогам 2006 года компания занимала 8,3% российского рынка страхования жизни.
В начале 2007 года группа Allianz купила пакет акций РОСНО, принадлежавший компании АФК «Система». Тогда в «Allianz РОСНО Жизнь» был переведен почти весь портфель договоров другой российской «дочки» Allianz по страхованию жизни – «Альянс Лайф».
В кризисные годы компания также продолжала показывать впечатляющую динамику развития, наращивая бизнес быстрее, чем в целом по рынку. По итогам 2009 года «Allianz РОСНО Жизнь» занял 8-е место среди крупнейших российских страховщиков жизни (сборы составили 643,4 млн рублей).
К 2012 году «Allianz РОСНО Жизнь» полностью завершила консолидацию портфелей «Альянс Лайф» и дочерней структуры по страхованию жизни компании «Прогресс-гарант» (эту компанию Allianz купил осенью 2007 года). С марта 2013 года «Allianz РОСНО Жизнь» стала работать под брендом «Альянс Жизнь».
В январе 2016 года СК «Альянс Жизнь» уведомила о завершении процедуры принятия портфеля по добровольному медицинскому страхованию от СК «Альянс». Месяцем позже компания сообщила о принятии от СК «Альянс» портфеля по страхованию жизни. Таким образом, с 2016 года, объединив в одной компании ДМС, страхование жизни, пенсии, страхование от несчастных случаев и инвестиционное страхование, ООО СК «Альянс Жизнь» сфокусировалась на предложении комплексного пакета продуктов для страхования персонала.
В настоящее время основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционное страхование, розничное страхование жизни, страхование жизни заемщиков и добровольное медицинское страхование.
Компания входит в состав Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни и Ассоциации страховщиков жизни.
Главным участником компании является страховая компания Allianz New Europe Holding GMBH (подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE в Центральной и Восточной Европе), владеющая 99,9% долей в уставном капитале. Доля в размере 0,1% принадлежит российской страховой компании ОАО СК «Альянс».
Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 33 ед., страховых агентов-физических лиц – 293 чел.
Рейтинг компании
Эксперт РА: ruAAА, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 25 июня 2019 года).
Руководитель: Светлана Амшанникова (генеральный директор).
Совет директоров: Петрос Папаниколау (Председатель), Кай Мюллер, Марио Ферреро, Александр Проценко, Николай Клековкин, Филлип Гронемайер.
Правление: Светлана Амшанникова (генеральный директор, председатель Правления), Рауф Велиев, Анастасия Яновская.
Среди клиентов Allianz Жизнь – более 390 тыс. физических лиц и свыше 830 компаний.
Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как Allianz SE, Swiss Re и Gen Re.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЖ № 3828 от 28.09.2015
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3828 от 28.09.2015
|Действует
В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.