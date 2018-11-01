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Страховая компания Альянс Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
477 621
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
8 705 063
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
7 056 955
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Пенсионное страхование
  • Накопительное страхование жизни
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Инвестиционное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Информация о компании

Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Компания с 1890 года обеспечивает надежной страховой защитой миллионы клиентов по всему миру. Более 144 тысяч сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн клиентов в примерно 70 странах.

Концерн Allianz вышел на российский рынок в 1990 году, основав компанию «Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО «САК «Альянс»). В июле 2001 года Allianz приобрел 45,47 % акций компании РОСНО, а в 2007 году стал ее основным акционером, что значительно расширило присутствие Allianz на российском рынке. В мае 2007 года Allianz завершил приобретение 100% уставного капитала российской страховой компании «Прогресс-Гарант». В 2011 году было принято решение о слиянии трех российских компаний Группы Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс.

С апреля 2012 года объединенная компания ОАО СК «Альянс» начала свою работу. 18 апреля 2016 года в соответствии с российским законодательством организационно-правовая форма была изменена с ОАО СК «Альянс» на АО СК «Альянс».

В настоящее время в группу Allianz в России входят: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-Мед».

Ключевое направление деятельности АО СК «Альянс»: корпоративное страхование имущества и ответственности (включая страхование имущества, ответственности, транспорта, технических рисков и др. соответствующие виды страхования). Компания ведет свой бизнес в Москве и Санкт-Петербурге. Уставный капитал составляет 240 000 тыс. руб., собственные средства – 3 504 600 тыс. руб., страховые резервы – 18 099 709 тыс. руб. (по состоянию на 27.07.2018).

Allianz Жизнь присвоен рейтинг надежности ruАAА, прогноз «стабильный» агентством Эксперт РА. Медэкспресс присвоен рейтинг на уровне ruA+ и установлен «стабильный» прогноз агентством «Эксперт РА».

Allianz SE имеет рейтинги ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (AA), Moody's (Aa3) and A.M. Best (A+).

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Альянс Жизнь» – средняя по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года общество заняло 24-е место по размеру страховой премии среди российских страховщиков, пятое место по сборам в сегменте ДМС и 17-е место – среди страховщиков жизни. Региональная сеть насчитывает 25 представительств в городах России. Головной офис компании находится в Москве.

«Allianz Жизнь» была создана в 2003 году как компания «Жизнь». Год спустя небольшого страховщика, практически не осуществлявшего операции, за 5 млн рублей купила одна из крупнейших страховых компаний РОСНО (45% акций РОСНО владел германский страховщик Allianz, 49% – холдинг АФК «Система», остальные акции принадлежали менеджменту компании).

Новая «дочка», получившая название «Allianz РОСНО Жизнь», сосредоточилась на развитии накопительного страхования жизни в Москве и в регионах.

Особый акцент при реализации полисов страхования жизни «Allianz РОСНО Жизнь» делала на агентский канал продаж, одновременно развивая сотрудничество с банками и брокерами. К началу 2005 года компания приступила к активным продажам в регионах – полисы по страхованию жизни предлагались в подразделениях РОСНО в большинстве крупных российских городов.

Бизнес «Allianz РОСНО Жизнь» рос темпами, значительно превышающими рыночные. По итогам 2006 года компания занимала 8,3% российского рынка страхования жизни.

В начале 2007 года группа Allianz купила пакет акций РОСНО, принадлежавший компании АФК «Система». Тогда в «Allianz РОСНО Жизнь» был переведен почти весь портфель договоров другой российской «дочки» Allianz по страхованию жизни – «Альянс Лайф».

В кризисные годы компания также продолжала показывать впечатляющую динамику развития, наращивая бизнес быстрее, чем в целом по рынку. По итогам 2009 года «Allianz РОСНО Жизнь» занял 8-е место среди крупнейших российских страховщиков жизни (сборы составили 643,4 млн рублей).

К 2012 году «Allianz РОСНО Жизнь» полностью завершила консолидацию портфелей «Альянс Лайф» и дочерней структуры по страхованию жизни компании «Прогресс-гарант» (эту компанию Allianz купил осенью 2007 года). С марта 2013 года «Allianz РОСНО Жизнь» стала работать под брендом «Альянс Жизнь».

В январе 2016 года СК «Альянс Жизнь» уведомила о завершении процедуры принятия портфеля по добровольному медицинскому страхованию от СК «Альянс». Месяцем позже компания сообщила о принятии от СК «Альянс» портфеля по страхованию жизни. Таким образом, с 2016 года, объединив в одной компании ДМС, страхование жизни, пенсии, страхование от несчастных случаев и инвестиционное страхование, ООО СК «Альянс Жизнь» сфокусировалась на предложении комплексного пакета продуктов для страхования персонала.

В настоящее время основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционное страхование, розничное страхование жизни, страхование жизни заемщиков и добровольное медицинское страхование.

Компания входит в состав Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни и Ассоциации страховщиков жизни.

Главным участником компании является страховая компания Allianz New Europe Holding GMBH (подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE в Центральной и Восточной Европе), владеющая 99,9% долей в уставном капитале. Доля в размере 0,1% принадлежит российской страховой компании ОАО СК «Альянс».

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 33 ед., страховых агентов-физических лиц – 293 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruAAА, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 25 июня 2019 года).

Руководитель: Светлана Амшанникова (генеральный директор).

Совет директоров: Петрос Папаниколау (Председатель), Кай Мюллер, Марио Ферреро, Александр Проценко, Николай Клековкин, Филлип Гронемайер.

Правление: Светлана Амшанникова (генеральный директор, председатель Правления), Рауф Велиев, Анастасия Яновская.

Среди клиентов Allianz Жизнь – более 390 тыс. физических лиц и свыше 830 компаний.

Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как Allianz SE, Swiss Re и Gen Re.

Дата последнего изменения: 25 июня 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Альянс Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3828 от 28.09.2015
Руководитель
Светлана Амшанникова (генеральный директор)
по информации на 1 апреля 2019 г.
ОГРН
1037727041483
Адрес
115184, г. Москва, Набережная Озерковская, д. 30
Телефоны
+7 (495) 232-01-00
8 (800) 100-05-45
Официальный сайт
http://www.allianz.ru
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3828 от 28.09.2015 Действует
ЦБРФ СЛ № 3828 от 28.09.2015 Действует
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