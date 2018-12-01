Страховая компания АМТ Страхование

ООО «АМТ Страхование» – небольшая по размеру сборов универсальная компания, специализирующаяся на страховании предприятий транспортной отрасли. Имеет лицензию на осуществление 13 видов страховой деятельности. В ренкинге по сборам в 2018 году страховщик занял 132-е место. Компания имеет представительства во Владивостоке, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Головной офис находится в Москве.
ООО «АМТ Страхование» образовано в марте 1993 года как ООО «Страховая компания «Инвестфлот». С декабря 2013 года компания работает под действующим названием. Основная специализация компании – морское страхование (водный транспорт и гражданская ответственность его операторов, грузоперевозки и логистика). Входит в топ-10 морских страховщиков России. ООО «АМТ Страхование» является членом Российского союза морских страховщиков и Всероссийского союза страховщиков.
Участниками страхового общества являются: ООО «Ноатун» (61,88%, конечный владелец – Олег Гончаров), Олег Гончаров (31,25%), Андрей Докучаев (6,87%). Бенефициаром общества выступает Олег Гончаров.
Основные доли страхового портфеля по итогам 2017 года пришлись на страхование ГО владельцев средств водного транспорта (58,17%) и страхование средств водного транспорта (40,1%).
В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Олег Гончаров (управляющий – индивидуальный предприниматель), Эрнест Арахчян (гл. бухгалтер).
Клиенты: ФГБУ «Приморрыбвод», ФГБУ «Мурманрыбвод», ФГУП «Нацрыбресурс», ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства им. Н.М. Книповича» и др.
Партнеры по перестрахованию: ведущие зарубежные перестраховочные компании, в числе которых Lloyd’s of London, Milli Re, Polish Re, Hannover Re, Triglav Re, Kuwait Re и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 0436 от 24.03.2015
|Действует
|ЦБРФ СИ № 0436 от 24.03.2015
|Действует
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