Страховая компания АСКОР

Справка banki.ru о компании

ООО СК «АСКОР» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Имеет лицензию на осуществление 11 видов страховой деятельности. В 2018 году заняла 125-е место в ренкинге по сборам среди российских страховщиков. Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

ООО СК «АСКОР» основано в декабре 2002 года. Изначально компания работала под названием ЗАО «Авиационная страховая компания развития «АСКОР» и специализировалась на авиационном страховании (страхование работников авиапредприятий и авиапассажиров от несчастных случаев, страхование воздушных судов, страхование авиаспециалистов на случай утраты профессиональной трудоспособности).

Среди столичных компаний в 2017 году СК «АСКОР» заняла 78-е место по общему размеру сборов, 25-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней и 43-е – по сборам каско. С марта 2017 года компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

В июне 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО СК «АСКОР» принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «РОСТ-Страхование» (универсальный страховщик, осуществляющий деятельность в Московской области и занявший 232-е место по объему сборов за 2015 год). В октябре 2016 года компания уведомила о завершении процедуры приема-передачи страхового портфеля от ООО «РОСТ-Страхование» и начале исполнения обязательств по принятым договорам страхования.

В декабре 2017 года стало известно, что свои обязательства по договорам страхования «АСКОРу» передает ООО «Страховая компания «Андромеда».

В мае 2018 года ООО «Региональный Страховой Центр» передало ООО СК «АСКОР» свой страховой портфель.

Единственным участником страхового общества является Даниил Карчев (100%).

Уставный капитал – 163 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Лебедев (генеральный директор), Елена Игнатьева (гл. бухгалтер).

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.