Россия
Вход
Поиск

Страховая компания АСКОР

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
163 000
на 18.03.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
26 260
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
264 324
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
38 350
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

ООО СК «АСКОР» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Имеет лицензию на осуществление 11 видов страховой деятельности. В 2018 году заняла 125-е место в ренкинге по сборам среди российских страховщиков. Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

ООО СК «АСКОР» основано в декабре 2002 года. Изначально компания работала под названием ЗАО «Авиационная страховая компания развития «АСКОР» и специализировалась на авиационном страховании (страхование работников авиапредприятий и авиапассажиров от несчастных случаев, страхование воздушных судов, страхование авиаспециалистов на случай утраты профессиональной трудоспособности).

Среди столичных компаний в 2017 году СК «АСКОР» заняла 78-е место по общему размеру сборов, 25-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней и 43-е – по сборам каско. С марта 2017 года компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

В июне 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО СК «АСКОР» принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «РОСТ-Страхование» (универсальный страховщик, осуществляющий деятельность в Московской области и занявший 232-е место по объему сборов за 2015 год). В октябре 2016 года компания уведомила о завершении процедуры приема-передачи страхового портфеля от ООО «РОСТ-Страхование» и начале исполнения обязательств по принятым договорам страхования.

В декабре 2017 года стало известно, что свои обязательства по договорам страхования «АСКОРу» передает ООО «Страховая компания «Андромеда».

В мае 2018 года ООО «Региональный Страховой Центр» передало ООО СК «АСКОР» свой страховой портфель.

Единственным участником страхового общества является Даниил Карчев (100%).

Уставный капитал – 163 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Лебедев (генеральный директор), Елена Игнатьева (гл. бухгалтер).

Дата последнего изменения: 18 марта 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «АСКОР»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3767 от 02.03.2018
Руководитель
Сергей Евгеньевич Лебедев (генеральный директор)
по информации на 7 декабря 2018 г.
Адрес
109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, пом. 7
Телефоны
+7 (499) 968-97-22
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3767 от 02.03.2018 Действует
ЦБРФ СИ № 3767 от 02.03.2018 Действует
Новости
Все страховые компании
 3232
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах