Страховая компания Астро-Волга

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Астро-Волга» – универсальная региональная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2018 года заняла 66-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. По данным за четвертый квартал 2018 года компания заняла 15 место в России в рейтинге по показателю «количество заключенных договоров ОСАГО».

Компания представлена в 86 регионах, головной офис находится в Самаре.

АО «СК «Астро-Волга» – региональный страховщик, ведущий деятельность в Самарской области с 1994 года. С момента основания компания называлась ОАО «Страховая компания «Самара-РОСНО», а в 2004 году была переименована в ОАО «СК «Самара» в связи с изменением состава акционеров.

В сентябре 2012 года к ОАО «СК «Самара» был присоединен тольяттинский страховщик ОАСО «АСтрО-Волга», в результате чего компания произвела ребрендинг и с октября переименована в ОАО «СК «Астро-Волга». Основными направлениями деятельности общества являются ОСАГО и каско.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков и Торгово-Промышленной палаты Самарской области.

Единственным акционером компании является ООО «Диалект Групп» (100% акций). Конечные бенефициары – Ярослав Остудин (90%) и его мать Елена Остудина (10%).

Уставный капитал – 266,09 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 62 ед. (из них 38 – страховые организации, 24 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 217 чел. (из них 106 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBB, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 26 декабря 2018 года).

Руководство: Игорь Гриценко (генеральный директор), Татьяна Раудина (гл. бухгалтер).

Клиенты: ГБУ СО «Самаралес», Дума городского округа Тольятти, Территориальный фонд ОМС Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Тольяттиазот», АО «Ад Пластик», ООО ПКФ «Росси», МБУ «Трансстройсервис», ЗАО «Энергетика и связь строительства», ПАО «Салют» и др.

Дата последнего изменения: 19 марта 2019 г.