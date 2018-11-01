Страховая компания Чулпан

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Чулпан» – универсальная компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 58-е место по размеру страховой премии в рэнкинге российских страховщиков и второе место по сборам в Республике Татарстан. Наиболее существенные доли премий в портфеле компании в 2017 году пришлись на ОСАГО (35,19%), добровольное медицинское страхование (32,4%) и страхование имущества юридических лиц (18,68%). Региональная сеть компании состоит из 16 филиалов и 8 представительств в крупных российских городах, однако основная доля бизнеса страховщика сосредоточена на территорию Республики Татарстан. Головной офис компании находится в Альметьевске (Республика Татарстан).

Компания «Чулпан» была создана в 1993 году в г. Альметьевске Республики Татарстан. Учредителями выступили нефтяная компания «Татнефть» и татарстанский банк «Девон-Кредит». В первое время организация занималась в основном добровольным медицинским страхованием сотрудников «Татнефти» и ее дочерних предприятий. Бизнес «Чулпан» быстро развивался, и к концу 1990-х годов ее клиентами стали многие партнеры «Татнефти», заключившие со страховщиком договоры страхования оборудования, скважин, грузов и ряд других имущественных видов страхования. К тому времени, благодаря мощному административному ресурсу, «Чулпан» уже занимала лидирующие позиции на страховом рынке Татарстана, а региональная сеть компании насчитывала семь филиалов в крупных городах на юго-востоке республики.



В начале 2000-х годов «Чулпан» приняла решение наряду с корпоративным страхованием активно развивать и розничное направление. Целью компании было довести к концу 2004 года объем страховых сборов до 1 млрд рублей. Впрочем, этот план оказался выполнен уже в 2002 году, когда страховщик собрал 1,3 млрд рублей и занял второе место среди крупнейших страховых компаний Татарстана. В 2004 году бизнес по добровольному и обязательному медицинскому страхованию был выделен в дочернюю компанию «Чулпан-Мед», а еще через два года страховщик создал «Чулпан-Жизнь» (в настоящее время это одна из крупнейших компаний по страхованию жизни в Поволжье). К концу 2000-х годов компания имела дифференцированный клиентский портфель, активно занимаясь имущественным и личным страхованием корпоративных клиентов, а также автострахованием и страхованием имущества граждан. К тому времени показатели деятельности «Чулпан» соответствовали уровню компании федерального масштаба: региональная сеть увеличилась до 20 филиалов и восьми представительств, а объем собранной премии в 2009 году достиг 1,4 млрд рублей (57-е место на рынке), правда большая часть взносов была собрана на территории Татарстана.

В настоящее время «Чулпан» является универсальной компанией, специализирующейся на предоставлении услуг по ДМС, страхованию имущества юридических лиц, автострахованию, страхованию от несчастных случаев и болезней.

АО «СК «Чулпан» имеет три дочерние компании: ООО СМО «Чулпан-Мед» (специализируется на медицинском страховании), ООО СК «Чулпан-Жизнь» (страхование жизни) и ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина» (медицинская организация).

Владельцами АО «СК «Чулпан» являются: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (5,98%), ПАО АБ «Девон-Кредит» (0,29%), ЗАО «Татех» (0,29%), ОАО «Татойлгаз» (0,29%) и 46 физических лиц, совокупно владеющих 93,15% акций компании.

С 2010 по 2015 год компания демонстрировала стабильное увеличение объемов сборов. В период 2012-2013 годов темпы прироста составили 2,8% и 9,15% соответственно. В последующие годы компания показала более высокие показатели прироста, в частности по итогам 2014-го года объем сборов увеличился на 22,15%, а в 2015-м – на 26,31%. В 2016-2017 годах отмечается снижение сборов на 8,7% и 21,86% соответственно. Размер собранной в 2017 году премии равен 2,07 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 2,65 млрд рублей), из них 63,81% занимают взносы по договорам с юридическими лицами и 36,19% – с физическими лицами. Основной объем премий собран в Республике Татарстан – 96,72% от общего сбора. Выплаты компании в минувшем году составили 1,06 млрд рублей, уровень выплат – 51,3%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,48 млрд рублей премий, что на 1,38% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,46 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 447,98 млн рублей, уровень выплат – 30,28%.

По итогам 2017 года основные сборы премий компании пришлись на автострахование (41,19%, из них ОСАГО – 35,19%, каско – 6,0%), добровольное медицинское страхование (32,4%), страхование имущества юридических лиц (18,68%) и страхование от несчастных случаев и болезней (2,82%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 583,92 млн рублей (28,18%), размер среднего агентского вознаграждения составил 7,89%.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по отчетности РСБУ составила 500,22 млн рублей, что на 45,47% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 917,28 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году уменьшился на 14,92% и составил 595,09 млн рублей (в 2016-м – 699,44 млн рублей).

Уставный капитал – 555 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 10 ед., страховых агентов-физических лиц – 193 чел. (из них 4 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruА+, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 20 апреля 2018 года).

Руководство: Фарит Вафин (генеральный директор), Фарит Шакиров, Баязит Галяутдинов, Елена Леухина (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Евгений Тихтуров (председатель), Рустам Мухамадеев, Олег Матвеев, Александр Тищенко, Ирек Хайруллин, Владимир Лавущенко, Искандар Гарифуллин.

Партнеры компании

Банки: АБ «Девон-Кредит», Банк «Зенит», АКБ «Автоградбанк» и другие.

Среди клиентов «Чулпан» ряд крупных компаний, таких как «Tатнефть», «Миннибаевский ГПЗ», «Tатойлгаз», «Tатex», «Нижнекамскшина», «Бугульминский механический завод», «Tатнипинефть», «Нижнекамский НПЗ», «Татнефтепромхим», «Альметьевский трубный завод», «Нижнекамская ТЭЦ», ООО Тепло-энергосервис +», АО «Татхимфармпрепараты» и другие.

Дата последнего изменения: 15 ноября 2018 г.