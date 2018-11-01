Россия
Вход
Поиск

Страховая компания СиВ Лайф

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
544 393
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
5 879 339
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
2 220 141
за 2017
Предложения страховой компании СиВ Лайф
Инвестиционное страхование
Страхование от несчастных случаев
Накопительное страхование. Программы для всей семьи
Накопительное страхование. Программы для детей
Накопительное страхование. Программа «Сити Здоровье+»
Кредитное страхование. Программа «Сити Защита Максимум»
Страхование заемщика кредита
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни
  • Страхование заемщиков
  • Пенсионное страхование
  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Накопительное страхование жизни
  • Инвестиционное страхование
Информация о компании

CiV Life, созданная в 2007 году, является российской страховой компанией, входящей в немецкую международную страховую группу Talanx AG, основанную в 1903 году. Компания предлагает наиболее востребованные продукты по страхованию жизни, отвечающие мировым стандартам, обеспечивает высокий уровень сервиса для клиентов и партнеров.

Используя многолетний опыт работы материнской компании, а также следуя инвестиционной стратегии Talanx AG и российскому законодательству, компания CiV Life нацелена на обеспечение взаимовыгодных отношений с клиентами в течение всего срока действия договора страхования.

· Компания следует всем требованиям российского законодательства в отношении размещения средств своих клиентов;

· Инвестиционная стратегия компании построена на консервативном подходе к выбору финансовых инструментов;

· Стабильность компании отслеживается Talanx AG с помощью комплексной системы управления рисками;

· Клиенты CiV Life имеют возможность диверсифицировать финансовые риски, открывая программы в рублях, долларах и евро;

· CiV Life перестраховывает риски в самых крупных перестраховочных компания мира — Hannover Re и Gen Re.

Справка banki.ru о компании

OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» (CiV Life) – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года занимает 33-е место по объему начисленной премии среди российских страховщиков и 10-е место по сборам в сегменте страхования жизни (доля рынка – 1,7%). Участниками общества являются АО «Таланкс Интернэшнл» (Talanx International AG) с долей участия 99% и АО «Таланкс» (Talanx AG) с долей участия 1%. Компания не имеет дочерних и зависимых обществ. Продукты CiV Life реализуются в отделениях банков-партнеров. Головной офис компании расположен в Москве.

CiV Life – компания по страхованию жизни, была создана в 2007 году одной из крупнейших немецких страховых групп – Talanx AG*. На российском рынке Talanx применил уже зарекомендовавшую себя в Европе и использующуюся группой, эффективнуюбизнес-модель. OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» изначально фокусировалась на развитии банковского страхования и начала осуществлять продажу страховых программ клиентам АО КБ «Ситибанк» через отделения этой кредитной организации.

Сделав ставку на банковский канал продаж, CiV Life не прогадала. Всего через год после начала работы, в 2009 году, страховщику удалось войти в топ-15 крупнейших компаний по страхованию жизни (14-е место, объем собранной страховой премии по страхованию жизни – 682 млн рублей). Год спустя, в 2010 году, компания, увеличив сборы по страхованию жизни, вошла в топ-10 крупнейших игроков этого сегмента (10-е место, 1,1 млрд рублей премии по страхованию жизни). В последующие годы, когда страхование жизни, реализуемое в отделениях банков, являлось основным драйвером роста рынка страхования жизни, CiV Life удалось ежегодно наращивать бизнес в среднем почти на 50% и прочно закрепить за собой позиции одного из основных игроков сегмента банкострахования в России. По итогам 2017 года компания CiV Life вошла в топ-10 страховщиков жизни, а наилучшее место в данном рэнкинге компания заняла в 2015 году, поднявшись с 6-го на 5-е место.

В настоящее время OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» – это специализированная компания по страхованию жизни. Страховые продукты CiV Life реализуются в отделениях АО КБ «Ситибанк» и в других банках-партнерах. Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и Всероссийского Союза Страховщиков.

С 2009 по 2016 год компания демонстрирует стабильный рост сборов. В 2013-2014 годах темпы прироста составили 33,88% и 36,16% соответственно, а по итогам 2016-го – на 48,15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2017 году страховщик показал падение сборов на 43,07%, получив 5,88 млрд рублей премий против 10,33 млрд годом ранее. В структуре сборов наибольшую долю (97,2%) составляют взносы по договорам с розничными клиентами. Размер страховых выплат в 2017 году составил 2,22 млрд рублей, уровень выплат – 37,76%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,84 млрд рублей премий, что на 9,06% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,12 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,25 млрд рублей, уровень выплат – 44,16%.

Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование жизни (95,97%, из них 5,48% занимает страхование жизни заемщика) и страхование от несчастных случаев и болезней (3,58%).

Весь объем премий в 2017 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 9,54%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, Gen Re, MetLife, синдикаты Lloyd's.

В 2017 году организация получила чистую прибыль по ОСБУ в размере 544,39 млн рублей, что менее чем на 1% уступает показателю предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 547,73 рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 110 чел., страховых агентов-юридических лиц – 4 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 31 октября 2018 года).

Генеральный директор: Дмитрий Балакин.

Наблюдательный совет: Майкл Шмидт-Росин, Эркин Гюрель и Христиан Мюллер.

Партнеры компании

Банки: АО КБ «Ситибанк», ВТБ (ПАО), АО «ЮниКредит Банк».

*Talanx AG является одной из крупнейших страховых групп в Европе с головным офисом в Ганновере. Компания насчитывает порядка 20 000 сотрудников и представлена в 150 странах мира. В 2017 году сборыстраховой премии превысили 33,1 млрд евро. Talanx – это мультибрендовая компания с фокусом на развитие корпоративного страхования. Под брендом HDI, соблюдая более чем 100-летние традиции, Talanx работает как в Германии, так и за рубежом, как в индустриальных, так и в розничных линиях бизнеса. Другие бренды группы включают Hannover Re, одну из крупнейших в мире перестраховочных компаний, Targo insurers, PB insurers и Neue Leben, которые специализируются в банковском страховании так же, как и польский страховщик Warta. Talanx Asset Management является одной из ведущих компаний по управлению активами в Германии и управляет активами Talanx Group. Talanx Asset Management с ее дочерней компанией Ampega Investment также является опытным поставщиком решений для аутсорсинга на рынке B2B. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинг финансовой надежности Talanx Primary Group - A+ (прогноз - стабильный), Hannnover Re Group - AA- (прогноз - стабильный). Talanx AG присутствует на Франкфуртской бирже в MDAX, а также на бирже в Ганновере и Варшаве (ISIN: DE000TLX1005, German Securities Code: TLX100, Polish Securities Code: TNX).

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «СиВ Лайф»
лицензия ЦБРФ СЖ № 4105 от 19.05.2017
Руководитель
Дмитрий Олегович Балакин (генеральный директор)
по информации на 26 апреля 2018 г.
ОГРН
5077746690511
Адрес
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Телефоны
+7 (495) 967-92-57
8 800 700-57-57
Официальный сайт
http://www.civ-life.com
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 4105 от 19.05.2017 Действует
ЦБРФ СЛ № 4105 от 19.05.2017 Действует
Новости
Все страховые компании
 6938
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах