Страховая компания СиВ Лайф

Справка banki.ru о компании

OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» (CiV Life) – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года занимает 33-е место по объему начисленной премии среди российских страховщиков и 10-е место по сборам в сегменте страхования жизни (доля рынка – 1,7%). Участниками общества являются АО «Таланкс Интернэшнл» (Talanx International AG) с долей участия 99% и АО «Таланкс» (Talanx AG) с долей участия 1%. Компания не имеет дочерних и зависимых обществ. Продукты CiV Life реализуются в отделениях банков-партнеров. Головной офис компании расположен в Москве.



CiV Life – компания по страхованию жизни, была создана в 2007 году одной из крупнейших немецких страховых групп – Talanx AG*. На российском рынке Talanx применил уже зарекомендовавшую себя в Европе и использующуюся группой, эффективнуюбизнес-модель. OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» изначально фокусировалась на развитии банковского страхования и начала осуществлять продажу страховых программ клиентам АО КБ «Ситибанк» через отделения этой кредитной организации.



Сделав ставку на банковский канал продаж, CiV Life не прогадала. Всего через год после начала работы, в 2009 году, страховщику удалось войти в топ-15 крупнейших компаний по страхованию жизни (14-е место, объем собранной страховой премии по страхованию жизни – 682 млн рублей). Год спустя, в 2010 году, компания, увеличив сборы по страхованию жизни, вошла в топ-10 крупнейших игроков этого сегмента (10-е место, 1,1 млрд рублей премии по страхованию жизни). В последующие годы, когда страхование жизни, реализуемое в отделениях банков, являлось основным драйвером роста рынка страхования жизни, CiV Life удалось ежегодно наращивать бизнес в среднем почти на 50% и прочно закрепить за собой позиции одного из основных игроков сегмента банкострахования в России. По итогам 2017 года компания CiV Life вошла в топ-10 страховщиков жизни, а наилучшее место в данном рэнкинге компания заняла в 2015 году, поднявшись с 6-го на 5-е место.

В настоящее время OOO «Cтраховая компания «СиВ Лайф» – это специализированная компания по страхованию жизни. Страховые продукты CiV Life реализуются в отделениях АО КБ «Ситибанк» и в других банках-партнерах. Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и Всероссийского Союза Страховщиков.

С 2009 по 2016 год компания демонстрирует стабильный рост сборов. В 2013-2014 годах темпы прироста составили 33,88% и 36,16% соответственно, а по итогам 2016-го – на 48,15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2017 году страховщик показал падение сборов на 43,07%, получив 5,88 млрд рублей премий против 10,33 млрд годом ранее. В структуре сборов наибольшую долю (97,2%) составляют взносы по договорам с розничными клиентами. Размер страховых выплат в 2017 году составил 2,22 млрд рублей, уровень выплат – 37,76%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 2,84 млрд рублей премий, что на 9,06% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,12 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,25 млрд рублей, уровень выплат – 44,16%.

Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование жизни (95,97%, из них 5,48% занимает страхование жизни заемщика) и страхование от несчастных случаев и болезней (3,58%).

Весь объем премий в 2017 году был собран при помощи посредников, размер среднего агентского вознаграждения составил 9,54%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Hannover Re, Gen Re, MetLife, синдикаты Lloyd's.

В 2017 году организация получила чистую прибыль по ОСБУ в размере 544,39 млн рублей, что менее чем на 1% уступает показателю предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 547,73 рублей).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 110 чел., страховых агентов-юридических лиц – 4 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 31 октября 2018 года).

Генеральный директор: Дмитрий Балакин.



Наблюдательный совет: Майкл Шмидт-Росин, Эркин Гюрель и Христиан Мюллер.

Партнеры компании

Банки: АО КБ «Ситибанк», ВТБ (ПАО), АО «ЮниКредит Банк».

*Talanx AG является одной из крупнейших страховых групп в Европе с головным офисом в Ганновере. Компания насчитывает порядка 20 000 сотрудников и представлена в 150 странах мира. В 2017 году сборыстраховой премии превысили 33,1 млрд евро. Talanx – это мультибрендовая компания с фокусом на развитие корпоративного страхования. Под брендом HDI, соблюдая более чем 100-летние традиции, Talanx работает как в Германии, так и за рубежом, как в индустриальных, так и в розничных линиях бизнеса. Другие бренды группы включают Hannover Re, одну из крупнейших в мире перестраховочных компаний, Targo insurers, PB insurers и Neue Leben, которые специализируются в банковском страховании так же, как и польский страховщик Warta. Talanx Asset Management является одной из ведущих компаний по управлению активами в Германии и управляет активами Talanx Group. Talanx Asset Management с ее дочерней компанией Ampega Investment также является опытным поставщиком решений для аутсорсинга на рынке B2B. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинг финансовой надежности Talanx Primary Group - A+ (прогноз - стабильный), Hannnover Re Group - AA- (прогноз - стабильный). Talanx AG присутствует на Франкфуртской бирже в MDAX, а также на бирже в Ганновере и Варшаве (ISIN: DE000TLX1005, German Securities Code: TLX100, Polish Securities Code: TNX).

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.