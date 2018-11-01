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Страховая компания ЭРГО

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Уставный капитал, тыс. ₽
717 828
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
338 228
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
6 844 088
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
3 214 494
за 2017
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  • Страхование имущества
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Справка banki.ru о компании

Страховое акционерное общество ЭРГО (сокр. САО ЭРГО) – средняя по объему собранной премии универсальная страховая компания, входящая в крупную страховую группу ERGO, представленную в России также страховщиком жизни «ЭРГО Жизнь». Ключевое направление деятельности – автострахование (каско и ОСАГО), доля которого составляет 77% в портфеле компании. По итогам 2017 года общество занимает 28-е место в списке страховых компаний РФ по общему объему страховых премий и девятое место – по сборам каско. Региональная сеть компании насчитывает 46 филиалов в 23 регионах России. Головной офис с сентября 2017 года находится в Москве (ранее – в Санкт-Петербурге).

«ЭРГО Русь» была создана в 1990 году в Санкт-Петербурге как компания «Русь». Основателем и одним из акционеров страховщика выступил Владислав Резник (в настоящее время – депутат Государственной Думы, заместитель главы одной из ведущих политических партий – «Единая России»). В 1996 году 49% акций АСО «Русь», занимавшейся в основном страхованием имущества, купила крупная немецкая страховая группа Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft (подробности сделки не разглашались). Оставшимся пакетом акций по-прежнему владел Владислав Резник.

В 2000 году Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft AG купила одна из крупнейших в мире страховых групп Munich Re. В 2001-м Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft AG была переименована в ERGO Europa Beteiligungsgesellschaft AG (ERGO* – прямой страховщик Munich Re). Пакет акций, принадлежащий Владиславу Резнику, был приобретен входящей в ERGO компанией ООО «Капдом-Инвест» в 2002 году. В 2003 году ERGO Europa прекратило свое существование и передало свое имущество своему единоличному акционеру ERGO International. К тому времени «Русь» занимала 118-е место среди крупнейших российских страховщиков (объем собранной премии – 304 млн рублей) и занимала лидирующие позиции в сегменте страхования имущества на рынке Северо-Запада.

С 2003 года компания начала активно заниматься розничным бизнесом, в том числе продажей полисов ОСАГО, тогда же был открыт московский филиал страховщика. В 2005 году приступила к работе специализированная российская «дочка» ERGO по страхованию жизни – «ЭРГО Жизнь». В топ-100 крупнейших игроков страхового рынка «Русь», переименованной к тому времени в «ЭРГО Русь», удалось попасть лишь в 2007 году (90-е место, 779,9 млн рублей собранной страховой премии). В том же году компания «ЭРГО Русь» объявила о планах в ближайшие 5 лет ежегодно наращивать бизнес на 60-70% с целью довести в 2012 году объем сборов до 150 млн евро (соответствующий показатель «ЭРГО Жизнь» – до 100 млн евро), при этом добиваясь сбалансированности портфеля и сконцентрировавшись на личном и имущественном страховании, добровольном медицинском страховании, автостраховании и страховании малого и среднего бизнеса. Также компания намеревалась существенно расширить региональный бизнес, увеличив филиальную сеть на 20 филиалов в крупных российских городах.

Бизнес страховщика интенсивно рос (за два последующих года ЭРГО удалось подняться до 31-го места в списке крупнейших российских страховщиков по версии «Эксперт РА»). Однако в начале 2010 года германские акционеры «ЭРГО Русь» решили отказаться от убыточных направлений бизнеса (по мнению участников рынка, компания так и не смогла выйти на запланированные владельцами показатели прибыльности). Произошло объединение управленческой структуры и подразделений продаж двух компаний – «ЭРГО Русь» и «ЭРГО Жизнь» – под единым брендом – ЭРГО. В дальнейшем страховщик, стремясь выйти на безубыточный уровень, продолжал оптимизировать расходы, в т.ч. – за счет системного сокращения штата сотрудников в 2012 году. По итогам 2013 года «ЭРГО Русь» впервые сумела занять место в топ-40 крупнейших российских страховщиков (39-е место, объем собранной премии – 3,4 млрд рублей, по данным ЦБ). Однако чистый убыток страховщика (отчетность по РСБУ) в 2013 году достиг 449 млн рублей. Выплаты компании в 2013 году составили 1,7 млрд рублей.

В июле 2015 года компания сменила название на САО ЭРГО. В том же году компания завершила процедуру принятия страхового портфеля ЗАО «Иф страхование», в связи с добровольным отказом последнего от осуществления страховой деятельности. В результате совершенной сделки общество приобрело значительную клиентскую базу по имущественному страхованию.

САО «ЭРГО» является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков (член бюро «Зеленая карта»), Национального союза страховщиков ответственности и Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

В настоящее время ЭРГО является универсальной компанией, предоставляющей широкий спектр страховых продуктов корпоративного страхования и страховой защиты частных лиц. Приоритетными являются классические продукты – имущественное и ипотечное страхование, страхование ответственности, страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случае и болезней. Наибольший объем в портфеле занимает автомобильное страхование.

Владельцем 95,52% акций общества является немецкая группа ERGO International Aktiengesellschaf (Дюссельдорф, Германия), 100% акций которой принадлежит одной из крупнейших перестраховочных групп в мире Munich Re Group.

С 2011 года компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В период 2014-2015 годов объем поступлений увеличился на 53,45% и 11,95% соответственно, а в 2016-м – на 12,75%. По итогам 2017 года объем собранной премии вырос на 4,11% и достиг 6,84 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016 году – 6,57 млрд рублей), из них 81,37% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 18,63% – с юридическими лицами. Выплаты компании в 2017 году составили 3,21 млрд рублей, уровень выплат – 46,97%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,19 млрд рублей премий, что на 3,45% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,08 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,65 млрд рублей, уровень выплат – 51,74%.

По итогам 2017 года наиболее существенные доли в страховом портфеле занимают: автострахование (77,0%, из них каско – 60,48%, ОСАГО – 16,51%), страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта» (7,24%), страхование имущества (7,93%, из них имущества юридических лиц – 5,8%, физических лиц – 2,13%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,16%).

При помощи посредников страховщиком в 2017 году было собрано 5,39 млрд рублей (78,82%), среднее агентское вознаграждение составило 21,06%.

В 2017 компания получила 338,23 млн рублей чистой прибыли по ОБСУ, что на 39,18% превышает аналогичный показатель за предыдущий год (в 2016-м – 243,01 млн рублей). Совокупный доход по МСФО увеличился на 56,96% и составил 431,48 млн рублей (в 2016-м – 274,91 млн рублей).

Уставный капитал – 717,83 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 814 ед. (из них 35 – страховые организации, 779 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 2158 чел. (из них 932 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAA+, прогноз по рейтингу «стабильный» (подтвержден 6 июля 2018 года).

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Munich Re, Hannover Re, SCOR, Swiss Re, Partner Re, QBE и другие.

Руководство: Мачей Шишко (генеральный директор), Илона Дреска, Мария Барсова, Алексис Платонов.

Совет директоров: Томас Шёллькопф (председатель), Роланд Ленц, Томас Ширмер, Йозеф Алельманн, Кестутис Багдонавичус.

Партнеры

Банки: Глобэкс Банк, Райффазен Банк, Русфинанс Банк, Банк Зенит и др.

Клиенты: ГУП «Мосгортранс», МУП «Уфаводоканал», ООО «БУМ», ОАО «Фортум», АО «Лотэк», СПб ГБУ «ГосЖилФонд», ГУП «Петербургский метрополитен», ПАО Банк ВТБ, ПАО АКБ «Связь-Банк», ООО «Агат-Транс», ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский», ПАО АКБ «Российский капитал», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и др.

*ERGO – одна из крупнейших страховых групп в Европе и Германии. Клиентская база составляет 40 млн юридических и физических лиц. В группе ERGO работает около 44 тыс. человек, включая штатных сотрудников и внештатных страховых агентов. ERGO в России представляют страховые компании САО ЭРГО и ООО «СК «ЭРГО Жизнь». ERGO – часть Munich Re Group, одной из крупнейших перестраховочных групп в мире. Инвестиции группы Munich Re Group насчитывают около 193 млрд евро, в том числе инвестиции ERGO – около 116 млрд евро. Эти средства находятся под надежной защитой MEAG, управляющей компании группы. В 2016 году собственный капитал Munich Re составил 31,8 млрд евро, объем сборов – 48,9 млрд евро, операционный результат – 4,03 млрд евро. Рейтинги надежности: S&P – AA- (Very Strong), Moody’s – Aa3 (Excellent), Fitch – AA- (Very Strong), A.M.Best – A+ (Superior). Офисы и представительства Munich Re работают более чем в 25 странах.

Дата последнего изменения: 9 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
САО ЭРГО
лицензия ЦБРФ СЛ № 0177 от 18.10.2017
Руководитель
Мачей Шишко (генеральный директор)
по информации на 14 июня 2018 г.
ОГРН
1027809184347
Адрес
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, эт. 5, к. №97-139; 153-164
Телефоны
+7 (812) 600-20-50
8 800 200-22-24
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0177 от 18.10.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 0177 от 18.10.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 0177 - 03 от 18.10.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 0177 - 04 от 18.10.2017 Действует
ЦБРФ ПС № 0177 от 18.10.2017 Действует
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