Страховая компания Группа Ренессанс Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «Группа Ренессанс страхование» – крупная универсальная розничная компания, лидер на рынке прямого страхования (продажа через интернет и колл-центры). С ноября 2017 года возглавляет одноименную страховую группу. В 2017 году компания заняла 12-е место по объему страховой премии и седьмое место по сборам в сегментах ДМС и каско. Компания представлена на рынке 19 филиалами в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.

История компании

АО «Группа Ренессанс страхование» («Ренессанс страхование») было создано в 1997 году. Его учредителем выступила инвестиционная группа «Спутник», принадлежащая Борису Йордану. Изначально работая на открытом конкурентном рынке, компания в первые несколько лет занималась в основном добровольным медицинским страхованием, страхованием жизни, а также страхованием имущества крупных корпоративных клиентов и физических лиц, работающих в компаниях-клиентах. Вскоре страховщик сделал ставку на розницу.

С конца 1999 года компания «Ренессанс страхование» начала заниматься интернет-страхованием, став первым российским страховщиком, продающим полисы страхования в Интернете. Предполагалось, что виртуальный офис компании, позволяющий клиентам экономить время при заключении договора страхования, в дальнейшем станет полнофункциональным каналом сбыта полисов. Одновременно компания наращивала региональную сеть, намереваясь открыть филиалы в каждом из федеральных округов.

В 2004 году «Ренессанс страхование» выступило с амбициозными планами занять в течение пяти лет порядка 5% российского страхового рынка (на тот момент его доля составляла 2,7%). Достичь таких показателей компания предполагала за счет интенсивного развития розничного страхования, страхования малого и среднего бизнеса, а также региональной экспансии. В ближайшие два-три года в развитие компании планировалось инвестировать около 40 млн долларов. Реализовывать новую стратегию начал новый глава «Ренессанс страхования» Николай Клековкин (ранее — заместитель гендиректора компании; до него с 1999 года компанией руководил Илья Михайленко).

Осенью 2004 года «Ренессанс страхование» вышло на перспективный рынок страхования жизни, создав специализированную «дочку» «Ренессанс Жизнь» (стала одной из первых компаний на рынке реального страхования жизни; ее учредителями выступили группа «Ренессанс страхование» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Впоследстие «Ренессанс страхование» вышло из капитала «Ренессанс Жизнь».

Руководство поставило цель в 2006 году вывести «Ренессанс страхование» в топ-10 крупнейших российских страховщиков за счет покупки нескольких крупных страховых компаний. Первое из заявленных приобретений состоялось уже в декабре 2005 года: «Ренессанс страхование» купило 100% акций крупного питерского страховщика «Прогресс-Нева». В следующем году «Ренессанс страхование» активно присматривалось к региональным страховщикам и вело переговоры, однако дальнейших приобретений не последовало. Вместо этого в компании сменился менеджмент: ее возглавил Борис Йордан. Он объявил о создании на платформе «Ренессанс страхования» крупной страховой и финансовой группы.

В августе 2008 года в «Ренессанс страховании» начал работать новый канал продаж: компания запустила проект по прямому страхованию «Ренессанс Direct» (продажа полисов по телефону и Интернету без посредников, что позволяет значительно снизить их стоимость). Этот проект, предполагавший продажи полисов автострахования, а затем – коробочных продуктов по страхованию имущества и пенсионному страхованию, только за первые четыре месяца работы принес компании 95 млн рублей сборов.

21 ноября 2017 года Группа Ренессанс страхование и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом «Ренессанс Страхование». В объединение вошли: Группа «Ренессанс Страхование», СК «Ренессанс Жизнь», «Интач Страхование», СК «Благосостояние», «СК «Благосостояние ОС», НПФ «Благосостояние Эмэнси», УК «Спутник – управление капиталом» и Медицинская компания «Медкорп». Крупнейшая для российского страхового рынка сделка оценивается в 27 млрд рублей.

Акционеры: ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» (в доверительном управлении находится 35,8% обыкновенных акций; НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) (владеет 12,08% обыкновенных акций).

«Ренессанс страхование» участвует в ряде профессиональных ассоциаций таких как: Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный Союз Страховщиков Ответственности, Международный союз страховщиков технических рисков, Российский антитеррористический страховой пул и др.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности Группы Ренессанс Страхование до уровня ruАА- и установило стабильный прогноз по рейтингу (дата события – 21 июня 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА с позитивным прогнозом.

Руководство: Борис Йордан (председатель правления), Юлия Гадлиба (генеральный директор), Сергей Артемьев, Лейла Барахнина, Андрей Баринов, Владимир Тарасов, Владимир Тиняков, Александр Крейдерман.

Совет директоров: Борис Йордан (председатель), Сергей Рябцов, Марина Компиш, Михаил Куранов, Анатолий Милюков, Константин Черкасов, Филипп Дельпаль.

Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: Genser, Major, АвтоЦентр, Автодом, Авалюкс, Рольф и др.

Банки: Альфа-Банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал, Русский Стандарт, МДМ, Юниаструм Банк, Росбанк, Промэнергобанк, Промсвязьбанк, ВТБ 24, Тойота Банк и др.

Среди клиентов «Ренессанс страхования» ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как: BSGV, Colgate-Palmolive Russia, DeLongi, Panasonic, Reebok, Sony, Unilever, «Ростелеком», «Микояновский мясокомбинат», «Кондитерская фабрика «Большевик», «М-Видео», «Севералмаз», СУЭК, «Рособоронэкспорт», ЦУМ, ИД «Афиша», Rambler, «Проф-Медиа», ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда», ОАО «Мордовцемент», ЗАО «ПФК «Крылья Советов», АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Музей-заповедник «Сталинградская битва», АО «Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов» и т.д.

Партнеры по перестрахованию: Munich Rе, Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, SCOR, Partner Re, синдикаты Lloyd's и другие. Также партнерами Группы «Ренессанс» страхование являются страховые и перестраховочные брокеры с мировой известностью: Marsh, Willis, Aon.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.