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Страховая компания Городская страховая медицинская компания (ГСМК)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 31.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
58 964
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
16 547
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
27 780
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

АО «Городская страховая медицинская компания» (ГСМК) – небольшая по размеру сборов региональная компания, занимающаяся обязательным и добровольным медицинским страхованием. По итогам 2017 года заняла 178-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и 25-е место по сборам ДМС в Санкт-Петербурге (основной регион деятельности). На рынке ОМС компания заняла 17-е место по количеству застрахованных граждан и третье место среди медицинских страховщиков Санкт-Петербурга по численности застрахованных (доля рынка в 2017 году – 19,9%). Компания имеет разветвленную сеть пунктов выдачи полисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

АО «ГСМК» создано в декабре 1992 года в целях обеспечения государственных гарантий по защите интересов населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Компания организована в форме государственного предприятия, а с 2001 года преобразована в открытое акционерное общество, единственным акционером которого является субъект Российской Федерации – Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений.

АО «ГСМК» – действующий член Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации Страховых Медицинских Организаций Санкт-Петербурга и Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

В 2013 и 2014 годах компания демонстрирует прирост сборов на 34,92% и 164,68% соответственно, а по итогам 2015-го отмечается небольшое сокращение поступлений (-3,62% к 2014-му). В следующем году страховщик увеличил объем премии на 6,11%, а по итогам 2017-го сократил сборы на 70,84% (согласно годового отчета столько резкое падение сборов связано с тем, что в 2017 году не состоялось запланированное возобновление договоров с группой компаний «Петрович»). Объем собранной премии в минувшем году составил 16,55 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 56,74 млн рублей), из них 92,37% – взносы, уплаченные юридическими лицами, 7,63% – доля физических лиц. Весь объем страховых премий собран в Санкт-Петербурге. Выплаты в 2017 году составили 27,78 млн рублей, уровень выплат – 167,89%. С января по март текущего года страховщиком собрано 6,17 млн рублей (прирост 7,65% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 2,4 млн рублей. Уровень выплат за первый квартал равен 38,9%.

Основой страхового портфеля компании по итогам 2017 года стало добровольное медицинское страхование (100%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 3,3 млн рублей (19,92%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,83%.

В 2017 году чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 58,96 млн рублей, что на 24,08% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 47,52 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году увеличился на 10,71% и достиг 64,18 млн рублей (в 2016-м – 57,97 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 143 чел., страховых агентов-физических лиц – 2 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Ольга Егорова (генеральный директор).

Совет директоров: Александр Герман, Вероника Бабаева, Артем Чистяков, Игорь Шевчук, Дмитрий Аплеснин.

Клиенты: ФГУП «Электронные торги и безопасность», СПБ ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», СПБ ГУП «Городской центр размещения рекламы», СПБ ГБУ «Горжилобмен», АО СПБ ПТП «Медтехника», ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и др.

По состоянию на 1 января 2018 года в АО «ГСМК» по обязательному медицинскому страхованию застраховано около 1,15 млн человек, из них 97,48% в Санкт-Петербурге.

Дата последнего изменения: 1 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «Городская страховая медицинская компания»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2071 от 06.10.2017
Руководитель
Ольга Викторовна Егорова (генеральный директор)
по информации на 2 августа 2018 г.
ОГРН
1027809172489
Адрес
191025, г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4
Телефоны
+7 (812) 325-11-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2071 от 06.10.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 2071 - 01 от 06.10.2017 Действует
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