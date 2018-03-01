Страховая компания Интач Страхование

Справка banki.ru о компании

с 28 декабря 2018 года INTOUCH присоединилось к АО «Группа Ренессанс Страхование».

INTOUCH – универсальная страховая компания, работающая на рынке с 2008 года. Много лет компания являлась лидером на рынке прямого страхования, осуществляя продажи полисов через Интернет и кол-центр. С ноября 2017 года вошла в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». По итогам 2017 года организация занимала 67-е место по размеру собранной премии в общем рэнкинге российских страховщиков и 17-е место по сборам в сегменте каско.

31 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1363 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания «Интач Страхование» (INTOUCH) была создана в 1992 году в Самаре как компания «Энергополис». Учредителем страховщика выступило «Самароэнерго», и в первые несколько лет «Энергополис» занимался в основном страхованием рисков энергетиков. В 2006 году небольшого самарского страховщика (по итогам 2005 года занимал 414-е место среди крупнейших российских страховых компаний, объем собранной премии составлял 49 млн рублей) купила голландская Global Direct Insurance Investments (GDII), намеревавшаяся развивать в России прямое страхование, главным образом автострахование в direct-формате (direct-страхование, или продажа полисов через Интернет и кол-центр, предполагает страхование без участия агентов, за счет чего уменьшается стоимость полиса). GDII являлась подразделением израильского страховщика Direct Insurance Financial Investments (DIFI), специализирующегося на direct-страховании, и была создана специально для осуществления международных операций по прямому страхованию.



В 2007 году 50% акций GDII за 170,1 млн долларов купила крупная британская страховая компания Royal & Sun Alliance Group (R&SA) с целью развивать розничное прямое страхование в Восточной Европе и России (позже, в 2009 году, R&SA выкупила у DIFI за 70 млн евро остальные 50% компании). А в начале 2008 года «Энергополис», вслед за своим акционером сменивший название на «Интач Страхование» (Global Direct Insurance Investments был переименован в Intouch Insurance Group B. V.), объявил о начале операционной деятельности и запуске продаж в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. В развитии этого проекта также принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в том же году вошедший в число акционеров страховщика и выкупивший за 14 млн евро 30% акций «Интач Страхования». Объем заявленных инвестиций в развитие страховой компании на ближайшую перспективу составлял 100 млн долларов.

Продвижению новой для России модели прямых продаж должен был способствовать успешный опыт работы R&SA в других развивающихся странах (в Польше работала специализирующаяся на прямом страховании компания Link 4, принадлежащая Intouch Insurance Group, в Чехии начала продажи принадлежащая Intouch Insurance Group компания по прямому страхованию Direct Pojistovna). Уже по итогам 2008 года «Интач Страхование» поднялось на 192-ю позицию среди крупнейших игроков страхового рынка (объем собранной премии – 298,5 млн рублей) и заняло первое место среди участников сегмента прямого страхования. Специализируясь в основном на розничном автостраховании и позиционируя себя как компанию для опытных водителей, «Интач Страхование» стало работать в основном с самым привлекательным и прибыльным сегментом клиентов, намереваясь к 2013 году стать безубыточным и продавать 250 тыс. полисов в год.

В последующие годы бизнес компании рос темпами, превышающими среднерыночные. В 2012 году страховщик вошел в топ-100 крупнейших российских страховщиков (89-е место в рэнкинге) и стал активно развивать партнерские продажи, сотрудничая с дилерскими сетями и банками, а также новые виды бизнеса, отличные от автострахования: страхование имущества, от несчастных случаев и болезней, выезжающих за рубеж. В результате доля партнерского канала продаж в совокупной страховой премии по автострахованию в 2014 году выросла до 30,3% по сравнению с 7% в 2012-м.

В декабре 2017 года «Интач Страхование» приняло решение о передаче портфеля по ОСАГО компании «Группа Ренессанс страхование». Данная процедура проходит в рамках сделки, заключенной между группой «Ренессанс Страхование», НПФ «Благосостояние» и Baring Vostok по созданию объединенной страховой группы. В феврале 2018-го Банк России ограничил действие лицензии компании на обязательную «автогражданку» (приказ № ОД-378 от 15.02.2018), а 20 марта после подписания акта приема-передачи все права и обязанности по договорам ОСАГО перешли к ООО «Группа Ренессанс Страхование». Кроме того, страховщик передал ООО «Группа Ренессанс Страхование» страховой портфель по ДМС, каско, страхованию имущества юридических и физических лиц, страхованию гражданской ответственности и страхованию финансовых рисков. Также, в марте завершена передача портфеля договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней. В рамках данной процедуры ООО «Группа Ренессанс Страхование» приняла на себя обязательства по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, оформленных в офисах АО КБ «Пойдём!», компаний, оказывающих услуги под товарным знаком «НАКТА-Кредит», а также с использованием он-лайн проекта Touch Bank (АО «ОТП Банк»); иные договоры по данному виду страхования включены в портфель, переданный ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Через несколько месяцев, на общем собрании акционеров АО «Группа Ренессанс Страхование» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «Интач Страхование» (Протокол № 1/2018 от 12.09.2018).

В 2018 году INTOUCH вошло в состав АО «Группа Ренессанс страхование», а 27 декабря 2018 прекратило свою деятельность как юридическое лицо. C этого же числа все страховые услуги оказывает АО «Группа Ренессанс страхование», акционерами которого является ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (владеет 52,12% обыкновенных акций), АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» (в доверительном управлении находится 35,8% обыкновенных акций) и НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) (владеет 12,08% обыкновенных акций).

В мае 2018 года компания INTOUCH добровольно инициировало процесс отзыва лицензий по ОСАГО и добровольным видам страхования (каско, страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества). По сообщению пресс-службы группы, такое решение было принято руководством объединенной компании после интеграции бизнесов с группой «Ренессанс Страхование».



В 2013 году компания собрала на 50,75% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (1,18 млрд рублей против 783,36 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 48,76% и 23,83%, а по итогам 2016-2017-го страховщик показал снижение объема поступлений на 6,12% и 11,39% соответственно. В 2017 году размер собранной премии составил 1,81 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016 году – 2,04 млрд рублей), из них поступления по договорам с физическими лицами достигли 99,04%. Размер страховых выплат составил 878,2 млн рублей, уровень выплат – 48,53%.



По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основные доли договоров занимают автострахование (78,45%, из них каско – 55,75%, ОСАГО – 22,7%) и страхование от несчастных случаев и болезней (15,9%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 589,43 млн рублей (32,57%), размер среднего агентского вознаграждения составил 59,21%.

В 2017 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 163,39 млн рублей, что на 25,3% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 218,7 млн рублей).

Уставный капитал – 755,77 млн рублей (по состоянию на 1 марта 2018 года).

Рейтинг компании



«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне ruА+ и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 26 июля 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз.

Дата последнего изменения: 13 февраля 2019 г.