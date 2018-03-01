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Страховая компания Интач Страхование

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Отозвана
О компании Отзывы Продукты
Уставный капитал, тыс. ₽
755 768
на 01.03.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
163 388
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 809 547
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
878 202
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • ОСАГО
  • Страхование путешественников
  • Страхование квартир
  • Страхование финансовых рисков
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Страхование загородных домов
Информация о компании

INTOUCH работает на российском рынке с 2008 года, специализируется на модели прямого страхования – страхования без посредников, осуществляя оформление договора по телефону и через сеть интернет. С развитием бизнеса и выходом в партнерский канал INTOUCH предоставило клиентам возможность оформлять страховые полисы в дилерских центрах и банках. Сегодня компания занимается автострахованием, страхованием от несчастного случая и болезней, страхованием имущества и гражданской ответственности, страхованием выезжающих за рубеж.

За 8 лет работы компания INTOUCH заслужила доверие тысячи клиентов и зарекомендовала себя как сильного игрока на страховом рынке. Мы стремимся сделать простыми все этапы нашего сотрудничества с клиентами. Модель прямого страхования позволяет вести все дела по телефону, передать нам всю бумажную работу, получать все объяснения на простом, понятном языке. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию программ мы предлагаем лучшие условия страхования с учетом индивидуальных потребностей и, конечно, стараемся предложить максимально лучшую стоимость.

с 28 декабря 2018 года INTOUCH присоединилось к АО «Группа Ренессанс Страхование».

Справка banki.ru о компании

с 28 декабря 2018 года INTOUCH присоединилось к АО «Группа Ренессанс Страхование».

INTOUCH – универсальная страховая компания, работающая на рынке с 2008 года. Много лет компания являлась лидером на рынке прямого страхования, осуществляя продажи полисов через Интернет и кол-центр. С ноября 2017 года вошла в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». По итогам 2017 года организация занимала 67-е место по размеру собранной премии в общем рэнкинге российских страховщиков и 17-е место по сборам в сегменте каско.

31 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1363 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.

Компания «Интач Страхование» (INTOUCH) была создана в 1992 году в Самаре как компания «Энергополис». Учредителем страховщика выступило «Самароэнерго», и в первые несколько лет «Энергополис» занимался в основном страхованием рисков энергетиков. В 2006 году небольшого самарского страховщика (по итогам 2005 года занимал 414-е место среди крупнейших российских страховых компаний, объем собранной премии составлял 49 млн рублей) купила голландская Global Direct Insurance Investments (GDII), намеревавшаяся развивать в России прямое страхование, главным образом автострахование в direct-формате (direct-страхование, или продажа полисов через Интернет и кол-центр, предполагает страхование без участия агентов, за счет чего уменьшается стоимость полиса). GDII являлась подразделением израильского страховщика Direct Insurance Financial Investments (DIFI), специализирующегося на direct-страховании, и была создана специально для осуществления международных операций по прямому страхованию.

В 2007 году 50% акций GDII за 170,1 млн долларов купила крупная британская страховая компания Royal & Sun Alliance Group (R&SA) с целью развивать розничное прямое страхование в Восточной Европе и России (позже, в 2009 году, R&SA выкупила у DIFI за 70 млн евро остальные 50% компании). А в начале 2008 года «Энергополис», вслед за своим акционером сменивший название на «Интач Страхование» (Global Direct Insurance Investments был переименован в Intouch Insurance Group B. V.), объявил о начале операционной деятельности и запуске продаж в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. В развитии этого проекта также принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в том же году вошедший в число акционеров страховщика и выкупивший за 14 млн евро 30% акций «Интач Страхования». Объем заявленных инвестиций в развитие страховой компании на ближайшую перспективу составлял 100 млн долларов.

Продвижению новой для России модели прямых продаж должен был способствовать успешный опыт работы R&SA в других развивающихся странах (в Польше работала специализирующаяся на прямом страховании компания Link 4, принадлежащая Intouch Insurance Group, в Чехии начала продажи принадлежащая Intouch Insurance Group компания по прямому страхованию Direct Pojistovna). Уже по итогам 2008 года «Интач Страхование» поднялось на 192-ю позицию среди крупнейших игроков страхового рынка (объем собранной премии – 298,5 млн рублей) и заняло первое место среди участников сегмента прямого страхования. Специализируясь в основном на розничном автостраховании и позиционируя себя как компанию для опытных водителей, «Интач Страхование» стало работать в основном с самым привлекательным и прибыльным сегментом клиентов, намереваясь к 2013 году стать безубыточным и продавать 250 тыс. полисов в год.

В последующие годы бизнес компании рос темпами, превышающими среднерыночные. В 2012 году страховщик вошел в топ-100 крупнейших российских страховщиков (89-е место в рэнкинге) и стал активно развивать партнерские продажи, сотрудничая с дилерскими сетями и банками, а также новые виды бизнеса, отличные от автострахования: страхование имущества, от несчастных случаев и болезней, выезжающих за рубеж. В результате доля партнерского канала продаж в совокупной страховой премии по автострахованию в 2014 году выросла до 30,3% по сравнению с 7% в 2012-м.

В декабре 2017 года «Интач Страхование» приняло решение о передаче портфеля по ОСАГО компании «Группа Ренессанс страхование». Данная процедура проходит в рамках сделки, заключенной между группой «Ренессанс Страхование», НПФ «Благосостояние» и Baring Vostok по созданию объединенной страховой группы. В феврале 2018-го Банк России ограничил действие лицензии компании на обязательную «автогражданку» (приказ № ОД-378 от 15.02.2018), а 20 марта после подписания акта приема-передачи все права и обязанности по договорам ОСАГО перешли к ООО «Группа Ренессанс Страхование». Кроме того, страховщик передал ООО «Группа Ренессанс Страхование» страховой портфель по ДМС, каско, страхованию имущества юридических и физических лиц, страхованию гражданской ответственности и страхованию финансовых рисков. Также, в марте завершена передача портфеля договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней. В рамках данной процедуры ООО «Группа Ренессанс Страхование» приняла на себя обязательства по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, оформленных в офисах АО КБ «Пойдём!», компаний, оказывающих услуги под товарным знаком «НАКТА-Кредит», а также с использованием он-лайн проекта Touch Bank (АО «ОТП Банк»); иные договоры по данному виду страхования включены в портфель, переданный ООО «СК «Ренессанс Жизнь». Через несколько месяцев, на общем собрании акционеров АО «Группа Ренессанс Страхование» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «Интач Страхование» (Протокол № 1/2018 от 12.09.2018).

В 2018 году INTOUCH вошло в состав АО «Группа Ренессанс страхование», а 27 декабря 2018 прекратило свою деятельность как юридическое лицо. C этого же числа все страховые услуги оказывает АО «Группа Ренессанс страхование», акционерами которого является ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (владеет 52,12% обыкновенных акций), АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» (в доверительном управлении находится 35,8% обыкновенных акций) и НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) (владеет 12,08% обыкновенных акций).

В мае 2018 года компания INTOUCH добровольно инициировало процесс отзыва лицензий по ОСАГО и добровольным видам страхования (каско, страхование от несчастных случаев, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества). По сообщению пресс-службы группы, такое решение было принято руководством объединенной компании после интеграции бизнесов с группой «Ренессанс Страхование».

В 2013 году компания собрала на 50,75% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (1,18 млрд рублей против 783,36 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 48,76% и 23,83%, а по итогам 2016-2017-го страховщик показал снижение объема поступлений на 6,12% и 11,39% соответственно. В 2017 году размер собранной премии составил 1,81 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016 году – 2,04 млрд рублей), из них поступления по договорам с физическими лицами достигли 99,04%. Размер страховых выплат составил 878,2 млн рублей, уровень выплат – 48,53%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основные доли договоров занимают автострахование (78,45%, из них каско – 55,75%, ОСАГО – 22,7%) и страхование от несчастных случаев и болезней (15,9%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 589,43 млн рублей (32,57%), размер среднего агентского вознаграждения составил 59,21%.

В 2017 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 163,39 млн рублей, что на 25,3% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 218,7 млн рублей).

Уставный капитал – 755,77 млн рублей (по состоянию на 1 марта 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне ruА+ и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга (дата события – 26 июля 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз.

Дата последнего изменения: 13 февраля 2019 г.
Справочная информация о компании
АО «Интач Страхование»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0870 от 18.08.2015
Руководитель
Павел Алексеевич Лавренков (генеральный директор)
по информации на 24 мая 2018 г.
ОГРН
1026300955724
Адрес
115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 22, эт. 4, ч. пом. XIII
Телефоны
8 800 222-00-47
8 800 444-44-44
Официальный сайт
http://www.in-touch.ru
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0870 от 18.08.2015 Отозвана

Банк России приказом от 31.05.2018 года № ОД-1363 отозвал лицензии на осуществление страхования АО «Интач Страхование» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
ЦБРФ СИ № 0870 от 18.08.2015 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0870 - 03 от 18.08.2015 Отозвана
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