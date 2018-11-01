Страховая компания ЭчДиАй Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «ЭчДиАй Страхование» – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания. Основным акционером является Talanx International AG. По итогам 2017 года организация заняла 98-е место на российском страховом рынке по объему поступлений и 29-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц. Основными видами страхования в 2017 году являлись: страхование имущества юридических лиц (44,57%), страхование грузов (20,24%) и страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг (20,97%). Полисы компании реализуются в офисе и через подразделения банков-партнеров. Компания зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов и представительств.

Компания «ЭчДиАй Страхование» была создана в июне 2006 года как компания «Фортис» – дочерняя организация крупной бельгийско-голландской финансовой группы Fortis. Осенью 2009 года Fortis объявила о сворачивании своей деятельности в России, и в конце 2010 года «Фортис» была выкуплена немецким страховщиком HDI-Gerling (входит в группу Talanx*). Подробности сделки не разглашались. Под новым брендом «ЭчДиАй Страхование» сконцентрировалось на страховании имущества и ответственности корпоративных клиентов и страховании грузов.



С осени 2014 года компания активно развивала страхование от несчастных случаев и болезней заемщиков автокредитов, сотрудничая с банками. Основными партнерами «ЭчДиАй Страхование» стали Ситибанк (в течение многих лет сотрудничает с Talanx) и Кредит Европа Банк. В настоящее время существенную долю собранной премии HDI Страхование занимает успешный бизнес по страхованию крупных немецких предприятий в России. С 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В сентябре 2016 года компания завершила передачу страхового портфеля по комплексному страхованию рисков, связанных с использованием банковских карт, счетов и страхованию от несчастных случаев ОАО «АльфаСтрахование». Передача страхового портфеля связана с принятием решения о добровольном отказе от осуществления указанного страхования (решение правления от 15.07.2016 года).

Участниками общества являются АО «ЭйчДиАй Глобал Нетворк» (99% доля уставного капитала) и Эйчдиал Глобал СЕ Европейское акционерное общество (1% уставного капитала).

С 2011 по 2015 год компания демонстрировала стабильное наращивание объемов поступлений. В 2013-м прирост страховых сборов составил 402,32% (312,69 млн рублей премий против 62,25 млн рублей годом ранее), а по итогам 2014-2015 годов – 123,17% и 34,64% соответственно. Следующие два года отмечаются сокращением сборов на рынке прямого страхования на 2,35% и 8,8% соответственно. В 2017 году страховщик собрал 836,7 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 917,48 млн рублей), из них 99,5% пришлось на взносы по договорам с юридическими лицами. Выплаты организации в 2017 году составили 343,91 млн рублей, уровень выплат – 41,1%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 803,33 млн рублей премий, что на 62,54% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 494,25 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 100,8 млн рублей, уровень выплат – 12,55%.

В структуре страхового портфеля HDI Страхование в 2017 году наиболее существенные доли премий пришлись на страхование имущества юридических лиц (44,57%), страхование грузов (20,24%), страхование ответственности (22,97%, из них за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг – 20,97%, за причинение вреда третьим лицам – 2,0%), страхование предпринимательских рисков (7,48%) .

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 220,87 млн рублей (26,4%), размер среднего агентского вознаграждения составил 8,19%.

Компания осуществляет операции перестрахования с единственным перестраховщиком – компанией HDI Global Network AG, членом группы Talanx.

По итогам 2017 года компания показала чистую прибыль по РСБУ в размере 47,62 млн рублей, что на 33,75% уступает показателю предыдущего года (в 2016-м – 71,88 млн рублей).

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 28 чел., страховых агентов-юридических лиц – 5 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» присвоило рейтинг HDI Страхование на уровне ruА и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга (дата события – 23 июня 2017 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз.

Руководство: Юрий Бугаев (генеральный директор), Александр Марченко (гл. бухгалтер).

Наблюдательный совет: Йенс Вольтат, Хайко Вабер, Сергей Баландюк.

Банки-партнеры: Ситибанк, Кредит Европа Банк, Райффайзенбанк.

Списочный состав клиентов компания не раскрывает.

* Группа Talanx AG является одной из крупнейших германских страховых групп и осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах по всему миру под разными брендами. Сегодня в состав корпорации Talanx Group входят страховые и перестраховочные компании, а также компании, представляющие финансовые услуги. Штаб-квартира находится в Ганновере. Крупнейшими акционерами Talanx AG являются HDI VaG (79% акций). Оставшиеся 21% акций находятся в свободном обращении. Численность персонала группы Talanx AG – 21,3 тыс. сотрудников. По итогам 2017 года сумма начисленной страховой премии составила 33,06 млрд евро, чистая прибыль группы – 1,27 млрд евро.

Дата последнего изменения: 22 ноября 2018 г.