Страховая компания Капитал Life

Информация о компании

Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») – один из лидеров российского рынка страхования жизни.



До 3 сентября 2018 года компания осуществляла свою деятельность под брендом «РГС Жизнь». С 3 сентября 2018 года компания работает под брендом КАПИТАЛ LIFE.

Компания КАПИТАЛ LIFE - крупнейшая агентская компания на российском рынке страхования жизни. Более 10 тыс сотрудников компании работают по всей стране. КАПИТАЛ LIFE обеспечивает благополучие более 5 млн россиян. Под нашей страховой защитой находятся сотрудники более 6 тыс. компаний.

КАПИТАЛ LIFE - лидер российского рынка страхования жизни по выплатам: более 5 млрд руб. был перечислено клиентам в течение 1 половины 2017 года, по данным ЦБ РФ.

В 2018 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило КАПИТАЛ LIFE кредитный рейтинг на уровне BBB(RU), прогноз «стабильный».



КАПИТАЛ LIFE предлагает широкий спектр современных программ по страхованию жизни физическим лицам и предприятиям, отвечающих самым высоким мировым стандартам, среди которых:

- накопительное страхование жизни;

- инвестиционное страхование жизни;

- страхование от несчастных случаев и болезней;

- добровольное пенсионное страхование;

- пожизненное страхование;

- страхование выезжающих за рубеж (ВЗР);

- программы дистанционной медицинской помощи;

и др.

Общественная деятельность

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), а также Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ).

В 2015 году компания была внесена в список системно значимых страховых организаций Центрального Банка РФ.

КАПИТАЛ LIFE сотрудничает с ведущими компаниями - перестраховщиками с высокими международными рейтингами надёжности: Swiss Re, Gen Re и др.

Награды и премии

КАПИТАЛ LIFE - неоднократный лауреат ведущих российских финансовых и отраслевых премий:

«Финансовая элита России – 2016» - победитель номинации «Стабильность»;

«Финансовая элита России – 2017» - победитель в номинациях «Надежность» и «Социальная ответственность»;

«Финансовая элита России – 2018» - победитель в номинации «Надежность»;



«Investor Awards – 2014» - лауреат в номинации «Инвестиционный продукт - 2013»;

«Investor Awards – 2017» - победитель номинации «Лучший инвестиционный продукт страхования жизни – 2016»;

«Права потребителей и качество обслуживания – 2018» - победитель номинации «Лучшее инновационное предложение на российском рынке страхования жизни»;

«Финансовый Олимп – 2018» - победитель номинации «Лидер по выплатам на рынке страхования жизни»;



«Время инноваций – 2018» - победитель номинации «Проект года» в категории «Страховые услуги».



Технологии и сервисы для клиентов:

КАПИТАЛ LIFE уделяет особое внимание технологичности и удобству предоставления страховых услуг. Для клиентов компании разработаны уникальные для российского рынка электронные приложения и сервисы, которые делают взаимоотношения с компанией комфортными на всех этапах действия страхового полиса:

- Персональный онлайн кабинет клиента;

- Мобильное приложение для клиентов на платформах IOS и Android и др.;

КАПИТАЛ LIFE – обладатель оценки «Знак качества» клиентского сервиса на самом высоком уровне - A1 от консалтинговой компании БизнесДром – «наивысший уровень качества услуг».

Контактная информация:

Официальный сайт компании КАПИТАЛ LIFE: https://kaplife.ru/

Единый контакт-центр: 8 (800) 200-68-86 (звонок по России бесплатный), 0911 (для звонков с мобильных)

Лицензии ЦБ РФ: СЖ № 3984, СЛ № 3984, ПС № 3984.