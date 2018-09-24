Страховая компания Капитал Life

Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») – один из лидеров российского рынка страхования жизни.
До 3 сентября 2018 года компания осуществляла свою деятельность под брендом «РГС Жизнь». С 3 сентября 2018 года компания работает под брендом КАПИТАЛ LIFE.
Компания КАПИТАЛ LIFE - крупнейшая агентская компания на российском рынке страхования жизни. Более 10 тыс сотрудников компании работают по всей стране. КАПИТАЛ LIFE обеспечивает благополучие более 5 млн россиян. Под нашей страховой защитой находятся сотрудники более 6 тыс. компаний.
КАПИТАЛ LIFE - лидер российского рынка страхования жизни по выплатам: более 5 млрд руб. был перечислено клиентам в течение 1 половины 2017 года, по данным ЦБ РФ.
В 2018 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило КАПИТАЛ LIFE кредитный рейтинг на уровне BBB(RU), прогноз «стабильный».
КАПИТАЛ LIFE предлагает широкий спектр современных программ по страхованию жизни физическим лицам и предприятиям, отвечающих самым высоким мировым стандартам, среди которых:
- накопительное страхование жизни;
- инвестиционное страхование жизни;
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- добровольное пенсионное страхование;
- пожизненное страхование;
- страхование выезжающих за рубеж (ВЗР);
- программы дистанционной медицинской помощи;
и др.
Общественная деятельность
Компания является членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), а также Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ).
В 2015 году компания была внесена в список системно значимых страховых организаций Центрального Банка РФ.
КАПИТАЛ LIFE сотрудничает с ведущими компаниями - перестраховщиками с высокими международными рейтингами надёжности: Swiss Re, Gen Re и др.
Награды и премии
КАПИТАЛ LIFE - неоднократный лауреат ведущих российских финансовых и отраслевых премий:
«Финансовая элита России – 2016» - победитель номинации «Стабильность»;
«Финансовая элита России – 2017» - победитель в номинациях «Надежность» и «Социальная ответственность»;
«Финансовая элита России – 2018» - победитель в номинации «Надежность»;
«Investor Awards – 2014» - лауреат в номинации «Инвестиционный продукт - 2013»;
«Investor Awards – 2017» - победитель номинации «Лучший инвестиционный продукт страхования жизни – 2016»;
«Права потребителей и качество обслуживания – 2018» - победитель номинации «Лучшее инновационное предложение на российском рынке страхования жизни»;
«Финансовый Олимп – 2018» - победитель номинации «Лидер по выплатам на рынке страхования жизни»;
«Время инноваций – 2018» - победитель номинации «Проект года» в категории «Страховые услуги».
Технологии и сервисы для клиентов:
КАПИТАЛ LIFE уделяет особое внимание технологичности и удобству предоставления страховых услуг. Для клиентов компании разработаны уникальные для российского рынка электронные приложения и сервисы, которые делают взаимоотношения с компанией комфортными на всех этапах действия страхового полиса:
- Персональный онлайн кабинет клиента;
- Мобильное приложение для клиентов на платформах IOS и Android и др.;
КАПИТАЛ LIFE – обладатель оценки «Знак качества» клиентского сервиса на самом высоком уровне - A1 от консалтинговой компании БизнесДром – «наивысший уровень качества услуг».
Контактная информация:
Официальный сайт компании КАПИТАЛ LIFE: https://kaplife.ru/
Единый контакт-центр: 8 (800) 200-68-86 (звонок по России бесплатный), 0911 (для звонков с мобильных)
Лицензии ЦБ РФ: СЖ № 3984, СЛ № 3984, ПС № 3984.
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (Капитал Life) – крупная страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни и добровольном пенсионном страховании. До 3 сентября 2018 года работала на рынке под наименованием ООО СК «РГС Жизнь». По итогам 2017 года общество заняло девятое место в рэнкинге ведущих российских страховщиков и второе место по объему собранной премии среди страховщиков жизни. Подразделения компании открыты в 74 регионах страны. Головной офис находится в Москве.
Компания «РГС Жизнь» была создана в 2004 году и является одним из первых игроков на рынке реального страхования жизни. В первый год работы компании была создана специализированная сеть агентов по страхованию жизни, охватывающая более 50 городов России («РГС Жизнь» опиралась на самую разветвленную в стране филиальную сеть «Росгосстраха»), сформирован корпоративный канал продаж, развивалось сотрудничество с банками-партнерами, создавались новые продукты.
По итогам 2009 года «РГС Жизнь» заняла второе место среди страховщиков жизни, собрав 1,7 млрд рублей страховых взносов. К 2013 году страховщик намеревался утроить сборы премий, нарастив их минимум до 6 млрд рублей, и увеличить долю компании на рынке страхования жизни до 20%.
Осенью 2010 года «РГС Жизнь» вышла на рынок пенсионного страхования, купив небольшой НПФ «Межрегиональный».
Все это время компании «РГС Жизнь» удавалось сохранять лидирующие позиции на рынке страхования жизни. По итогам 2012 года (когда сегмент страхования жизни стал одним из самых быстрорастущих на страховом рынке) компания нарастила бизнес на 40%, объем страховых сборов достиг 8,3 млрд рублей (третье место среди страховщиков жизни; доля компании на рынке страхования жизни – 11,4%).
В конце 2013 – начале 2014 года, когда развитие кредитного страхования стало замедляться и наибольшая динамика роста сместилась в область накопительного и инвестиционного долгосрочного страхования, «РГС Жизнь» демонстрировала темпы роста сборов страховой премии, вдвое превышающие среднерыночные (второе место среди крупнейших страховщиков жизни в I квартале 2014 года, сборы – 2,9 млрд рублей).
В сентябре 2016 года стало известно о приобретении обществом ООО СК «Открытие Страхование жизни» – средней по объему сборов компании, специализирующейся на страховании жизни розничных клиентов в Московском регионе. Приобретенная компания сменила название на ООО «СК «Капитал-Лайф».
3 сентября 2018 года изменила название и компания «РГС-Жизнь»: она продолжила работу на рынке под наименованием «Капитал Лайф Страхование Жизни» (Капитал Life). В декабре 2018 года компания завершила процедуру принятия страхового портфеля по договорам добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования от дочерней компании – ООО «СК «Капитал-Лайф». Страховой портфель передан в связи с плановой реализацией стратегии по консолидации бизнеса в материнской компании – ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».
Единственным участником общества является ООО «Лайф Инвест», основным владельцем которого выступает кипрская компания DATLODIX INVESTMENTS LIMITED (доля косвенного владения – 97%). Согласно заявлениям президента компании Евгения Гинера, с 2015 года он является фактическим владельцем общества. Сделка была оформлена по английскому праву, а в июне 2018 года получено разрешение Федеральной антимонопольной службы на ее регистрацию по российскому праву. При этом в документах компании ее бенефициаром значится давний партнер Хачатурова Алхас Сангулия.
Уставный капитал – 4,1 млрд рублей (по состоянию на 24 сентября 2018 года).
Награды и премии
КАПИТАЛ LIFE - неоднократный лауреат ведущих российских финансовых и отраслевых премий:
Рейтинги компании
«Эксперт РА» отозвало рейтинг надежности компании по просьбе рейтингуемого лица (дата события – 8 мая 2018 года). Рейтинг отозван без подтверждения в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг надежности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
АКРА присвоило компании Капитал Life кредитный рейтинг ВBB(RU), прогноз «стабильный» (дата события – 10 октября 2018 года).
Клиентами компании являются более 1 млн человек и свыше 6 тыс. ведущих российских и международных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса. В числе корпоративных клиентов – АО «Судостроительный завод «Вымпел», ОАО «Международный аэропорт Владикавказ», ГАУ «Московский зоопарк», АО «Ковылкинский электромеханический завод», ФГУП «Московский эндокринный завод», АО «НИИ автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун», ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск», АО «Мосгаз», АО «НПО Лавочкина», АО «НПО «Микроген», АО «РТ-Охрана», АО «Российский экспортный центр» и др.
Руководство: Евгений Гуревич (генеральный директор), Евгений Гинер (президент).
Партнеры компании
Банки: Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Кредит Европа Банк, Московский Кредитный Банк, МДМ Банк, Абсолют Банк и пр.
Партнеры по перестрахованию: ведущие мировые перестраховщики, такие как Partner Re, Swiss Re, Gen Re и др.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЖ № 3984 от 10.05.2018
|Действует
|ЦБРФ СЛ № 3984 от 10.05.2018
|Действует
|ЦБРФ ПС № 3984 от 10.05.2018
|Действует
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