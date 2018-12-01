Страховая компания Компания банковского страхования

Справка banki.ru о компании

ООО «Компания Банковского Страхования» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 121-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 14-е место в сегменте страхования финансовых рисков. Основные составляющие страхового портфеля в 2017 году – страхование финансовых рисков (80,97%) и страхование имущества физических лиц (15,89%). Компания не имеет филиалов и представительств. Полисы страховщика реализуются через каналы продаж АО «Банк Русский Стандарт», а также через посредников и на сайте компании. Головной офис страховщика находится в Москве.

ООО «Компания Банковского Страхования» создано в 2006 году в группе «Русский стандарт» (контролируется российским бизнесменом Рустамом Тарико) для страхования финансовых рисков или рисков потери работы клиентов банка «Русский Стандарт». К тому времени у банка уже работала одна страховая «дочка» – компания «Русский Стандарт Страхование», специализировавшаяся на страховании жизни заемщиков потребительских кредитов. Бизнес Компании Банковского Страхования также был полностью построен на страховании заемщиков банка «Русский Стандарт» – полисы реализовывались через широкую филиальную сеть банка по всей стране.



Работая в связке с банком, занимающем лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, во время кредитного бума в стране Компания Банковского Страхования быстро наращивала бизнес, так как услуга страхования финансовых рисков обычно предлагается всем банковским заемщикам. В 2011 году общество сумело войти в топ-100 крупнейших российских страховщиков (65-е место, 1,2 млрд рублей страховых сборов) и топ-3 лидеров рынка страхования финансовых рисков. В последующие годы, когда рынок банкострахования продолжал расти (на 35% и 15% в 2012 и 2013 годах соответственно), лидерство в этом сегменте снова сохраняли за собой страховщики, аффилированные с банками. В 2013 году «Компания Банковского Страхования» заняла вторую позицию среди крупнейших компаний по страхованию финансовых рисков (2,3 млрд рублей собранной премии) и 45-е место среди всех российских страховщиков (2,6 млрд рублей взносов).

В настоящее время большая часть договоров страхования заключается при выдаче кредитов или кредитных карт физическим лицам в АО «Банк Русский Стандарт». Наряду с кредитными договорами физическим лицам предлагаются страховые полисы или программы страхования (групповое страхование владельцев кредитных карт). Кроме того, компания предлагает продукт по страхованию путешественников. Клиентский портфель компании насчитывает более 500 тыс. физических лиц по всей территории России.

ООО «Компания Банковского Страхования» является членом Всероссийского Союза Страховщиков.

Участниками общества являются ООО «Русский Стандарт-Инвест» (99,84% акций) и Рустам Тарико (0,16%). Компания входит в группу Рустама Тарико «Русский стандарт»*.

В 2013-2014 годах объемы поступлений страховщика сократились на 5,85% и 67,52% соответственно, а по итогам 2015 года падение сборов достигло 43,75%. В 2016 году страховщиком собрано 322,2 млн рублей премий, что на 31,73% меньше показателя предыдущего года, а по итогам 2017-го отмечается прирост сборов на 10,6%. Размер подписанной премии составил 356,36 млн рублей, из них 77,97% занимают взносы, уплаченные физическими лицами, а 22,03% – юридическими лицами. В 2017 году компания осуществляла имущественное страхование в 69 регионах России, при этом 57% собранных страховых премий приходится на сборы в Москве (для сравнения в 2016 году имущественное страхование осуществлялось в 59 регионах России, при этом 70% собранных страховых премий приходилось на сборы в Москве). Размер страховых выплат в 2017 году составил 11,5 млн рублей, уровень выплат – 3,23%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 192,36 млн рублей (прирост 45,25% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 8,25 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 4,29%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование финансовых рисков (80,97%), страхование имущества физических лиц (15,89%) и страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,46%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 299,84 млн рублей премий (84,14%), размер среднего агентского вознаграждения составил 41,52%.

В 2017 году согласно отчетности по РСБУ организация получила убыток в 531 тыс. рублей. Предыдущий год компания также закончила с отрицательным финансовым результатом, размер которого составил 51,98 млн рублей. По МСФО за 2016-2017 год показан нулевой финансовый результат.

Уставный капитал – 190 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 13 чел., страховых агентов-юридических лиц – 7 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия (дата события – 17 июня 2016 года). Перед отзывом по рейтингу был установлен негативный прогноз.

Руководство: Зиля Губайдуллина (генеральный директор).

Партнеры компании

Банки: АО «Банк Русский Стандарт».

*Группа «Русский Стандарт» – финансово-промышленная группа, осуществляющая деятельность по производству и дистрибуции алкогольной продукции, а также предоставлению банковских, страховых и других финансовых услуг. Группа основана в 1992 году ведущим российским бизнесменом Рустамом Тарико. Численность персонала составляет более 30 тыс. сотрудников. Участниками Группы также являются ООО «Компания Банковского Страхования» (занимается страхованием финансовых рисков физических лиц), АО «Банк Русский Стандарт», НПФ «Русский стандарт», ООО «Кредитное Бюро Русский Стандарт», Imperia Private Banking (частные банковские услуги), «Русский Стандарт Водка» (производство и дистрибуция алкогольной продукции) и другие компании. Информация о финансовых показателях Группы не разглашается.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.