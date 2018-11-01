Страховая компания Кредендо - Ингосстрах Кредитное Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Кредендо - Ингосстрах Кредитное Страхование» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на предоставлении защиты от кредитных рисков для отечественных и международных компаний, работающих на российском рынке. По итогам 2017 года компания заняла 87-е место по сборам в сегменте прямого страхования (951,32 млн рублей) и 19-е место – по объему собранных перестраховочных премий (168,18 млн рублей). Компания вошла в лидеры по сборам в сегменте страхования предпринимательских рисков, заняв четвертое место по итогам прошлого года. Филиалы и представительства компании отсутствуют. Головной офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в Российской Федерации в августе 2009 года. Основным видом деятельности компании является страхование и перестрахование коммерческих (торговых) кредитов и экспортных кредитов. До июля 2017 года компания работала под наименованием ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование». В рамках процедуры ребрендинга группы Кредендо с 30 июня 2017 года компания ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» была переименована в ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование».

Единственный акционер компании – Holding CIS SA (Бельгия). Конечным бенефициаром выступает Delcredere|Ducroire – Бельгийское государственное агентство кредитного страхования (доля 66,7%). ОСАО «Ингосстрах» выступает миноритарным акционером (33,3%) через АО «ИнВест-Полис». Стороной, обладающей конечным контролем является Королевство Бельгия. Общество входит в группу Credendo.

В 2013 году объемы поступлений страховщика незначительно сократились (-0,93% к 2016-му). В 2014-2015 годах отмечен прирост сборов на 10,46% и 14,41% соответственно, а по итогам 2016-го – на 36,85%. В минувшем году размер собранной премии вырос на 7,89% и составил 951,32 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 881,73 млн рублей). Весь объем премий собран по договорам с юридическими лицами на территории Москвы. В данном регионе компания заняла 58-е место по общему объему поступлений. Выплаты в 2017 году составили 1,17 млрд рублей, уровень выплат – 123,36%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 522,62 млн рублей премий, что на 10,68% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 472,17 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 52,89 млн рублей, уровень выплат – 10,12%.

Размер собранных перестраховочных премий в 2017 году уменьшился на 30,12% и составил 168,18 млн рублей (в 2016-м – 240,65 млн рублей). Страховой и перестраховочный портфель компании в 2017 году на 100% состоял из премий по страхованию предпринимательских рисков.

При помощи посредников по итогам 2017 года общество собрало 813,42 млн рублей (85,5%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,18%.

Партнерами по перестрахованию выступают Willis Re, Credimundi, COFACE S.A., Office du Ducroire.

В 2017 году согласно отчетности по РСБУ и МСФО компания получила чистую прибыль размере 150,81 млн рублей, что на 62,81% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 92,63 млн рублей).

Уставный капитал – 624 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 36 чел., страховых агентов-юридических лиц – 7 ед. (из них 1 – страховая организация, 6 – другие юрлица), страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Алексей Безденежных (генеральный директор), Сергей Чулков, Дина Дмитриева.

Совет директоров: Дирк Терведюве (председатель), Франк Ванвинкх, Стефан Ван Бокстэль, Ронни Маттон, Татьяна Кайгородова, Александр Ильяшенко.

Клиенты: АгроХолдинг «Кубань», Торговая компания «ЕвразХолдинг», ООО «ВТБ Факторинг» и др.

Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.