Страховая компания Либерти Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «Либерти Страхование» является универсальной компанией, средней по размеру сборов. По итогам 2018 года компания занимает 41-е место в рэнкинге ведущих российских страховщиков по размеру премии (с учетом страховщиков жизни) и 15-е место – по сборам каско. Общество входит в крупную международную страховую группу Liberty Mutual. АО «Либерти Страхование» является одним из лидеров рынка прямого страхования (продажа полисов через интернет и колл-центр). Компания имеет семь филиалов и около 20-и обособленных подразделений в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибирском регионах страны. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.



Компания образована в декабре 1993 года в Санкт-Петербурге как ОАО «Страховая компания «Класс». В первые несколько лет компания сконцентрировалась на развитии страхования путешественников, в основном – в Санкт-Петербурге. С 1999 года, когда основным владельцем компании стало ПО «Ленстройматериалы», «Класс» начинает региональное развитие, открывая филиалы и офисы продаж в городах Северо-Западного округа и в Москве. Компания расширяет спектр предоставляемых услуг, однако порядка 70% бизнеса по-прежнему приходится на страхование путешествующих. В 2004 году «Класс» занимала 173-е место на рынке (объем собранной премии – 224 млн рублей).



В 2008 году новым владельцем «Класс» стал инвестбанк «КИТ финанс», планировавший развивать собственный розничный страховой проект – компанию по прямому страхованию (продажа полисов и урегулирование убытков через интернет и колл-центр). Страховщик намеревался сконцентрироваться на продаже розничных полисов автострахования, страхования имущества, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, а также развивать банковское страхование и работать с корпоративными клиентами. Подробности сделки не разглашались.

Учитывая тот факт, что модель прямого страхования являлась новой для российского страхового рынка, планы новых акционеров «Класс» были достаточно амбициозны: в 2012 году страховые сборы должны были увеличиться в 30 раз по сравнению с 269,2 млн рублей в 2007 году. За этот период в развитие проекта планировалось вложить $50 млн. В том же году страховщик был переименован в «КИТ Финанс страхование».

Однако всего полгода спустя в результате кризиса «КИТ финанс» оказался на грани банкротства и был продан. Основными владельцами инвестбанка стали «Алроса» и РЖД, получившие по 45% акций «КИТ финанс». Вместе с «КИТ финанс» они получили контроль и над страховщиком, бизнес которого продолжал ежегодно удваиваться. Так, в 2009 году «КИТ Финанс страхование» удалось войти в топ-100 российских страховщиков (76-е место, объем собранной премии - 983,4 млн рублей; почти три четверти из этой суммы приходилось на страхование корпоративных клиентов, а остальная часть – на прямое и банковское страхование). Помимо этого компания приступила к активному региональному развитию – в 2011 году, помимо Санкт-Петербурга и Москвы, были открыты 5 филиалов и представительств в крупных городах с развитыми интернет-технологиями (инвестиции составили 25 млн рублей). Однако в том же году «КИТ Финанс Страхование» была выставлена на продажу – таким образом собственники намеревались вернуть долг государству за санацию «КИТ Финанса».

В марте 2012 года новым владельцем «КИТ Финанс Страхование» стала Liberty ITB UK & Europe Limited (доля в уставном капитале – 99,99%), входящая в крупную международную страховую группу Liberty Mutual* (головной офис группы находится в США). Подробности сделки не раскрывались, однако эксперты оценивали стоимость компании в 1,2 млрд рублей. В России Liberty намеревалась продолжить развитие модели прямого страхования, в том числе – и в регионах, сохраняя при этом высокую рентабельность бизнеса своей страховой «дочки». В Москве, помимо прямого страхования, компания намеревалась развивать также корпоративное страхование и партнерские продажи розничных страховок. С 2013 года компания работает под брендом «Либерти Страхование».

В настоящее время «Либерти Страхование» – универсальная компания, основными направлениями деятельности которой являются: автострахование, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества, грузов и др. Общество активно развивает корпоративный и банковский сегменты, а также модель прямого страхования в рознице.

«Либерти Страхование» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Ассоциации работников туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза туриндустрии.

С 2007 года компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2014-2015 годах объемы поступлений увеличились на 12,27% и 15,6% соответственно, а в 2016 году – на 8,48%. По итогам 2018 года совокупные сборы компании увеличились на 16,1% до 4,8 млрд рублей, выплаты составили 2,3 млрд рублей. Наибольший объем страховых премий обеспечили продажи каско (1 729 млн рублей), ОСАГО (743 млн рублей), ДМС (567 млн рублей), полисов ипотечного страхования (450 млн рублей) и выезжающих за рубеж (290 млн. рублей).

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Liberty Mutual Insurance Company, рейтинг А (S&P), Gen Re (Кельнское перестраховочное общество), рейтинг AA+ (S&P), Hannover Re (Ганноверское перестраховочное общество), рейтинг AA- (S&P), SCOR, France (Перестраховочная компания СКОР), рейтинг А+ (S&P), Partner Re, рейтинг А+ (S&P), Swiss Re, рейтинг АА- (S&P), Lloyds, рейтинг А+ (S&P).



В 2018 году прибыль после налогообложения компании, согласно отчетности по ОСБУ, составила 50,2 млн рублей.

Уставный капитал – 600,04 млн рублей (по состоянию на 7 сентября 2018 года). Решение об увеличении уставного капитала компании с с 480,76 млн до 600,04 млн рублей было принято на внеочередном общем собрании акционеров, что состоялось 5 мая 2018 года.







Рейтинг компании



Эксперт РА: ruAA+, прогноз по рейтингу «стабильный» (подтвержден 10 декабря 2018 года).

Руководство: Сергей Ковальчук (генеральный директор).



Совет директоров: Ана Виктория Барбадильо Лопез, Кайван Морадиан, Сергей Ковальчук, Мэтью Никерсон, Вильгельм Шауг.

Партнеры компании

Либерти Страхование сотрудничает более чем со 100 банками, среди них: Сбербанк, ВТБ, «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», «Райффайзенбанк», «ЮниКредитБанк», Ситибанк, «Промсвязьбанк», Банк Уралсиб, «Московский кредитный банк», Банк «Открытие», Совкомбанк и другие.

*Международная страховая группа Liberty Mutual – один из крупнейших страховщиков в мире, входит в топ-5 глобальных страховых компаний (за исключением страхования жизни). Группа основана в 1912 году, центральный офис расположен в Бостоне, США. Группа ведет бизнес в более чем 30 странах мира. В настоящее время в Liberty Mutual работают свыше 50 тысяч сотрудников более чем в 800 офисах по всему миру. Стратегические направления бизнеса группы Liberty Mutual – розничное страхование, корпоративное страхование, агентские продажи, международный бизнес. Активы группы в 2018 году составили 126 млрд долларов, чистая подписанная премия – 39,1 млрд долларов. Liberty Mutual занимает 68 место по уровню доходов в списке крупнейших корпораций авторитетного журнала Fortune по итогам 2018 года.

Дата последнего изменения: 28 мая 2019 г.