Страховая компания Медицинская акционерная страховая компания (МАКС-М)

Справка banki.ru о компании

АО «Медицинская акционерная страховая компания» (АО «МАКС-М») – одна из крупнейших организаций, специализирующихся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС в 2017 году компания заняла четвертое место среди медицинских страховщиков России по численности застрахованных граждан, количество которых составило 18,6 млн человек (рыночная доля – 12,6%). Компания ведет деятельность по ОМС на территории 24 субъектов РФ. Региональная сеть включает более 20 филиалов. Головной офис находится в Москве.

АО «МАКС-М» создано в октябре 1994 года. Компания входит в топ-5 лидеров на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) как по численности застрахованных, так и по объемам полученных целевых средств.



АО «МАКС-М» входит в Группу страховых компаний «МАКС»*. Акционерами компании являются АО «Московская акционерная страховая компания» (АО «МАКС»), которому принадлежит 71,92% акций и Надежда Мартьянова (27,59%). Ключевыми бенефициарами выступают Александр Зурабов и Надежда Мартьянова.

В январе 2017 года АО «МАКС-М» завершило сделку по приобретению 100% акций АО «СК «Астро-Волга-Мед» – одного из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье и лидера по количеству застрахованных в Самарской области.

До 2006 года компания осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в небольших объемах – 25-30 млн рублей премий. С 2007 года основной деятельностью компании являются агентские услуги по реализации программы обязательного медицинского страхования для обеспечения граждан Российской Федерации бесплатными медицинскими услугами. Лицензия на осуществление ДМС была отозвана приказом Банка России № ОД-1332 от 23 мая 2017 года. Решение вызвано отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 567,29 млн рублей, что на 56,83% превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м размер прибыли составил 361,73 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО вырос на 21,04% и составил 703,53 млн рублей против 581,25 млн годом ранее.

Уставный капитал – 220 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации МАКС-М на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг», прогноз по рейтингу «стабильный» (дата актуализации – 28 февраля 2018 года).

Руководство: Надежда Мартьянова (генеральный директор), Руслан Хальфин (президент), Надежда Новикова, Татьяна Куликова.

Численность граждан, застрахованных АО «МАКС-М» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2018 года составила 18,83 млн человек.

*Группа страховых компаний «МАКС» создана в 1992 году и включает ЗАО «МАКС» (универсальная компания), АО «МАКС-М» (специализация – медицинское страхование) и ООО «МАКС-Жизнь» (специализация – страхование жизни). В январе 2017 года к группе «МАКС» присоединился один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье – АО СК «Астро-Волга-Мед». Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО), добровольное медицинское страхование, а также страхование имущества физических и юридических лиц. Совокупные сборы группы (без ОМС) в 2017 году составили 23,47 млрд рублей, выплаты – 13,94 млрд рублей. Численность граждан, застрахованных в АО «МАКС-М» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2018 года составляет 18,83 млн человек.

Дата последнего изменения: 30 августа 2018 г.