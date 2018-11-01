Страховая компания Медэкспресс

Справка banki.ru о компании

САО «Медэкспресс» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав международной страховой группы Allianz SE. По итогам 2017 года организация заняла 96-е место по объему собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-20 в сегменте добровольного медицинского страхования, заняв 16-е место по сборам. Наибольшую долю страхового портфеля в 2017 году занимает добровольное медицинское страхование (86,96%). Региональная сеть представлена семью филиалами, расположенными в городах Северо-Западного региона России, а также в Москве. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

САО «Медэкспресс» – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в 1992 году. На сегодняшний день является одной из ведущих страховых компаний Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Приоритетными видами страхования являются ДМС, страхование средств наземного транспорта, ОСАГО. В октябре 2016 года общество приняло от материнской компании АО СК «Альянс» страховой портфель по ОСАГО.



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада и ряда торгово-промышленных палат.

Акционерами САО «Медэкспресс» являются АО СК «Альянс» (58% акций) и ООО СК «Альянс Жизнь» (42%). Конечным владельцем выступает Allianz New Europe Holding GmbH, подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE* в Центральной и Восточной Европе.

Динамика роста страховых сборов компании за последние годы незначительна. В 2012 году компания собрала на 1,76% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (858,33 млн рублей против 843,48 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 13,69% и 1,87% соответственно. По итогам деятельности страховщика за 2015 и 2016 год отмечается снижение поступлений на 3,53% и 10,03% соответственно. В 2017 году страховщик собрал 873,38 млн рублей премий, что на 1,22% превышает показатель предыдущего года. В структуре сборов 89,09% занимают поступления по договорам с юридическими лицами и 10,91% – с физическими лицами. Наибольший объем премий собран в Санкт-Петербурге (57,54%). В данном регионе компания занимает 26-е место по общему размеру поступлений и 11-е – по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. Выплаты организации в 2017 году составили 596,51 млн рублей, уровень выплат – 68,3%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 587,96 млн рублей премий, что на 8,82% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 540,29 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 315 млн рублей, уровень выплат – 53,58%.

Основные доли страхового портфеля по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (86,96%) и автострахование (10,38%, из них каско – 4,14%, ОСАГО – 6,24%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 714,13 млн рублей премий (81,77%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,46%.

Партнерами САО «Медэкспресс» по перестрахованию являются: Allianz AG, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, а также крупнейшие российские перестраховочные компании – АО СК «Альянс», ЗАО «Капитал Перестрахование», АО «Русское перестраховочное общество», СПАО «Ингосстрах», АО «Российская национальная перестраховочная компания».

В 2017 году компания получила 81 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 33,21% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 60,81 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился на 70,3% и составил 89,1 млн рублей (в 2016-м – 52,32 млн рублей).

Уставный капитал – 392,58 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 16 ед., страховых агентов-физических лиц – 64 чел. (из них 31 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Медэкспресс» на уровне ruА+ со стабильным прогнозом (дата события – 17 января 2019 года).

Национальное рейтинговое агентство: АА «Очень высокая степень надежности», прогноз «стабильный» (рейтинг подтвержден 13 декабря 2016 года).



Правление: Кирилл Коковин (генеральный директор), Наталия Шумилова (президент), Владимир Кауфман, Алексей Красноярцев, Ольга Короткова, Елена Николаева.

Наблюдательный совет: Николай Клековкин (председатель), Рауф Валиев, Наталия Шумилова, Евгений Дубенский, Инна Вялкова.

Среди крупных клиентов общества – Группа компаний «О'Кей», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», Группа компаний «БТК групп», Группа компаний «Инчкейп», Группа компаний «Магна», АО «Ювелирная торговля Северо-Запада», ОАО «Кировский завод», Ленинградская торгово-промышленная палата, ОАО «Мурманский Морской Торговый Порт», ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания», ПАО «Севералмаз» и др.

Партнеры компании

Банки: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург».

*Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Более 144 тысяч сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн. клиентов в примерно 70 странах. Сегодня Группа уже представлена в десяти странах Центральной и Восточной Европы и является самым крупным международным страховщиком этого региона. Allianz активно работает в следующих странах: Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Украина. В Группу компаний Allianz в России входят следующие компании: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-Мед». В 2017 году общий объем поступлений Группы Allianz составил 126,1 млрд евро, операционная прибыль – 11,1 млрд евро, чистая прибыль – 7,21 млрд евро, собственный капитал – 65,6 млрд евро.



Дата последнего изменения: 18 января 2019 г.