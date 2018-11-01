Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Медэкспресс

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
392 582
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
81 012
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
873 375
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
596 509
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

САО «Медэкспресс» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав международной страховой группы Allianz SE. По итогам 2017 года организация заняла 96-е место по объему собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-20 в сегменте добровольного медицинского страхования, заняв 16-е место по сборам. Наибольшую долю страхового портфеля в 2017 году занимает добровольное медицинское страхование (86,96%). Региональная сеть представлена семью филиалами, расположенными в городах Северо-Западного региона России, а также в Москве. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

САО «Медэкспресс» – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в 1992 году. На сегодняшний день является одной из ведущих страховых компаний Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Приоритетными видами страхования являются ДМС, страхование средств наземного транспорта, ОСАГО. В октябре 2016 года общество приняло от материнской компании АО СК «Альянс» страховой портфель по ОСАГО.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада и ряда торгово-промышленных палат.

Акционерами САО «Медэкспресс» являются АО СК «Альянс» (58% акций) и ООО СК «Альянс Жизнь» (42%). Конечным владельцем выступает Allianz New Europe Holding GmbH, подразделение ведущего международного страховщика Allianz SE* в Центральной и Восточной Европе.

Динамика роста страховых сборов компании за последние годы незначительна. В 2012 году компания собрала на 1,76% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (858,33 млн рублей против 843,48 млн рублей годом ранее). В 2013-2014 годах темпы прироста составили 13,69% и 1,87% соответственно. По итогам деятельности страховщика за 2015 и 2016 год отмечается снижение поступлений на 3,53% и 10,03% соответственно. В 2017 году страховщик собрал 873,38 млн рублей премий, что на 1,22% превышает показатель предыдущего года. В структуре сборов 89,09% занимают поступления по договорам с юридическими лицами и 10,91% – с физическими лицами. Наибольший объем премий собран в Санкт-Петербурге (57,54%). В данном регионе компания занимает 26-е место по общему размеру поступлений и 11-е – по сборам в сегменте добровольного медицинского страхования. Выплаты организации в 2017 году составили 596,51 млн рублей, уровень выплат – 68,3%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 587,96 млн рублей премий, что на 8,82% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 540,29 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 315 млн рублей, уровень выплат – 53,58%.

Основные доли страхового портфеля по итогам 2017 года пришлись на добровольное медицинское страхование (86,96%) и автострахование (10,38%, из них каско – 4,14%, ОСАГО – 6,24%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 714,13 млн рублей премий (81,77%), размер среднего агентского вознаграждения составил 9,46%.

Партнерами САО «Медэкспресс» по перестрахованию являются: Allianz AG, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, а также крупнейшие российские перестраховочные компании – АО СК «Альянс», ЗАО «Капитал Перестрахование», АО «Русское перестраховочное общество», СПАО «Ингосстрах», АО «Российская национальная перестраховочная компания».

В 2017 году компания получила 81 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 33,21% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 60,81 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился на 70,3% и составил 89,1 млн рублей (в 2016-м – 52,32 млн рублей).

Уставный капитал – 392,58 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 16 ед., страховых агентов-физических лиц – 64 чел. (из них 31 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Медэкспресс» на уровне ruА+ со стабильным прогнозом (дата события – 17 января 2019 года).

Национальное рейтинговое агентство: АА «Очень высокая степень надежности», прогноз «стабильный» (рейтинг подтвержден 13 декабря 2016 года).

Правление: Кирилл Коковин (генеральный директор), Наталия Шумилова (президент), Владимир Кауфман, Алексей Красноярцев, Ольга Короткова, Елена Николаева.

Наблюдательный совет: Николай Клековкин (председатель), Рауф Валиев, Наталия Шумилова, Евгений Дубенский, Инна Вялкова.

Среди крупных клиентов общества – Группа компаний «О'Кей», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», Группа компаний «БТК групп», Группа компаний «Инчкейп», Группа компаний «Магна», АО «Ювелирная торговля Северо-Запада», ОАО «Кировский завод», Ленинградская торгово-промышленная палата, ОАО «Мурманский Морской Торговый Порт», ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания», ПАО «Севералмаз» и др.

Партнеры компании

Банки: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург».

*Allianz – один из ведущих интегрированных поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Более 144 тысяч сотрудников группы Allianz по всему миру обслуживают около 85 млн. клиентов в примерно 70 странах. Сегодня Группа уже представлена в десяти странах Центральной и Восточной Европы и является самым крупным международным страховщиком этого региона. Allianz активно работает в следующих странах: Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Украина. В Группу компаний Allianz в России входят следующие компании: АО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также лечебные учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис» и ООО «Прогресс-Мед». В 2017 году общий объем поступлений Группы Allianz составил 126,1 млрд евро, операционная прибыль – 11,1 млрд евро, чистая прибыль – 7,21 млрд евро, собственный капитал – 65,6 млрд евро.

Дата последнего изменения: 18 января 2019 г.
Справочная информация о компании
САО «Медэкспресс»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0141 от 21.09.2015
Руководитель
Кирилл Андреевич Коковин (генеральный директор)
по информации на 28 мая 2018 г.
ОГРН
1037843040465
Адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26
Телефоны
+7 (812) 494 94 11
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0141 от 21.09.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 0141 от 21.09.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 0141 - 03 от 21.09.2015 Действует
Новости
Все страховые компании
 3351
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах