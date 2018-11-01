Страховая компания МетЛайф

Справка banki.ru о компании

АО «МетЛайф» – средняя по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. Участник группы компаний MetLife – ведущего международного холдинга в сфере страхования и пенсионного обеспечения. По итогам 2017 года компания занимает 26-е место в рэнкинге ведущих страховщиков и 14-е место среди страховщиков жизни. В страховом портфеле компании доля договоров страхования жизни составляет 60,11%, страхования от несчастных случаев и болезней – 20,87%, добровольного медицинского страхования – 13,16%. Компания имеет более 20 филиалов и обособленных подразделений в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.

Компания «МетЛайф» была создана в 1994 году как российско-американский страховщик RUS AIG. Основным учредителем компании стал американский страховой гигант American International Group (AIG), соучредителями – Столичный Банк Сбережений и финансовая компания «Гарант-Инвест». Сконцентрировавшись на страховании имущества и личном страховании и оказывая услуги иностранным компаниям, а также совместным предприятиям на территории России, компания изначально занимала сильные позиции на российском страховом рынке.



В 1997 году страховщик был переименован в «AIG Россия». В том же году компания начала активно развивать в России услуги по долгосрочному страхованию жизни, создав для этого специальное отделение AIG Life. По итогам 2001 года «AIG Россия» занимала 50-е место среди крупнейших страховщиков по объему собранной страховой премии (827,3 млн рублей). При этом на долю AIG Life приходилось 187,2 млн рублей страховой премии.

В 2004 году договоры рискового страхования (страхования имущества, ответственности, от несчастных случаев, грузов и других видов страхования, а также перестрахование таких рисков) были переведены в новую, специально созданную «дочку» AIG – ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания». Таковы были требования законодательства, предписывающего разделить операции по страхованию жизни от иных видов страхования. «AIG Россия», переименованная в «АИГ Лайф», сосредоточилась исключительно на страховании жизни. К тому времени число клиентов, застрахованных в «АИГ Лайфе», составляло порядка 77,6 тыс. При этом почти половина договоров страхования, заключенных компанией, продавалась агентами. Следующие несколько лет «АИГ Лайф» продолжал активно наращивать бизнес. По итогам 2007 года компания закрепилась в топ-3 крупнейших страховщиков жизни, собрав 2,9 млн рублей страховой премии, при этом доля «АИГ Лайфа» в сегменте страхования жизни достигла 13%.

В 2009 году, в результате реструктуризации международного бизнеса AIG, из состава холдинга страхового гиганта было выделено направление по страхованию жизни. Это направление начало работать под брендом Alico (American Life Insurance Company). Соответственно, в том же году изменилось и название «АИГ Лайф» – компания была переименована в «Алико» (по итогам 2009 года страховщик занял первое место по долгосрочному страхованию жизни, собрав порядка 2,7 млрд рублей страховой премии). Год спустя Alico (а вместе с ней и ее российская «дочка» «Алико») была за 15,5 млрд долларов куплена крупным игроком мирового страхового рынка, лидером американского рынка страхования жизни – холдингом MetLife. С середины 2014 года компания начала работать в России под брендом «МетЛайф» (АО «Страховая компания МетЛайф»).

В настоящее время «МетЛайф» специализируется на страховании жизни и здоровья. Компания предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим лицам и предприятиям через разветвленную сеть офисов, а также через партнеров, работающих на всей территории России. В 2014 году компания получила лицензию на осуществление перестрахования, но сборов перестраховочной премии за 2014-2017 год зафиксировано не было.

МетЛайф является членом Ассоциации Страховщиков Жизни России, Американской Торговой Палаты в России (AmCham), Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ (AEB) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Также компания является участником международного страхового пула MAXIS Global Benefits Network – ведущего пула в корпоративном страховании, работающего в более чем 100 странах мира.

Акционерами «МетЛайф» являются ЗАО «Мастер-Д» (51%, владелец – AIG Central Europe & CIS Insurance Holdings Corporation, США) и швейцарская холдинговая компания МетЛайф Глобал Холдинг (основной вид деятельности – владение и управление аффилированными компаниями, входящими в группу «Метлайф»), которой принадлежит 49% акций. Входит в группу компаний MetLife*.

В 2012 и 2013 годах компания демонстрировала прирост сборов на 42,78% и 26,84% соответственно. В 2014-2015 годах отмечается снижение поступлений на 10,45% и 24,34% соответственно, а по итогам 2016-го – небольшой прирост (менее 1%). В 2017 году компания собрала 7,31 млрд рублей премий (+9,3% к показателю 2016 года). В структуре сборов 70,62% занимают премии по договорам с физическими лицами и 29,38% – с юридическими лицами. Выплаты компании в минувшем году достигли 3,43 млрд рублей, уровень выплат – 46,96%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,6 млрд рублей премий, что на 5,75% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 3,4 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,5 млрд рублей, уровень выплат – 41,71%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: страхование жизни (60,11%, из них 30,26% – страхование жизни заемщика), добровольное медицинское страхование (13,16%), страхование от несчастных случаев и болезней (20,87%), пенсионное страхование (5,86%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 6,19 млрд рублей (84,67%), размер среднего агентского вознаграждения составил 33,04%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как American Life Insurance Company, Munich Re, MetLife Limited, Hannover Re.

В 2017 году организация показала прибыль по РСБУ в размере 1,58 млрд рублей, что на 26,78% меньше, чем за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 2,15 млрд рублей). Совокупный доход по МСФО уменьшился на 37,56% и составил 2,09 млрд рублей (в 2016-м – 3,35 млрд рублей).

Уставный капитал – 520 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 244 ед., страховых агентов-физических лиц – 804 чел. (из них 492 – индивидуальные предприниматели), среднесписочная численность персонала – 246 чел..

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruAAА, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 21 сентября 2018 года).

Совет директоров (по состоянию на 31 декабря 2016 года): Мишель Халаф (председатель), Иоанна Панайотиду, Александр Зарецкий, Эрик Кларфейн, Панос Хатзиантонио, Антон Мельников, Жанна Гончарова, Александр Лазарев.



Руководство: Александр Зарецкий (президент), Александр Хориков, Ирина Князевская, Жанна Гончарова.

Партнеры компании

Автодилеры: Спорткар-Центр, Русь Холдинг, Хонда Отрадное, Авто АЛЕА, СтримАвто, Major Auto, АвтоСпецЦентр, Ирбис и др.

Банки: РайффайзенБанк, Икано Банк, Ситибанк, Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, Абсолют Банк, Совкомбанк, Юниаструм Банк, Форус Банк, АйМаниБанк и др.

Клиентами компании являются более 2 млн российских граждан и более 1,5 тыс. ведущих российских и международных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса. За последние годы клиентами МетЛайф стали такие компании, как ООО «Тойота Мотор», ООО «Дойче Банк», АО КБ «Ситибанк», MSD , ABB, TNT, L’Oréal, ABBYY, корпорация Xerox, Компания Mediascope, ООО «Крокус Наноэлектроника» («Crocus Nano Electronics») и др.

*Группа компаний MetLife – американский страховой холдинг, предлагающий на мировом рынке страховых услуг программы по страхованию жизни и здоровья от несчастного случая и пенсионному обеспечению. MetLife обслуживает около 100 млн клиентов, имеет представительства в 40 странах и занимает ведущие позиции в США, Японии, Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Согласно раскрываемой на сайте компании отчетности за 2017 год, совокупные сборы достигли 45,84 млрд долларов, чистая прибыль – 3,64 млрд долларов.

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.