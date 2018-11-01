Страховая компания Независимая страховая группа

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Независимая страховая группа» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 41-е место на российском страховом рынке по объему собранной премии и лидирующие позиции по страхованию грузов и средств воздушного транспорта. В страховом портфеле компании в 2017 году доля премий по договорам страхования грузов составила 60,74%, страхования средств воздушного транспорта – 20,86%. Компания имеет по одному филиалу в Казани и Туле. Головной офис компании находится в Москве.

«Независимая страховая группа» создана в 2003 году. На рынке страховщика считают близким к российской государственной корпорации «Ростех» (в ее состав входят «ОПК «Оборонпром», «Объединенная приборостроительная корпорация», «НПО «Высокоточные комплексы», «Авиационное оборудование», «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и другие компании оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслях промышленности). Учредителями «Независимой страховой группы» выступили физические лица (топ-менеджер страховщика Владимир Майшев; партнер сына главы «Ростех» Сергея Чемезова Станислава – Виталий Герасимов), фирма «Стандарт-реал» (принадлежит «Интербизнесгрупп», совладельцем которого, в свою очередь, является Станислав Чемезов) и топ-менеджер «Стандарт-реал» Вячеслав Мазуренко.



Страховщик не раскрывает подробности своей деятельности. Однако известно, что с момента создания и по сегодняшний день «Независимая страховая группа» является основным страховщиком рисков «Ростех», осуществляя страхование практически всех структур холдинга и близких к нему предприятий. Кроме того, компания занимается страхованием рисков при выполнении экспортных контрактов в рамках программ военно-технического сотрудничества России с другими странами.

Основное направление деятельности компании заключается в обеспечении страховой защитой отечественных промышленных вертикально-интегрированных структур и концернов, предприятий, осуществляющих проектирование, разработку, испытания, производство и поставку высокотехнологичной продукции отечественному потребителю, в том числе по государственному оборонному заказу, а также на мировой рынок в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Участниками общества являются: Виталий Герасимов (32,47%), Вячеслав Мазуренко (29,1%), Владимир Майшев (25,1%) и ООО «Стандарт-Реал» (13,33%, единственный владелец – Вячеслав Мазуренко).

С 2008 года компания демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году страховщиком собрано на 16,14% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (1,94 млрд рублей против 1,67 млрд рублей годом ранее). В период 2014-2015 годов темпы прироста составили 36,74% и52,01% соответственно, а по итогам 2016-го – 8,42%. В 2017 году объем собранной премии составил 3,68 млрд рублей, что на 15,97% уступает аналогичному показателю предыдущего отчетного периода (в 2016-м – 4,38 млрд рублей; 37-е место в рэнкинге страховщиков). В структуре сборов 99,07% занимают взносы по договорам с юридическими лицами. Сбор страховых премий осуществлен в Москве (98,17%) и Республике Татарстан (1,83%). Выплаты компании в 2017 году составили 457,96 млрд рублей, уровень выплат – 12,45%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,9 млрд рублей премий, что на 39,99% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,36 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 231,23 млн рублей, уровень выплат – 12,17%.

Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование грузов (60,74%), страхование средств воздушного транспорта (20,86%) и добровольное медицинское страхование (13%).

По итогам работы за 2017 год «Независимая страховая группа» вошла в лидеры страхового рынка России по страхованию грузов и средств воздушного транспорта, заняв второе и пятое место по размеру сборов соответственно.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 27 тыс. рублей (менее 1%), размер среднего агентского вознаграждения составил 11,11%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые и российские перестраховщики, такие как Underwriters at Lloyd's, Zurich Global Corporate UK, Royal &Sun Alliance Ins PLC, «Ингосстрах», «Юнити Ре», «Согаз» и другие.

В 2017 году чистая прибыль компании по РСБУ, как и совокупный доход по МСФО, составили 1,95 млрд рублей, что на 10,5% меньше аналогичных показателей предыдущего года (в 2016-м – 2,18 млрд рублей прибыли по РСБУ и МСФО).

Уставный капитал – 1 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-физических лиц составила 1 чел., страховые агенты-юридичиские лица – отсутствуют.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 25 октября 2018 года).

Руководство: Владимир Майшев (генеральный директор), Сергей Пирогов, Катажина Гембчинска, Ирина Матвеева, Михаил Злочевский, Алина Дворянкова, Анна Шаромова.

Среди клиентов компании – ряд крупных российских и иностранных компаний, таких как Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Военно-промышленная компания», Группа «ГАЗ», «Алмазювелирэкспорт», НГК «ИТЕРА», «Рособоронэкспорт», «АВТОВАЗ», холдинг «Радиоэлектронные технологии», АО «Вертолеты России», АО «Судоэкспорт», АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «АСЦ «Авиационное оборудование», АО «НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ», АО «Завод полупроводниковых приборов», ОАО «Московский завод «Сапфир», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» и другие.

Партнеры компании

Банки: Сбербанк России, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Новикомбанк.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.