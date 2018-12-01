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Страховая компания НИК

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
206 132
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
45 588
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
572 076
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
589 245
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование квартир
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Автострахование
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания НИК» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в группу компаний «Волга-Днепр». Основная специализация – страхование авиационных рисков. По итогам 2017 года компания заняла 111-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, седьмое место по сборам в сегменте страхования средств воздушного транспорта (68,39% страхового портфеля). СК НИК занимает четвертое место среди страховщиков, работающих на территории Ульяновской области. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Ульяновске.

ООО «СК НИК» было создано в 1995 году в целях обеспечения надежной страховой защиты воздушного флота группы компаний «Волга-Днепр»*. До ноября 2014 года компания работала в статусе закрытого акционерного общества. В 2006 году для исполнения произошедших законодательных изменений компания передала портфель по страхованию жизни во вновь созданную страховую компанию «Фламинго», которая в 2008 году была переименована в СК «НИК-Лайф» в целях формирования единой страховой группы под общим брендом страховой компании «НИК».

Компания предоставляет широкий спектр страховых услуг как юридическим, так и физическим лицам по личному страхованию, имущественному страхованию, страхованию ответственности, личным видам страхования. Основная специализация общества – страхование крупных имущественных рисков, прежде всего, воздушного транспорта.

СК «НИК» является членом Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» и Всероссийского Союза Страховщиков.

Единственным участником организации со 100% участием в уставном капитале выступает ООО «Алькор-Инвест». Общество контролируется, в том числе через ООО «Волга-Днепр-Москва», компаниями, зарегистрированными в Нидерландах. Конечный бенефициар – Алексей Исайкин.

В 2013 году компания собрала на 11,6% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (469,31 млн рублей против 530,92 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах отмечается прирост сборов на 12,18% и 39,19% соответственно. В 2016 году сборы страховщика сократились на 15,54%, а по итогам 2017-м – на 7,57%. Объем собранной премии составил 572,08 млн рублей (в 2016-м – 618,93 млн рублей, 110-е место в ренкинге). В структуре сборов доминируют премии по договорам с юридическими лицами (99,1%). Размер страховых выплат в минувшем году достиг 589,25 млн рублей (крупнейшей выплатой в 10,574 млн долларов стало возмещение за повреждение двигателя Boeing 747), уровень выплат равен 103%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 71,66 млн рублей (-24,12% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 39,35 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 54,91%.

Основные сборы премий по итогам 2017 года пришлись на страхование средств воздушного транспорта (68,39%), страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта (12,84%), добровольное медицинское страхование (9,27%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,14%) и каско (2,46%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 3,86 млн рублей премий (0,67%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,2%.

Партнерами по перестрахованию выступают российские и зарубежные компании: ОАО «ТИТ», ОАО «Капитал Перестрахование», САО «ВСК», АО «АльфаСтрахование», ПАО «СК Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», AIG, Allianz, Aspen, Atrium, Munich Re, Catlin, CV Starr, LRA, GAUM, Partner Re, синдикаты Lloyd’s и др.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 45,59 млн рублей, что в два раза меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 97,47 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО компания показала совокупный доход в размере 48,3 млн рублей против 1,54 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 206,13 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-физических лиц составила 2 чел., страховые агенты-юридические лица отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Родионов (генеральный директор), Елена Волкова, Анастасия Карпова, Оксана Горбунова, Светлана Соколова, Юлия Урмаева.

Генеральным заказчиком СК НИК является международная группа компаний «Волга-Днепр», где застрахован весь парк воздушных судов, имущество, автопарк и персонал.

*Группа компаний «Волга-Днепр» – это мировой лидер в сегменте перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов, с 1990 года представляющий российскую грузовую гражданскую авиацию на международном рынке. В составе Группы три ведущих российских грузовых авиакомпании: «Волга-Днепр», «ЭйрБриджКарго», «Атран», а также ряд компаний, оказывающих заказчикам и партнерам страховые, консультационные и образовательные услуги: ООО «СК НИК» (универсальный страховщик), ООО «Страховая компания НИК-Лайф» (личные виды страхования), ООО «Волга-Днепр-Лизинг», ООО «Волга-Тракс», «Корпоративный университет Группы компаний Волга-Днепр» и др. Штат Группы компаний насчитывает около 3500 сотрудников в 9 странах мира. Президентом Группы компаний «Волга-Днепр» с 2002 года является Алексей Исайкин.

Дата последнего изменения: 7 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК НИК»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2917 от 16.03.2015
Руководитель
Александр Валентинович Родионов (генеральный директор)
по информации на 7 декабря 2018 г.
ОГРН
1147328005230
Адрес
432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 29
Телефоны
+7 (8422) 20-28-05
20-47-45
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2917 от 16.03.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 2917 от 16.03.2015 Действует
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