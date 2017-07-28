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Страховая компания НКО ПОВС «Гарантия инвестиций»

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О компании Отзывы
Чистая прибыль, тыс. ₽
313
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

Некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество взаимного страхования «Гарантия инвестиций» (НО ПОВС «Гарантинвест», а ранее – НО ОВС «Хранитель») – специализированная организация, осуществляющая взаимное страхование своих членов. C 2016 года компания не заключает договоров страхования, сборы и выплаты отсутствуют. Общество не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Москве.

Общество основано в сентябре 2006 года как Специализированный потребительский кооператив «Общество взаимного страхования «Хранитель». В апреле 2014 года кооператив был реорганизован в Некоммерческую организацию – Общество взаимного страхования «Хранитель», а в июле 2015 года – в Потребительское общество взаимного страхования «Гарантия инвестиций». Учредителями общества являются пять физических лиц – Дмитрий Галочкин, Николай Малышев, Владимир Соколов, Светлана Сотникова, Ольга Цветкова и Межрегиональная общественная организация «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности».

14 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2230 приостановил действие лицензии компании на осуществление взаимного страхования в связи с уклонением от получения предписания Банка России. Спустя год действие лицензии было возобновлено приказом Банка России (№ ОД - 2122 от 27.07.2017). Решение принято в связи с устранением обществом нарушений страхового законодательства.

Компания имеет лицензию на осуществление пяти видов страхования: имущества юридических лиц, имущества граждан, каско, страхование грузов и сельскохозяйственного страхования. В части страхования финансовых рисков общество осуществляет страхование риска невозврата выдаваемых кредитным кооперативом займов по следующим страховым рискам: смерть заемщика, потеря трудоспособности заемщика и потеря работы заемщиком.

С 2010 по 2014 год сборы страховщика осуществлялись в незначительных объемах. В частности, в 2012 году компания собрала 62 тыс. рублей страховых премий против 88 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав снижение сборов на 29,55%. В 2013 году отмечено резкое сокращение поступлений на 85,48%, а в 2014 году зафиксирован 100-процентный прирост. В 2015-м объем сборов компании увеличился многократно и стал наилучшим показателем с момента основания. Его размер составил 9,2 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 18 тыс. рублей), из них поступления по договорам страхования предпринимательских рисков занимают 100%. По сборам в данном сегменте страхования по итогам 2015 года организация заняла 20-е место в Москве, основном регионе деятельности. Выплаты с 2010 года по первый квартал 2018-го не осуществлялись.

Размер чистой прибыли общества, согласно бухгалтерской отчетности за 2017 год, составил 313 тыс. рублей, что в 3,8 раза меньше показателя за предыдущий год (в 2016-м – 1,18 млн рублей).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало и конец отчетного периода составила 9 чел.

Руководство: Михаил Дошин (директор).

Дата последнего изменения: 4 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «Гарантинвест»
лицензия ЦБРФ ВС № 4169 от 03.08.2017
Руководитель
Михаил Петрович Дошин (директор)
по информации на 4 сентября 2018 г.
ОГРН
1087799029295
Адрес
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 60/2, стр. 1, пом. 3
Телефоны
8 (800) 550-01-05
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4169 от 03.08.2017 Действует
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