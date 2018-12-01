Справка banki.ru о компании

ООО СК «Орбита» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. Специализируется на страховании ответственности в области строительства и проектирования. По итогам 2017 года заняла 165-е место по размеру собранных страховых премий в ренкинге российских страховщиков, 109-е место среди столичных страховых компаний (100% премий собрано в Москве). Основные сборы премий по итогам года пришлись на страхование предпринимательских рисков (41,41%) истрахование ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (38,68%). Компания представлена в Москве и не имеет филиалов в других регионах РФ.

ООО СК «Орбита» основано в декабре 1992 года в виде Акционерного общества закрытого типа «Специализированная страховая компания «Орбита». Одним из основных учредителей был Московский Институт Теплотехники. На протяжении многих лет компания является страховщиком всего спектра космических аппаратов (военных, навигационных, метеорологических), таких как «Горизонт», «Экспресс», «Галс», «Молния», «Радуга», «Сич», «Комета», «Astra», Inmarsat, ракет тяжелого и среднего класса «Протон» и «Молния» отечественных и зарубежных производителей.



В 2011-2012 годах в компании стартовала реализация нового страхового продукта «Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами» для предприятий строительной отрасли. Новое направление деятельности обеспечило страховой компании около 6000 постоянных клиентов предприятий строительной отрасли.

Основной сегмент, на который ориентирована компания – это предприятия малого и среднего бизнеса строительной отрасли. В настоящее время страхование гражданской ответственности в рамках саморегулирования строительной отрасли является приоритетным направлением деятельности компании. В 2017 году основной акцент сделан на расширение страхового поля по страхованию ответственности строителей, проектировщиков, изыскателей и энергетиков. В 2018 году компания начала реализацию нового проекта – страхование ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договоров подряда в рамках системы саморегулирования строительной отрасли. Также разработаны новые комплексные продукты – страхование оборудования для дата-центров и майнинг-ферм и страхование гражданской ответственности коллекторов.

8 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3024 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. 4 мая 2017 года Банк России приказом № ОД-1183 возобновил действие лицензий компании на осуществление страхования.

Компания входит в состав Всероссийского союза страховщиков и Национального союза агростраховщиков.

Участниками страхового общества являются трое физических лиц – братья Андрей и Владислав Попета (по 40% каждый) и Леон Айрапетов (20%).

В 2013-2014 годах компания показала прирост сборов на 8,59% и 8,95%. Следующий период деятельности характеризуется сокращение объема поступлений: в 2015-2016 годах на 2,94% и 1,34% соответственно, а по итогам 2017-го – на 71,03%. Объем начисленной премии в 2017 году составил 50,2 млн рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 173,25 млн рублей), из них 96,73% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 3,27% – доля физических лиц. Размер выплат в 2017 году равен 3,73 млн рублей, уровень выплат – 7,42%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 63,06 млн рублей, выплачено 1,52 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период составил 2,41%.

По итогам 2017 года страховой портфель компании включает: страхование предпринимательских рисков (41,41%), страхование ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг (38,68%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (4,72%), добровольное медицинское страхование (4,28%), страхование имущества юридических лиц (4,08%),страхование финансовых рисков (3,43%), каско (2,41%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 47,58 млн рублей (94,78%), размер среднего агентского вознаграждения составил 42,48%.

Основными перестраховщиками компании выступают Ганноверское перестраховочное общество (Hannover Re) и Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК).

По итогам 2017 года компания получила убыток в размере 18,55 млн рублей по РСБУ и 22,41 млн рублей по МСФО. В предыдущем году страховщик также показал отрицательный финансовый результат – 120,69 млн рублей по РСБУ и 107,87 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 146,34 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 28 чел., страховых агентов-юридических лиц – 27 ед., страховых агентов-физических лиц – 21 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА отозвало без подтверждения рейтинг финансовой надежности СК «Орбита» в связи с завершением срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии (дата отзыва – 24 сентября 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruCCC со стабильным прогнозом.

Руководство: Рустем Гараев (генеральный директор), Светлана Кравченко (гл. бухгалтер).

Услугами страховой компании «Орбита» пользуются более 10 000 предприятий, в том числе ЗАО «Сеалтек», ООО «БалтРегионСтрой-М», «Строительное управление №57», крупнейшие предприятия-производители ракетно-космической техники (НПО им. С.А. Лавочкина, Воронежский механический завод, ГОКБ «Прожектор», ОКБ «Вымпел», ПО «Полет» и др.

Дата последнего изменения: 11 декабря 2018 г.