Страховая компания Ойлер Гермес Ру

Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страхование коммерческих рисков. Компания входит в состав немецкой финансовой корпорации Allianz SE. По итогам 2017 года организация заняла 85-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и второе место в сегменте страхования предпринимательских рисков. Компания не имеет филиалов или других обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.

СК «Ойлер Гермес Ру» создана в декабре 2011 года. Спустя год компания получила лицензию на осуществление операций по страхованию коммерческих кредитов и начала свою страховую деятельность в 2013 году. Основной деятельностью компании является страхование коммерческих рисков, а именно риска неплатежеспособности контрагентов страхователей при предоставлении им коммерческих кредитов (отгрузок товаров, оказания услуг, выполнения работ на условиях отсрочки платежа). Общество является членом Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



Непосредственными участниками общества являются бельгийские компании Ойлер Гермес* (99,999%) и ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» (0,001%). Конечным бенефициаром выступает международная страховая компания Allianz SE.

С начала активной деятельности компания показывает ежегодный стабильный прирост сборов. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 166,14% и 82,23% соответственно, а по итогам 2016-го – 20,27%. В минувшем году страховщик собрал 1,01 млрд рублей премий (+11,59% к 2016-му), из них 100% составляют взносы по договорам с юридическими лицами. Весь объем премий собран в Москве – регионе, в котором компания заняла 57-е место по общему объему поступлений и второе место по страхованию предпринимательских рисков (100% портфеля). Выплаты в 2017 году составили 203,44 млн рублей, уровень выплат – 20,17%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 477,16 млн рублей премий, что на 5,43% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 504,55 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 74,82 млн рублей, уровень выплат – 15,68%.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 242,32 млн рублей (24,02%), размер среднего агентского вознаграждения составил 13,66%.

В 2017 году компания получила 303,89 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в три раза превышает аналогичный показатель за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 103,06 млн рублей).

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 47 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дарья Яковлева (генеральный директор).

*Ойлер Гермес (Euler Hermes) — крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на страховании экспортных кредитов. Большинство акций принадлежит французскому страховщику Allianz France, которым, в свою очередь, владеет крупнейший немецкий страховщик Allianz SE. На российском рынке Euler Hermes присутствует с 2006 года. Деятельность Euler Hermes охватывает процессы управления рисками на пяти континентах. База данных, которой обладает компания, содержит сведения о более чем 40 миллионах компаний по всему миру. Заключенные договоры страхования кредитных рисков обеспечивают покрытие поставок товаров и услуг в 200 стран. По итогам 2016 года оборот компании составил 2,6 млрд евро, чистая прибыль – 302,5 млн евро. Офисы компании расположены в более чем 50 странах. Надежность Euler Hermes подтверждена рейтингами AA от Standard & Poor’s и Aa3 от Moody’s.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.