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Страховая компания Ойлер Гермес Ру

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
156 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
303 886
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 008 695
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
203 439
за 2017
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» – относительно небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страхование коммерческих рисков. Компания входит в состав немецкой финансовой корпорации Allianz SE. По итогам 2017 года организация заняла 85-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и второе место в сегменте страхования предпринимательских рисков. Компания не имеет филиалов или других обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.

СК «Ойлер Гермес Ру» создана в декабре 2011 года. Спустя год компания получила лицензию на осуществление операций по страхованию коммерческих кредитов и начала свою страховую деятельность в 2013 году. Основной деятельностью компании является страхование коммерческих рисков, а именно риска неплатежеспособности контрагентов страхователей при предоставлении им коммерческих кредитов (отгрузок товаров, оказания услуг, выполнения работ на условиях отсрочки платежа). Общество является членом Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Непосредственными участниками общества являются бельгийские компании Ойлер Гермес* (99,999%) и ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» (0,001%). Конечным бенефициаром выступает международная страховая компания Allianz SE.

С начала активной деятельности компания показывает ежегодный стабильный прирост сборов. В 2014-2015 годах темпы прироста составили 166,14% и 82,23% соответственно, а по итогам 2016-го – 20,27%. В минувшем году страховщик собрал 1,01 млрд рублей премий (+11,59% к 2016-му), из них 100% составляют взносы по договорам с юридическими лицами. Весь объем премий собран в Москве – регионе, в котором компания заняла 57-е место по общему объему поступлений и второе место по страхованию предпринимательских рисков (100% портфеля). Выплаты в 2017 году составили 203,44 млн рублей, уровень выплат – 20,17%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 477,16 млн рублей премий, что на 5,43% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 504,55 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 74,82 млн рублей, уровень выплат – 15,68%.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 242,32 млн рублей (24,02%), размер среднего агентского вознаграждения составил 13,66%.

В 2017 году компания получила 303,89 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что почти в три раза превышает аналогичный показатель за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 103,06 млн рублей).

Уставный капитал – 156 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 47 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Дарья Яковлева (генеральный директор).

*Ойлер Гермес (Euler Hermes) — крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на страховании экспортных кредитов. Большинство акций принадлежит французскому страховщику Allianz France, которым, в свою очередь, владеет крупнейший немецкий страховщик Allianz SE. На российском рынке Euler Hermes присутствует с 2006 года. Деятельность Euler Hermes охватывает процессы управления рисками на пяти континентах. База данных, которой обладает компания, содержит сведения о более чем 40 миллионах компаний по всему миру. Заключенные договоры страхования кредитных рисков обеспечивают покрытие поставок товаров и услуг в 200 стран. По итогам 2016 года оборот компании составил 2,6 млрд евро, чистая прибыль – 302,5 млн евро. Офисы компании расположены в более чем 50 странах. Надежность Euler Hermes подтверждена рейтингами AA от Standard & Poor’s и Aa3 от Moody’s.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
лицензия ЦБРФ СИ № 4293 от 03.03.2016
Руководитель
Дарья Владимировна Яковлева (генеральный директор)
по информации на 28 ноября 2018 г.
ОГРН
5117746060735
Адрес
115184, г. Москва, Озерковская наб., д. 30, этаж 3, помещение VII, комната 5
Телефоны
+7 (495) 283-95-73
810 (800) 258-120-44
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 4293 от 03.03.2016 Действует
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