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Страховая компания Паритет-СК

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
480 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-36 985
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
411 906
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
280 998
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование имущества
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Каско

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование подвижного состава
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
Справка banki.ru о компании

ООО «Страховая компания «Паритет-СК» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 118-е место по размеру собранной страховой премии в общем рэнкинге российских страховщиков, 47-е – по сборам ОСАГО. Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: ОСАГО (53,94%), добровольное медицинское страхование (13,67%) и страхование грузов (12,18%). В структуру компании входят головной офис в Москве, и пять филиалов в городах: Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Казань и Самара.

ООО «СК «Паритет-СК» – универсальная российская страховая и перестраховочная компания, основанная в 1998 году. Основная специализация – предоставление широкого спектра страховых услуг для промышленных предприятий топливно-энергетического, машиностроительного, нефтехимического комплекса.

Компания является членом Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Национальной страховой гильдии, Всероссийского союза страховщиков.

Участниками общества являются: ООО «Союзэнергопром» (9,9%, единственный владелец – Константин Плотников), ООО «Айвент-М» (9,9%, единственный владелец – Александр Таболин), Дени Бажаев (9,67%), Ахмед Бажаев (9,65%), Арсен Идрисов (9,4%), Ахмед Бажаев (9%), Анзор Арсанукаев (9%), Джамалайл Цацаев (8,94%), Азамат Темирбулатов (8%) и др.

В последние несколько лет объем сборов компании характеризует существенная волатильность. В 2012 и 2013 годах страховщик демонстрировал увеличение поступлений на 9,48% и 21,03% соответственно. В последующие два года деятельность отмечена существенным снижением объема премий: в 2014 году – на 27,56%, а по итогам 2015-го – на 54,78%. В 2016 году отмечается прирост на 5,74%, а по итогам 2017-го – очередной спад объемов сборов на 29,57%. Размер собранной премии в минувшем году составил 411,91 млн рублей (в 2016-м – 584,83 млн рублей), из них доля физических лиц занимает 66,12%, юридических лиц – 33,88%. Размер страховых выплат в 2017 году равен 281 млн рублей, уровень выплат – 68,22%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 268,48 млн рублей (прирост 45,14% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 133,94 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 49,89%.

В структуре страхового портфеля по итогам 2017 года наиболее существенные доли занимают: автострахование (63,57%, из них ОСАГО – 53,94%, каско – 9,63%), добровольное медицинское страхование (13,67%), страхование грузов (12,18%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,34%), страхование имущества юридических лиц (3,34%), страхование от несчастных случаев и болезней (2,43%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 179,29 млн рублей (43,53%), размер среднего агентского вознаграждения составил 17%.

По итогам 2017 года компания показала убыток в размере 37 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 104,84 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик также завершил с убытком – 98,94 млн рублей по РСБУ и 48,31 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 480 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 10 ед. (из них 5 – страховые организации, 5 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 9 чел.

Рейтинг компании

Эксперт РА: ruBB, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 28 марта 2018 года).

Руководство: Галина Маренова (генеральный директор), Олег Рябинин, Надежда Почтовик, Сергей Коптелов.

Среди клиентов компании – «Альянстрансойл», «Татнефтеотдача», «Амурнефтепродукт», «Печоранефть», Восточная транснациональная компания, «Нафтатехресурс», «Минералхимэкспорт», «Нижнекамскнефтехим», «Амур Золото», «Приморнефтепродукт», «Казанькомпрессормаш», Топливно-обеспечивающая компания, «Хабаровскнефтепродукт», Хабаровский НПЗ, Амурское ТУ Росрыболовства, ФКУ «Пробирная палата России», ООО «ТЗК-Аэро», МУП «Транспортная компания», ГБУ «Амур-Авто» и другие предприятия различных отраслей экономики.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Паритет-СК»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3268 от 07.05.2015
Руководитель
Галина Александровна Маренова (генеральный директор)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1037739298442
Адрес
117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 6, корп. 5
Телефоны
+7 (495) 958-23-80
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3268 от 07.05.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 3268 от 07.05.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3268 - 04 от 07.05.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3268 - 03 от 07.05.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 3268 - 05 от 07.05.2015 Действует
ЦБРФ ПС № 3268 от 07.05.2015 Действует
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