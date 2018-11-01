Справка banki.ru о компании

ООО «ППФ Страхование жизни» – средняя по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. Основным владельцем является PPF Group N.V. – ключевая холдинговая структура международной инвестиционной Группы PPF. По итогам 2017 года компания заняла 44-е место по размеру собранной страховой премии и 15-е место – среди страховщиков жизни. В страховом портфеле компании в 2017 году основные сборы премий пришлись на страхование жизни (81,51%) и пенсионное страхование (15,2%). Компания имеет собственную агентскую сеть, состоящую из 85 агентств и почти 5000 финансовых консультантов, работающих на территории всей страны. Головной офис компании находится в Москве.

Компания «ППФ Страхование жизни» была создана в 2002 году как Чешская страховая компания и являлась одной из первых «дочек» иностранных страховщиков в России. Учредителями выступили крупнейшая чешская страховая группа, входящая в десятку крупнейших страховщиков Восточной Европы, – Ceska Pojistovna (49% акций; вместе с банком Home Credit входила в чешскую финансовую группу PPF Group) и российская консалтинговая компания «Финансовый сервис» (51%; на рынке считалось, что Чешская страховая компания полностью контролируется Ceska Pojistovna, а российский учредитель появился из-за ограничений на деятельность иностранных страховщиков на территории страны).



Компания активно развивала банковское страхование, страхование жизни и здоровья заемщиков кредитов, при этом основной акцент был сделан на классическое долгосрочное страхование жизни. По итогам 2007 года компания занимала 34-е место на российском страховом рынке (3,3 млрд рублей собранной страховой премии). К тому времени Ceska Pojistovna стала владельцем 100% акций Чешской страховой компании, выкупив у «Финансового сервиса» его долю (с 2004 года все законодательные ограничения на деятельность европейских страховщиков на территории России были сняты).

В 2007 году PPF Group и один из крупнейших европейских страховщиков – итальянская Assicurazioni Generali договорились о создании совместного предприятия, контролируемого итальянцами (51% акций компании). В результате в 2008 году Generali получила страховой бизнес PPF Group, в том числе российские страховые активы группы. Чешская страховая компания и «Финансовый сервис», которые вошли в совместное итало-чешское предприятие Generali PPF Holding (доля в 51% акций в СП обошлась Generali в 1,1 млрд евро). В Generali PPF Holding также вошли все страховые компании Восточной и Центральной Европы, принадлежащие PPF Group и Generali.

Весной 2009 года Чешская страховая компания начала работать под новым брендом – «Дженерали ППФ Страхование жизни», сконцентрировавшись в первую очередь на быстром и инновационном развитии продуктовой линейки и усовершенствовании клиентского сервиса. В результате в 2010 году компания вошла в топ-20 крупнейших российских страховщиков, а численность региональной сети компании к тому времени достигла 38 агентств, работающих на территории всей страны. По итогам 2012 года «Дженерали ППФ Страхование жизни» занимала 13-е место среди всех российских страховых компаний (объем собранной премии – 15,4 млрд рублей) и первое место на рынке среди страховщиков жизни, при этом основная часть сборов компании приходилась на страхование заемщиков кредитов от несчастного случая (в основном клиентов банка «Хоум Кредит энд Финанс», другой российской «дочки» PPF Group).

С марта 2013 года, после того как PPF Group за 80 млн евро выкупила у итальянской Generali российские компании группы Generali PPF Holding (GPH), в том числе «Дженерали ППФ Страхование жизни», компания получила новое название – «ППФ Страхование жизни» и сконцентрировалась на развитии бизнеса, не связанного со страхованием банковских заемщиков.

В настоящее время «ППФ Страхование жизни» является специализированной компанией по страхованию жизни. Приоритетные направления деятельности – накопительное страхование жизни, пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и болезней.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации Страховщиков Жизни.

Единственным участником общества выступает Публичная компания с ограниченной ответственностью «ППФ Групп Н.В.», (PPF Group N.V.) – ключевая холдинговая структура международной инвестиционной Группы PPF*. Мажоритарным акционером и конечной контролирующей стороной PPF Group являлся Петр Келлнер (98,92% акций PPF Group).

В 2012 году компания заняла 13-е место в ренкинге страховщиков (наилучший результат), собрав 15,44 млрд рублей страховой премии против 8,27 млрд годом ранее (+86,74%). В последующие два года деятельность компании отмечена резким сокращением сборов – на 44,93% в 2013 году и 68,45% – в 2014-м. По итогам 2015-2016 годов страховщик показал прирост поступлений на 4,38% и 5,23% соответственно.

По итогам 2018 года объем собранной премии PPF Страхование жизни составил 3 642 977 тыс. рублей, суммарный объем активов по состоянию на 31 декабря 2018 года – 12 599 840 тыс. рублей, страховых резервов – 9 793 660 тыс. рублей. Сборы компании в 2018 году выросли на 13% по сравнению с 2017 годом. За 2018 год компания осуществила свыше 26 тыс. страховых выплат на общую сумму 1 141 292 тыс. рублей.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).





Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 23 мая 2018 года).

Руководство: Сергей Перелыгин (генеральный директор), Вит Седлачек, Штефан Ванчек, Дмитрий Дубина, Дарья Беляева, Анна Грицевская, Сергей Овчаренко.



Совет директоров: Вит Седлачек (председатель), Штефан Ванчек, Сергей Перелыгин, Дарья Беляева, Анна Грицевская.

Среди крупнейших клиентов компании – Philips, Toyota, Heineken, «Эльдорадо», Lenovo и др.

Партнеры компании:

Банки: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «БКС — Инвестиционный банк».

*PPF Group – международная инвестиционная группа, инвестирующая свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. В структуру Группы входят такие лидеры финансового сектора как: PPF Страхование жизни, Home Credit, PPF banka, Air Bank. Группа PPF ведет деятельность в 16 странах, среди которых: Россия, Чешская Республика, Белоруссия, Украина, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Филиппины, Словакия, США. Число клиентов Группы превышает 33 млн. Объем активов Группы PPF на 31 декабря 2016 года составил 27 млрд евро; собственный капитал достиг 6,76 млрд евро, чистая прибыль – 1,115 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 14 ноября 2018 г.