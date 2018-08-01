Страховая компания Профсодружество

Справка banki.ru о компании

ООО СК «Профсодружество» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество занимает 205-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 152-е – в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (100% сборов) и 155-е место по сборам в Москве, основном регионе деятельности. Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис находится в Москве.

ООО СК «Профсодружество» учреждено Московским Городским Комитетом Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания и работает на российском рынке с 1995 года. Исходя из специфики деятельности учредителей, основная работа компании направлена на осуществление страхования от несчастных случаев, в частности: страхование от несчастных случаев работников, чьи производственные обязанности связаны с повышенным риском для жизни; страхование от несчастных случаев работников во время выполнения производственных обязанностей, а также по пути на работу и с работы; страхование от несчастных случаев детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях.



11 февраля 2016 года Банк России приказом № ОД-465 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом страховщиком предписания Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и средств страховых резервов разрешенными активами. 23 июня 2016 года Банк России приказом № ОД-2012 возобновил действие лицензий компании на осуществление страхования.

Участником общества является ООО «Проект сервис» (100%). Конечным собственником компании выступает Владимир Ульянов.

В 2013 году компания демонстрирует прирост сборов на 125,83% (размер премии составил 10,88 млн рублей), а в 2014-м – снижение поступлений на 37,79%. По итогам 2015 года компания достигла существенного прироста, увеличив объем страховых взносов на 480,8%. В 2016 году премии сократились фактически до нуля, упав на 99,6%. По итогам 2017-го продолжается негативная динамика сборов, размер премии сократился на 79,62% и составил 32 тыс. рублей (взносы по договорам с юрлицами). Выплаты в 2017 году составили 69 тыс. рублей, уровень выплат – 215,63%. В первом квартале текущего года сборы и выплаты страховщика отсутствуют.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование от несчастных случаев и болезней (100%). Весь объем премий собран обществом без участия посредников.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 1,07 млн рублей по РСБУ и 1,29 млн рублей по МСФО. Годом ранее компания показала 36,36 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 1,53 млн рублей убытка по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Светлана Сергеева (генеральный директор), Наталья Журавлева (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Владимир Ульянов (председатель).

В годы активной деятельности клиентами компании являлись более 100 тысяч госслужащих, включая сотрудников Мэрии и Правительства города Москвы, Аппарата Московской городской Думы, Управ и муниципалитетов районов города Москвы, Минтранса РФ, МВД РФ, ФМС России, МИД России, Министерства промышленности и энергетики РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, МЧС РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, НИИ Гознака Минфина РФ, Аппарата Центрального Банка РФ и др.

Дата последнего изменения: 19 августа 2018 г.