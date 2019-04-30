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Страховая компания ПОВС «Р2Р Страхование»

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Справка banki.ru о компании

НКО ПОВС «Р2Р Страхование» – специализированная некоммерческая организация, получившая в августе 2018 года лицензию на осуществление взаимного страхования имущественных интересов членов общества. Центральный офис организации находится в Москве.

Согласно информации, размещенной на сайте организации, в перечень осуществляемых видов страхования входят: страхование наземного транспорта (за исключением средств ж/д транспорта), страхование гражданской ответственности за причинение вреда вледствие недостатка товаров, работ и услуг, страхование финансовых рисков.

Руководство: Сергей Синицын (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 11 сентября 2018 г.
Справочная информация о компании
НКО ПОВС «Р2Р Страхование»
лицензия ЦБРФ ВС № 4360 от 23.08.2018
Руководитель
Сергей Петрович Синицын
по информации на 11 сентября 2018 г.
ОГРН
5177746401102
Адрес
123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, д. 20, этаж 1, пом. I, комн. 3, оф. 12
Телефоны
8 (499) 130-15-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ВС № 4360 от 23.08.2018 Действует
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