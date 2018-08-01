Страховая компания Капитал МС (РГС-Медицина)

Справка banki.ru о компании

ООО «Капитал МС» (ранее ООО «РГС-Медицина») – одна из крупнейших организаций, специализирующихся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС по итогам 2017 года компания занимает второе место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан, количество которых составляет более 22 млн человек (доля рынка – 15%). Региональная сеть включает 80 филиалов и более 1000 страховых представительств в 42 регионах страны. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Капитал МС» – федеральная страховая медицинская компания, созданная в 2002 году. Изначально компания носила название ООО «Росгосстрах – Санкт-Петербург-Мед». В 2005 году страховое общество было переименовано в ООО «Росгосстрах-Медицина», а с 1 ноября 2018-го компания продолжила работу под наименованием ООО «Капитал Медицинское страхование» (ООО «Капитал МС») .

С 2011 по 2013 год к ООО «РГС-Медицина» были присоединены шесть региональных страховых компаний, работающих в направлении обязательного медицинского страхования: ООО МСК «Икар», ООО «СМК «Айболит», ООО «СМК «Русский мир», ООО «СК «Экофонд», ООО МСК «Медпрана - Люкс», ООО «СМО «Липецк-Здоровье». В августе 2016-го этот список дополнило ЗАО «Капитал Медицинское страхование».



27 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2121 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования, в связи с отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Единственный участник общества – ООО «Мед-Инвест» (100% доля в уставном капитале), конечным владельцем которого выступает кипрская компания RGS Assets Limited, контролируемая Сергеем Хачатуровым.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании, согласно бухгалтерской отчетности, составила 151,12 млн рублей, что на 79,28% превышает аналогичный показатель за предыдущий год (в 2016-м – 84,29 млн рублей).

Уставный капитал – 210 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Надежда Гришина (генеральный директор), Елена Третьякова.

Численность граждан, застрахованных ООО «Росгосстрах-Медицина» по обязательному медицинскому страхованию на 1 июля 2018 года составила 22,129 млн человек.

Дата последнего изменения: 6 ноября 2018 г.