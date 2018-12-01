Страховая компания Сбербанк страхование жизни

Справка banki.ru о компании

ООО «Сбербанк страхование жизни» – крупнейшая страховая компания, специализирующаяся на страхования жизни, составляющем около 100% страхового портфеля в 2017 году. Является дочерней компанией крупнейшего банка Российской Федерации – Сбербанка России. В 2017 году по объему собранной премии общество занимает второе место в общем рэнкинге российских страховщиков и является лидером среди страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. Продукты компании представлены во всей филиальной сети Сбербанка на территории РФ, а также в офисах банков-партнеров. Головной офис компании находится в Москве.

Компания «Сбербанк страхование жизни», специализирующаяся на страховании жизни, создана в 2005 году. Тогда компания называлась «Альянс Лайф» и являлась «дочкой» одной из крупнейших в мире страховых групп – немецкой Allianz AG. Однако после того, как в начале 2007 года Allianz увеличила свою долю до 100% в другой своей дочерней компании – российском страховщике ОАО «РОСНО» (ныне – АО СК «Альянс») все операции Allianz по страхованию жизни в России стали проводиться через структуру «Альянс РОСНО Жизнь» (ныне – ООО СК «Альянс Жизнь»).

В 2011 году, когда консолидация портфелей дочерних структур компании Allianz по страхованию жизни была завершена, клиентов у «Альянс Лайф» не осталось. По итогам 2010 года компания занимала 426-е место на рынке по объему страховой премии (9,5 млн рублей). В конце 2011 года «Альянс Лайф» была куплена крупнейшей кредитной организацией страны – Сбербанком России, решившим развивать перспективное направление по накопительному и инвестиционному страхованию жизни на базе собственного страховщика (сумма сделки не разглашалась).



Компания, получившая новое название «Сбербанк Страхование», приступила к работе осенью 2012 года, предложив клиентам банка продукты по добровольному страхованию жизни заемщиков, долгосрочному накопительному страхованию жизни и новому для российского рынка продукту – инвестиционному страхованию жизни. При этом основной специализацией компании стало долгосрочное страхование жизни. Продажи страховых продуктов осуществлялись через мощную сеть дистрибуции Сбербанка по всей стране. Одновременно страховщик начал реализовывать проект по повышению эффективности процессов – централизацию документооборота со Сбербанком, внедрять страховую IT-систему. По итогам 2012 года, всего через три месяца после начала работы на рынке, СК «Сбербанк Страхование» сумела занять 12-е место среди российских крупнейших страховщиков жизни (объем собранной премии – 522,2 млн рублей, причем порядка 80% от этой суммы приходилось на долгосрочные продукты).

В 2013 году страховщик вошел в топ-3 рынка страхования жизни и занял 21-е место среди крупнейших страховых компаний России (объем собранной премии – 9 млрд рублей, 8 млрд из них приходилось на полисы долгосрочного страхования). В планах «Сбербанк Страхования» к 2018 году занять порядка 50% рынка накопительного и инвестиционного страхования жизни в России и 25–40% сегмента рискового страхования жизни. Достигнуть этого компания намерена, в том числе, за счет старта активных продаж страховых «коробочных» продуктов для массового сегмента клиентов (сейчас продукты компании по долгосрочному страхованию ориентированы на людей с доходом выше среднего). С лета 2014 года компания работает под названием «Сбербанк страхование жизни» и стабильно демонстрирует рост по ключевым финансовым показателям.

Компания является действующим членом Ассоциации Страховщиков Жизни и Всероссийского союза страховщиков.

Единственным акционером компании выступает ПАО «Сбербанк России», 50% акций которого принадлежит Центральному банку РФ.

За последние несколько лет объемы поступлений страховщика резко увеличиваются: в 2012 году сборы выросли более чем в 70 раз, в 2013-м – в 17 раз, за 2014-2015 год – на 302,98% и 20,7% соответственно, а по итогам 2016 года – на 48,71%. В 2017 году страховщик собрал 102,08 млрд рублей премий, что на 55,86% превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 65,49 млрд рублей), из них 84,76% занимают поступления по договорам с розничными клиентами и 15,24% – с юридическими лицами. Размер выплат компании в 2017 году составил 5,28 млрд рублей, уровень выплат – 5,17%. За 9 месяцев 2018 года страховщик получил 123,01 млрд рублей премий, что на 75,26% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 70,19 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 8,61 млрд рублей, уровень выплат – 7,0%.

По итогам 2017 года в портфеле страховщика 99,3% занимает страхование жизни (из них 22,78% – страхование жизни заемщика). Доля договоров страхования от несчастных случаев и болезней вместе с ДМС составила 0,7%.

Почти весь объем премий в 2017 году компания собрала при помощи посредников, среднее агентское вознаграждение составило 12,15%.

По итогам 2017 года компания получила 13,32 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 47,11% больше, чем годом ранее (в 2016-м – 9,06 млрд рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился на 37,51% в сравнении с предыдущим годом и составил 12,53 млрд рублей (доход за 2016 год – 9,11 млрд рублей).

Уставный капитал компании – 255 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 4 ед. (агенты-физические лица – отсутствуют).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruAAA, прогноз по рейтингу – стабильный (подтвержден 30 августа 2018 года).

Руководство: Виктор Дубровин (генеральный директор), Михаил Ерофеев, Наталья Белова, Ольга Постоленко, Татьяна Моор, Ирина Егорова, Екатерина Коломенцева.

Совет директоров: Александр Бондаренко, Владимир Рюмин, Владимир Слипенькин, Дмитрий Куклин, Константин Ветков.



Партнеры компании

Банки: ПАО «Сбербанк России», ООО «Сетелем Банк», АО «Газпромбанк».

*Группа «Сбербанк России» – госхолдинг, структуру которого составляют крупные активы в банковском, страховом и других сегментах финансового сектора в России и за рубежом, а также промышленные и другие нефинансовые активы. Контрольный пакет акций ПАО «Сбербанк России» находится в собственности Российской Федерации.

Дата последнего изменения: 14 января 2019 г.