Справка banki.ru о компании

АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник Группы «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности). По итогам 2017 года компания стала лидером по сборам в сегменте прямого страхования (158,08 млрд рублей) и заняла второе место по объему собранных перестраховочных премий (6,69 млрд рублей).

Приоритетными видами деятельности СОГАЗа являются комплексное страхование имущества предприятий, добровольное медицинское страхование, моторное страхование, страхование авиационных рисков, страхование ответственности. Региональная сеть Группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. Головной офис компании находится в Москве.

История компании



Страховая компания «СОГАЗ» была образована в 1993 году как Европейско-Азиатское страховое общество газовой промышленности. Основным учредителем страховщика стал российский газовый гигант «Газпром», которому требовалась страховая компания для защиты интересов своих предприятий.

В 1995 году страховщик получил название «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленности). В первые годы своего существования компания представляла собой кэптивного («карманного») страховщика, однако в начале 2000-х годов многие кэптивные страховщики стали выходить на свободный конкурентный рынок, и СОГАЗ не стал исключением. В 2002 году компания приняла стратегию, предполагающую выход на открытый рынок и развитие массовых видов корпоративного страхования.

Очередной пик бурного развития страховщика начался после того, как летом 2004 года «Газпром» продал 49,98% акций СОГАЗа банку «Россия». Сумма сделки составила 1,69 млрд рублей – на тот момент рекордная цена для страхового рынка. В результате по итогам 2004 года СОГАЗ занял шестое место в списке крупнейших страховщиков, а всего год спустя страховщик вошел в топ-3 лидеров рынка.

К 2007 году, достигнув существенных успехов на рынке корпоративного страхования, страховщик решил сконцентрироваться на рознице. В развитие розничного направления было проинвестировано 500 млн рублей.

В начале 2009 года СОГАЗ купил страховую компанию «Шексна» (одна из крупнейших в Северо-Западном федеральном округе, ранее принадлежала компании «Севергрупп»). Это позволило страховщику занять лидирующие позиции на страховом рынке Северо-Запада России.

Год спустя СОГАЗ создал в Сербии страховую «дочку», сконцентрировавшуюся на страховании рисков топливно-энергетического комплекса (впоследствии получила название SOGAZ a.d.o. Novi Sad). Ее клиентами стали в основном «Газпром» и его партнеры, в том числе участники проекта «Южный поток». Еще одним зарубежным приобретением стала покупка в 2010 году блокпакета акций немецкого страховщика SOVAG для обслуживания интересов своих крупных клиентов, имеющих международные проекты, в том числе участников проекта «Северный поток».

В апреле 2011 года новым руководителем СОГАЗ стал Сергей Иванов (сын главы администрации президента России Сергея Иванова), имеющий опыт взаимодействия с ведущими российскими корпорациями. В том же году в список клиентов компании вошли «РусГидро», «Ростелеком», «Норникель», Объединенная судостроительная корпорация, «Башнефть» и др.

В 2012 году совладельцем СОГАЗ стал предприниматель Геннадий Тимченко. В том же году компания заявила о планах дальнейшего развития розницы и акценте на партнерских продажах – работе с банками, лизинговыми компаниями, автосалонами и брокерами.

Крупные сделки

В ноябре 2013 года СОГАЗ приобрел 98,91% акций страховой компании «Транснефть», входящей на тот момент в первую двадцатку российских страховщиков. Сумма сделки составила почти 9,4 млрд рублей. Акции были выкуплены за счет собственных средств СОГАЗа. В июне 2016 года АО «СОГАЗ» выкупило оставшийся 1% акций АО «СК «Транснефть» и стало владельцем 100% акций общества.

В 2014 году АО «СОГАЗ» сообщило о приобретении 99,74% долей в уставном капитале ООО «СК «Алроса», которое в октябре 2015 года было переименовано в ООО СК «АЛ-СО». Стоимость сделки составила 620 млн рублей.

В декабре 2015 года АО «СОГАЗ» заключило договор купли-продажи акций АО «ЖАСО» (по итогам 2015 года – 13 место на рынке) с ПАО «Объединенные Кредитные Системы». В феврале 2016 года началась процедура интеграции «ЖАСО» в Страховую Группу «СОГАЗ».

В конце декабря 2016 года стало известно о завершении сделки по приобретению 100% голосующих акций АО СК «Регионгарант». Эта покупка стала для «СОГАЗа» четвертой сделкой на рынке M&A за последние годы.

1 ноября 2018 года ВТБ и «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% страховой компании «ВТБ Страхование». Данная сделка, коснувшаяся всех компаний группы «ВТБ Страхование», стала уникальной по масштабам и значимости для российского финансового рынка.

Акционеры и партнеры: «Газпром», Банк «Россия», «Газпромбанк», «Росатом», «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Россети», ИНТЕР РАО ЕЭС, «РусГидро», «Роскосмос», EuroChem, СУЭК, «Металлоинвест», «Северсталь», «Фосагро».

Рейтинги компании

АКРА: ААА(RU), прогноз стабильный (рейтинг подтвержден 4 июля 2018 года).

Standart & Poor's повысило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости АО «СОГАЗ» с «ВВ+» до «ВВВ-» (актуализирован 21 августа 2017 года). Прогноз по рейтингам – стабильный.

Национальное рейтинговое агентство (НРА): ААА «Максимальная степень надежности», прогноз по рейтингу стабильный (дата подтверждения – 21 декабря 2016 года).

«Эксперт РА»: ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 21 февраля 2019 года).

A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости на уровне В++ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb. Прогноз по обоим рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный» (актуализирован 4 сентября 2017 года).

Китайское рейтинговое агенство Dagong: ВВВ+, прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу – стабильный. Дата присвоения рейтинга – 25 февраля 2016 года.

Правление: Антон Устинов (председатель), Дамир Аксянов, Михаил Ильин, Дмитрий Малышев, Андрей Федоренко, Владимир Носов, Михаил Путин.

Совет директоров: Алексей Миллер (председатель), Александр Соболь, Михаил Клишин, Андрей Круглов, Дмитрий Лебедев, Михаил Семенов, Антон Устинов.

Партнеры по перестрахованию: Munich Re, Hannover Re, Partner Re, Swiss Re, SCOR, Lloyds of London и другие.

Дата последнего изменения: 1 ноября 2018 г.