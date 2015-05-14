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Страховая компания Страховое общество «Купеческое»

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Отозвана
О компании Отзывы
Объем премий, тыс. ₽
2 559 138
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
610 286
за 2014
Справка banki.ru о компании

Согласно справки ЕГРЮЛ на 2 сентября 2015 года ООО «Страховое общество «Купеческое» находится в стадии ликвидации.

Дата последнего изменения: 2 сентября 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховое общество «Купеческое»»
лицензия ФССН С №2792 55 от 26.02.2007
Руководитель
Роберт Гулабян
по информации на 25 марта 2015 г.
ОГРН
1025500734357
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9
Телефоны
+7 (495) 685-94-67
+7 (967) 048-84-07
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С №2792 55 от 26.02.2007 Отозвана

Данное решение принято в связи с неустранением ООО «Страховое общество «Купеческое» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахованияния, а именно в связи с неисполнением предписания Банка России за неисполнение требований, предъявляемых к финансовой устойчивости и платежеспособности.
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