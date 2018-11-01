Страховая компания Тинькофф Страхование

Справка banki.ru о компании

АО «Тинькофф Страхование» – розничная универсальная компания, средняя по размеру сборов. Специализируется на директ-страховании (продажи полисов через Интернет и кол-центр). Вместе с Тинькофф Банком входит в TCS Group Holding PLC (Кипр), контролируемую Олегом Тиньковым. По итогам 2017 года компания заняла 43-е место на российском страховом рынке по объему страховой премии и 14-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. Основные доли страхового портфеля в 2017 году занимают страхование от несчастных случаев и болезней (50,51%) и каско (32,41%). Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Полисы реализуются через агентскую сеть, представленную в 43 регионах страны. Головной офис находится в Москве.

АО «Тинькофф Страхование» было создано в 1993 году как компания «Москва» для страхования рисков своей материнской организации «Аэрофлот – Российские авиалинии». В 2011 году авиакомпания решила продать непрофильный для себя актив. К тому времени «Москва» по-прежнему представляла собой кэптивную компанию, чей бизнес практически полностью был сосредоточен на авиационном страховании и основным клиентом которой являлся «Аэрофлот». Покупателем выступила крупная российская страховая группа «АльфаСтрахование», решившая усилить свои позиции на рынке авиастрахования (по итогам 2010 года «Москва» занимала 82-е место на рынке, объем собранной премии составил 738 млн рублей).



Летом 2013 года «Москва» (к этому времени ее портфель договоров был переведен в «АльфаСтрахование», и компания не вела деятельности) была куплена специализирующимся на розничном кредитовании Тинькофф Банком (до 2015 года назывался «Тинькофф Кредитные Системы»; принадлежит бизнесмену Олегу Тинькову*). Стоимость сделки составила около 2 млн долларов. Набор лицензий, которыми обладала «Москва», позволял быстро запустить собственный страховой бизнес ТКС (ранее банк уже имел опыт онлайновых продаж продуктов других страховщиков).

Планы Тинькова были довольно амбициозны. Сделав ставку на технологии и качество сервиса, он намеревался реализовать новую для российского страхового рынка модель директ-страхования (означает продажу полисов и урегулирование убытков в онлайн-режиме), причем быстро сделать этот бизнес прибыльным. Под новым брендом «Тинькофф Онлайн Страхование» компания стала, как и материнский банк, специализироваться на онлайн-продажах, не открывая собственных отделений. Таким образом страховщик намеревался сократить расходы на ведение деятельности и обойтись без комиссий страховым посредникам.

В первые несколько месяцев СК «Тинькофф Онлайн Страхование» использовала клиентскую базу материнского банка, предлагая банковским клиентам полисы страхования имущества, страхования выезжающих за рубеж и страхования от несчастных случаев. В результате за первые пять месяцев работы компании удалось собрать 161,6 млн рублей страховой премии (207-е место на рынке), а объем чистой прибыли страховщика по РСБУ в 2013 году достиг 37,6 млн рублей.

В начале 2014 года СК «Тинькофф Онлайн Страхование» приступила к продаже полисов на открытом рынке, а осенью запустила продажи продуктов по страхованию каско и ОСАГО в Москве и Санкт-Петербурге. Стратегическая цель – стать лидером на российском рынке директ-страхования.

С начала 2015 года «Тинькофф Онлайн Страхование» работает под брендом «Тинькофф Страхование».

В настоящее время компания является розничной, специализирующейся на директ-страховании, то есть продажах полисов через Интернет и кол-центр. Основные направления деятельности – розничное страхование от несчастных случаев и болезней, страхование финансовых рисков, связанных с потерей работы, моторное страхование и страхование имущества граждан. Компания является действующим членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков и Ассоциации Европейского Бизнеса.

СК «Тинькофф Страхование» вместе с Тинькофф Банком входит в TCS Group Holding PLC (Кипр). Акционерами являются кипрская компания TCS Group Holding PLC (80,08% акций) и АО «Тинькофф Банк» (19,92%). Конечной контролирующей стороной компании выступает Олег Тиньков, которому принадлежит более 50% акций в TCS Group Holding PLC.

С момента покупки Олегом Тиньковым в 2013 году страховщик демонстрирует существенное увеличение объемов сборов – до 161,6 млн рублей против 108 тыс. рублей в 2012-м. В последующие годы позитивная динамика прироста сборов продолжилась – в 2014 году объем поступлений увеличился на 492,75% до 957,61 млн рублей, а в 2015-2016 годах – на 33,74% и 16,15% соответственно. В 2017 году страховщик собрал 3,55 млрд рублей, что на 138,47% больше, чем годом ранее. В структуре сборов 70,54% занимают взносы по договорам с розничными клиентами, 29,46% – доля юридических лиц. Страховых выплат компанией осуществлено на сумму 493,58 млн рублей, уровень выплат составил 13,91%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3 млрд рублей премий, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,08 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 565,09 млн рублей, уровень выплат – 18,84%.

В течение 2017 года страховщик продолжал реализовывать стратегию развития продаж в сфере банковского страхования (коллективное страхование заемщиков банков от несчастного случая) с акцентом на увеличение доли автострахования в структуре страхового портфеля (46,72% в 2017-м против 33,67% по итогам предыдущего года). Согласно отчетности за 2017 год доля страхования от несчастных случаев и болезней составила 50,51% от общей суммы подписанных премий, каско – 32,41%, ОСАГО – 14,31%.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 2,24 млрд рублей (63,17%), среднее агентское вознаграждение составило 20,35%.

В 2017 году страховщик получил чистую прибыль по ОСБУ в размере 670,44 млн рублей против убытка в 31,98 млн рублей годом ранее (при этом, согласно отчетности по РСБУ за 2016 год компания показала чистую прибыль в 40,07 млн). За 9 месяцев 2018-го чистая прибыль компании достигла 1,87 млрд рублей (согласно отчета о финрезультатах), что в 5,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Уставный капитал – 835 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность сотрудников составила 269 чел., количество страховых агентов-юридических лиц – 130 ед. (из них 2 – страховые организации, 128 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 37 чел.

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruBBB+, прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг повышен 27 июня 2018 года). Ранее у компании действовал рейтинг финансовой надежности на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

Руководство: Иван Мироненко (генеральный директор), Юлия Литвинова (гл. бухгалтер).



Совет директоров: Олег Тиньков (председатель), Оливер Чарлз Хьюз, Артем Яманов, Вадим Стасовский, Илья Писемский.

Партнеры:

Банки: АО «Тинькофф Банк», АО «Кредит Европа Банк», АО «ЮниКредит Банк», ПАО ВТБ24.

* Олег Тиньков (1967 г. р.) – российский предприниматель, основатель и бывший владелец сети магазинов по продаже бытовой техники «Техношок», компании по производству продуктов быстрого приготовления «Дарья», пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». В 2000 году Тиньков окончил курсы маркетинга в Университете Беркли (Калифорния, США). С 2006 года развивает банковский бизнес под маркой «Тинькофф Банк» (за 2016 год прибыль банка выросла на 579% и составила 11 млрд рублей). В ежегодном рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Олег Тиньков занял 79-е место по итогам 2017 года. За прошлый год ему удалось увеличить состояние на 700 млн долларов, и на сегодняшний день, по оценке издания Forbes, оно составляет 1,2 млрд долларов.

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.