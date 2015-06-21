Банк России приказом от 20.08.2015 года отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховая компания «ВОСТОК-АЛЬЯНС». Решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1256 «О приостановлении действия лицензий»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Восток-Альянс»
лицензия ФСФР С №2895 50 от 6.05.2013
Руководитель
Любовь Николаевна Урмина (конкурсный управляющий)
по информации на 13 февраля 2017 г.
ОГРН
1047744004660
Адрес
143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 12
Телефоны
+7 (495) 363-68-82
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФСФР С №2895 50 от 6.05.2013
Отозвана
Лицензия отозвана приказом Банка России от 20.08.2015 года в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.