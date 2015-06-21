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Страховая компания Восток-Альянс

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
575 064
на 21.06.15
Объем премий, тыс. ₽
256 364
за 2014
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 20.08.2015 года отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховая компания «ВОСТОК-АЛЬЯНС». Решение принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 08.06.2015 № ОД-1256 «О приостановлении действия лицензий»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Восток-Альянс»
лицензия ФСФР С №2895 50 от 6.05.2013
Руководитель
Любовь Николаевна Урмина (конкурсный управляющий)
по информации на 13 февраля 2017 г.
ОГРН
1047744004660
Адрес
143408, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, пом. 12
Телефоны
+7 (495) 363-68-82
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №2895 50 от 6.05.2013 Отозвана

Лицензия отозвана приказом Банка России от 20.08.2015 года в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».
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