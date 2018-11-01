Страховая компания ВТБ Страхование жизни

Справка banki.ru о компании

АО «ВТБ Страхование жизни» – крупная по объему сборов компания, специализирующаяся на накопительном и инвестиционном страховании жизни. По итогам 2017 года общество заняло 15-е место на российском страховом рынке по объему собранной страховой премии и пятое место среди ведущих страховщиков жизни. C ноября 2018 года компания входит в состав Группы «СОГАЗ» (ранее была в составе крупнейшей в России финансовой группы ВТБ).Компания «ВТБ Страхование жизни» зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов и представительств.

«ВТБ Страхование жизни» было создано в 2005 году как «МСК-Лайф», учредителями выступили подконтрольная Банку Москвы и столичному правительству Московская страховая компания (МСК) и австрийская страховая группа Wiener Stadtische (владели 75% минус одна и 25% плюс одна акция «МСК-Лайф» соответственно). Новая компания сконцентрировалась на развитии страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней и добровольного медицинского страхования.



В конце 2006 года «МСК-Лайф» вошла в состав созданного при правительстве Москвы холдинга «Столичная страховая группа» (участниками холдинга стали также МСК, крупный страховщик «Стандарт Резерв», компания, осуществляющая ОМС, «Солидарность для жизни» («Совита») и крупный перестраховщик «Москва Ре»; контролировал Столичную страховую группу Банк Москвы совместно с правительством Москвы).

В 2011 году 25% плюс одну акцию Столичной страховой группы вместе с пакетом акций Банка Москвы купил Банк ВТБ (входит в группу ВТБ*), а в конце 2013 года «МСК-Лайф», «Москва Ре» и «Солидарность для жизни» («Совита») перешли под контроль страховой «дочки» ВТБ – «ВТБ Страхование». В то время «МСК-Лайф» практически не осуществляла операций и занимала 310-е место на российском страховом рынке. В 2014 году «Совита» была переименована в «ВТБ Медицинское страхование», а «МСК-Лайф» начала работать под новым брендом – «ВТБ Страхование жизни».

Прямыми акционерами «ВТБ Страхование жизни» являются ООО СК «ВТБ Страхование» (99,67% акций) и АО «ВТБ Медицинское страхование» (0,33%), которые с ноября 2018 года вошли в состав Группы «СОГАЗ».

В 2014 году компания собрала 162,96 млн рублей премий против 16,79 млн рублей годом ранее, продемонстрировав увеличение сборов почти в 10 раз. По итогам 2015 года в деятельности компании фиксируется колоссальный прирост сборов – объемов поступлений составил 6,47 млрд рублей. В 2016-2017 годах продолжается позитивная динамика сборов, прирост за этот период составил 105,23% и 57,22% соответственно. В 2017 году объем собранной премии достиг 20,87 млрд рублей, при этом сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 18,2 млрд рублей, по накопительному (НСЖ) – 2,7 млрд рублей. Общее количество заключенных договоров составило 48 тыс., что в 3,3 раза больше, чем в 2016 году. Размер страховых выплат по итогам минувшего года равен 383,01 млн рублей, уровень выплат – 1,84%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 14,22 млрд рублей премий, что на 75,85% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 8,09 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,33 млрд рублей, уровень выплат – 9,33%.

В структуре сборов «ВТБ Страхования жизни» в 2017 году 99,99% занимают премии по договорам страхования жизни (кроме пенсионного страхования). Этот вид страхования стал основным драйвером роста бизнеса компании за последние годы. Количество договоров НСЖ, заключенных в минувшем году достигло 36,6 тыс., что почти в 9 раз больше, чем годом ранее. Доля НСЖ в общем количестве заключенных компанией договоров составила 75%. Более 80% договоров в этом сегменте приобрели клиенты массовой розницы. Порядка 11,4 тысяч договоров приходится на ИСЖ, прирост в данном сегменте составил 14%.

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 20,86 млрд рублей (99,97%), среднее агентское вознаграждение составило 11,53%.

Перестраховочная защита портфеля компании обеспечивается договором с крупнейшим международным перестраховщиком – Gen Re.

В 2017 году компания получила 519,27 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 255,44 млн рублей). По данным МСФО за 2017 год совокупный доход страховщика составил 449,74 млн рублей, что на 44,61% больше, чем получено годом ранее (в 2016-м – 311,01 млн рублей).

Уставный капитал – 743 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднегодовая численность персонала составила 103 чел., количество страховых агентов-юридических лиц составила 14 ед. (из них 1 – страховая организация, 13 – другие юрлица), страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

«ВТБ Страхование жизни» является членом Ассоциации страховщиков жизни и Всероссийского союза страховщиков. Индивидуальных рейтингов надежности обществу не присвоено.

Рейтинги материнской компании ООО СК «ВТБ Страхование»

«Эксперт РА ruAAA, прогноз по рейтингу стабильный (подтвержден 27 ноября 2017 года).

Национальное рейтинговое агенство (НРА) присвоило рейтинг надежности и качества услуг ООО СК «ВТБ Страхование» на уровне «ААА.ic» со стабильным прогнозом (дата события – 20 декабря 2017 года). Рейтинг надежности и качества услуг присваивается впервые.

Standard & Poor's: «BBB-» – максимально высокая рейтинговая оценка среди страховых компаний с российским капиталом. Прогноз по рейтингу – стабильный (обновлен 7 марта 2018 года).

Совет директоров: Геннадий Гальперин (председатель), Михаил Моторин, Евгений Ниссельсон, Алексей Печенкин, Евгений Решетин, Олег Меркулов.

Руководство: Максим Пушкарёв (генеральный директор).

Основные партнеры

Банки: ПАО «ВТБ Банк Москвы», ПАО «ВТБ 24», «ОТП Банк», «Связь-Банк», «Тинькофф Банк», «Восточный экспресс банк», банк «Кольцо Урала».

*Международная финансовая группа «ВТБ» объединяет более 20 кредитных и финансовых организаций. Бизнес-интересы компании сосредоточены в банковской сфере на инвестиционно-корпоративном направлении и розничном бизнесе, в финансовой сфере – на страховании, лизинге и факторинге. Основным акционером группы ВТБ является государство в лице Росимущества (60,9% акций). Головная организация – Банк ВТБ. По состоянию на 31 декабря 2016 года в группе работали почти 95 тыс. сотрудников. По итогам 2017 года чистая прибыль Группы ВТБ составила 120,1 млрд рублей, размер активов достиг 13 трлн рублей. Деятельность Группы за пределами России осуществляется через 11 дочерних банков, расположенных в Германии, Великобритании, Сербии, Армении, Беларуси, Казахстане, Азебрайджане, Украине (2 банка), Грузии и Анголе, а также через 3 представительства, расположенных в Италии, Китае, Кыргызстане, и филиалы в Китае, Индии и Сингапуре.

Дата последнего изменения: 12 ноября 2018 г.