Страховая компания Якорь

Справка banki.ru о компании

АО «Страховое общество «Якорь» – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года общество заняло 74-е место по объему собранной страховой премии и 28-е место по сборам в сегменте ДМС. Основные сборы премий в 2017 году пришлись на ОСАГО (47,07%), добровольное медицинское страхование (24,59%) и страхование от несчастных случаев и болезней (9,39%). В настоящее время открыто шесть филиалов и два представительства компании в крупных городах РФ. Головной офис организации находится в Москве.

1 ноября 2018 года Банк России приказом № ОД-2865 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписаний регулятора.



Страховое общество «Якорь» – универсальная российская страховая компания, зарегистрированная в мае 1991 года. Общество предоставляет страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам по личному страхованию, имущественному страхованию, страхованию ответственности, ОСАГО и др. В 2014 году компания заняла 51-е место по сборам по входящему перестрахованию (149 млн рублей), но 16 сентября 2015 года лицензия на перестрахование была отозвана Банком России в связи с отказом компании от осуществления данного вида деятельности.



В 2015 году большинство СМИ не обошло вниманием арест бывшего генерального директора компании «Якорь» Алексея Семенихина, который с 2010 по 2012 годы возглавлял ГСК «Югория». Как сообщалось в издании «Коммерсант», «он (прим. – Алексей Семенихин) заключал контракты на невыгодных для компании условиях и приобретал заведомо убыточные активы. По данному делу в международном розыске находится член совета директоров компании Владимир Волков (прим. – Владимир Волков руководил ГСК «Югория» с 2000 по 2010 год), дело которого было выделено в отдельное производство». По сообщению АСН, Семенихину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев в колонии-поселении. Следственный комитет предъявил бывшим топ-менеджерам обвинение по двум уголовным статьям: «Злоупотребление полномочиями», а также «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере».

По данным компании, акционерами общества являются: ООО «Компания «МПФ СВ» (52,2%, единственный владелец – Владимир Елисеев), ООО «СэилзФин» (23,9%, конечный собственник – кипрская компания Krisanta Trading Co.Limited), Владимир Елисеев (12%), Игорь Елисеев (9,56%) и ООО «Автодор-М» (2,34%, владелец 70% доли уставного капитала – Владимир Елисеев). Конечными бенефициарами общества, согласно финансовой отчетности за 2017 год, являются Владимир Елисеев и его сын, Игорь Елисеев.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национальной Страховой Гильдии, Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев автотранспортных средств и других организаций.

В 2012 году компания собрала на 17,85% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (1,25 млрд рублей против 1,06 млрд рублей годом ранее). По результатам деятельности в 2013 году организация показала снижение объемов сборов на 16,22%. Итогом 2014 года является положительная динамика поступлений – прирост сборов достиг 39,08%, а 2015-й отмечен сокращением объема страховых премий на 38,31%. В 2016-2017 годах отмечается прирост сборов на 2,11% и 50,44% соответственно. Размер собранной премии по итогам минувшего года равен 1,38 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 916,86 млн рублей). Доля премий по договорам с юридическими лицами составляет 72,61%, с физическими лицами – 27,39%. Размер страховых выплат в 2017 году составил 560,09 млн рублей, уровень выплат – 40,61%.

По итогам 2017 года существенные доли страхового портфеля компании занимают: ОСАГО (47,07%), добровольное медицинское страхование (24,59%), страхование от несчастных случаев и болезней (9,39%), страхование гражданской ответственности (8,42%, из них за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 3,74%, за причинение вреда третьим лицам – 4,68%), страхование имущества юридических лиц (5,8%), страхование грузов (2,72%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 1,13 млн рублей (81,66%), размер среднего агентского вознаграждения составил 18,57%.

В области перестрахования СО «Якорь» сотрудничает со следующими компаниями: Polish Re (Польша), Trust Re (Кипр), АО «РНПК», ПАО «САК «Энергогарант», ЗАО «МАКС», ООО «СК «Согласие» и др., а также брокерами с многолетним опытом работы: Малакут, Сосьете де Куртаж Ре и пр.

В 2017 году компания получила прибыль по ОСБУ в размере 2,52 млн рублей и совокупный доход в 79,79 млн рублей по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с убытком в размере 6,84 млн рублей по РСБУ и 121,86 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 170,51 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2018 года).



Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 170 чел., страховых агентов-юридических лиц – 90 ед. (из них 27 – страховые организации, 63 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 102 чел. (из них 48 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: ruССС, прогноз по рейтингу стабильный (обновлен 28 июня 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг В+ «Невысокий уровень надежности» со стабильным прогнозом.

Национальное Рейтинговое Агентство отзывало рейтинг надежности СО «Якорь» в связи с окончанием срока действия договора 21 апреля 2014 года. Рейтинг надежности компании на уровне «А» был подтвержден в октябре 2012 года.

Руководство: Александр Зайцев (генеральный директор), Сергей Кириллов, Павел Шабашов, Василий Гришуткин, Мария Зубковская, Марина Никитина, Маргарита Мартынова.

Партнеры компании:

Банки: Русский Ипотечный Банк, Москомбанк, Запсибкомбанк, Транскапиталбанк, Инвестсоцбанк, «БЦК-Москва» и др.

Клиенты: «Дорожно-Строительная Компания «АВТОБАН» (европейская часть РФ), ООО «Фишер Крепежные Системы Рус», ООО «Макс Интермодал Системс», ООО ТСК «АДВАНТАВТО», «Ханты-Мансийскдорстрой» (Западная Сибирь и Урал), ООО «ПФМ ГРУП», группа компаний «Аэродромдорстрой», АО «Концерн «Вега», «Лобненский лифтостроительный завод», Московское городское бюро технической инвентаризации, Погарская сигарно-сигаретная фабрика, Красноярская Теплоэнергетическая компания, ГАУ Города Севастополя «Севастопольская Телерадиокомпания» и др.

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.