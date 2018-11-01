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Страховая компания Югория-Жизнь

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
315 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-14 174
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
229 212
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
40 366
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни

Юридическим лицам

  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о компании

АО «ГСК «Югория-Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2017 года организация заняла 133-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 26-е место по сборам в сегменте страхования жизни (98,78% страхового портфеля). Страховые продукты реализуются через сеть филиалов и офисов материнской компании АО «ГСК «Югория» в 50 регионах России. Головной офис находится в г. Ханты-Мансийск.

ГСК «Югория-Жизнь» основана в январе 2006 года. Компания специализируется на предоставлении услуг по розничному смешанному страхованию жизни и корпоративному страхованию от несчастных случаев и болезней. Лидирующие позиции в качестве страховщика жизни компания занимает в Уральском федеральном округе, в частности, четвертое место в ХМАО-Югра по итогам 2017 года. ГСК «Югория-Жизнь» является членом Ассоциации страховщиков жизни и Всероссийского союза страховщиков.

Главным акционером компании является АО «ГСК «Югория» (доля в уставном капитале – 99,99%). Конечным контролером компании выступает Сергей Судариков.

В 2013-2014 годах объемы поступлений страховщика уменьшились на 17,31% и 33,24% соответственно, а по итогам 2015-го – на 19,74% (собрано 43,01 млн рублей против 53,58 млн рублей годом ранее). В 2016 году объем подписанной премии сократился на 13,03% и составил 37,4 млн рублей (189-е место в ренкинге). По итогам 2017 года поступления увеличились более чем в шесть раз и составили 229,21 млн рублей, из них 95,78% занимают взносы по договорам с физическими лицами и 4,22% – с юридическими лицами. Размер страховых выплат в прошлом году составил 40,37 млн рублей, уровень выплат – 17,61%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 298,62 млн рублей премий, что значительно превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 32,88 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 11,93 млн рублей, уровень выплат – 4,0%.

Страховой портфель компании в 2017 году на 98,78% состоит из премий по договорам страхования жизни и на 1,22% из страхования от несчастных случаев и болезней.

В 2017 году при помощи посредников собрано 216,35 млн рублей (94,39% от общей премии), размер среднего агентского вознаграждения составил 6,83%.

Основным перестраховщиком компании является Hannover Re (Германия).

В 2017 году страховщик получил убыток в размере 14,17 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и МСФО. Предыдущий год компания окончила с прибылью в размере 9,65 млн рублей по РСБУ и 11,19 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 315 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 33 чел., страховых агентов-физических лиц – 184 чел., страховых агентов-юридических лиц – 4 ед.

Рейтинги компании

«Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности страховой компании «Югория-Жизнь» на уровне ruBB+ (дата события – 12 апреля 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Национальное рейтинговое агентство подтвердило 28 декабря 2016 года рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «А-» (Высокая степень надежности), прогноз «стабильный» с учетом рейтинга поддержки на уровне «RS3». Рейтинг финансовой устойчивости stand-alone АО «СК «Югория-Жизнь» присвоен на уровне «ВВВ+» (Достаточная степень надежности) по национальной шкале. Впервые рейтинг на уровне «А-» был присвоен компании в декабре 2014 года и подтвержден на том же уровне в декабре 2015 года.

Руководство: Армен Мхитарян (генеральный директор), Александр Чусовитин.

Совет директоров: Алексей Охлопков (председатель), Михаил Косенко, Светлана Кузнецова, Армен Мхитарян, Андрей Ремезов.

Дата последнего изменения: 30 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «ГСК «Югория-Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 4014 от 11.11.2016
Руководитель
Армен Арутюнович Мхитарян (генеральный директор)
по информации на 30 ноября 2018 г.
ОГРН
1068601000335
Адрес
628012, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61
Телефоны
+7 (3467) 35-71-49
8 800 100-82-00
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 4014 от 11.11.2016 Действует
ЦБРФ СЛ № 4014 от 11.11.2016 Действует
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