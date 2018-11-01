Страховая компания Зетта Страхование

Справка banki.ru о компании

ООО «Зетта Страхование» – универсальная, средняя по размеру сборов страховая организация. В 2017 году компания заняла 29-е место по объему собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-10 по сборам в сегменте страхования имущества физических лиц. По итогам года основные сборы премий пришлись на автострахование (62,7%) и страхование имущества (20,22%). Компания предоставляет более 90 программ страхования и перестрахования. Клиентами являются свыше 650 тыс. граждан, а также представители малого и среднего бизнеса. Региональная сеть страховщика включает 35 филиалов в крупных городах России и более 100 точек продаж. Головной офис расположен в Москве.

Компания «Зетта Страхование (до середины января 2015 года – ООО СК «Цюрих») была создана под названием «Наста» в 1993 году предпринимателем Михаилом Николаевым и являлась частью его финансового холдинга (в холдинг также входили «Роспромбанк», лизинговая компания «РПБ-Лизинг» и НПФ «Гелиос»).



Активно развивая розничный бизнес, к концу 1990-х годов «Наста» стала заметным игроком на рынке. Сборы компании по добровольным видам страхования в 1999 году составили 234,5 млн руб., что соответствует 49-й позиции среди крупнейших страховщиков на этом сегменте, при этом на добровольное страхование приходилось около 63% бизнеса «Насты». Филиальная сеть компании охватывала 20 регионов страны.

В тот же период «Наста» начала активно развивать автострахование и вскоре стала одним из лидеров этого рынка. Так, по итогам 2004 года компания занимала 9-е место среди крупнейших страховщиков ОСАГО (объем собранной премии – 924,8 млн руб.).

В 2007 году Михаил Николаев продал 66% акций «Наста» швейцарской страховой группой «Zurich Financial Services Group», намеревающейся быстро занять рыночную долю перспективного российского страхового рынка (у «Zurich» в то время уже работала небольшая российская «дочка» – «Цюрих», специализирующаяся на страховании корпоративных клиентов и занимающая 120-е место на рынке). «Наста», занимаясь в основном страхованием розничных клиентов, а также малого и среднего бизнеса, к тому времени прочно входила в число лидеров рынка (13-е место среди крупнейших страховщиков по итогам 2006 года, объем премии – 6,6 млрд руб.). Сумма сделки не раскрывалась, однако эксперты оценивали ее в 70-100 млн долларов. Вскоре «Наста» получила называние «Цюрих. Ритейл», а год спустя Zurich увеличил свою долю в этой компании до 100% (в целом покупка «Насты» обошлась швейцарской страховой группе в 465 млн долларов). В 2009 году, в результате преобразований российского бизнеса Zurich, ее «дочки» в России, составляющие группу «Цюрих» – «Цюрих. Ритейл» и «Цюрих» – стали называться СК «Цюрих» и «Цюрих надежное страхование» соответственно.

Однако вскоре «Цюрих» пришлось пересматривать свою стратегию. Большой портфель по рознице, в частности – автострахованию, характеризующемуся высокой убыточностью (на него приходилось почти 80% бизнеса), стал причиной убытков группы (согласно отчетности по МСФО, в 2011 году убыток группы «Цюрих» составил 1,1 млрд руб., в 2012 году – 787 млн руб., а по итогам 2013 года – вырос до 2,2 млрд руб.). В результате компания приняла решение сократить розничный бизнес – в частности, стала ограничивать продажи полисов каско и ОСАГО, а также вдвое сократила филиальную сеть (до 37 подразделений). А в начале 2014 года стало известно, что Zurich ищет покупателя на свой розничный бизнес, представляющий собой портфель из примерно 1,2 млн полисов.

Летом 2014 года новым владельцем розничного бизнеса СК «Цюрих» стала инвестиционная компания «Олма», намеревающаяся существенно расширить свой бизнес за счет увеличения клиентской базы и продажи розничных продуктов на основе филиальной и агентской сетей. Стоимость сделки составила 1 млрд рублей Новые владельцы провели ребрендинг компании в январе 2015 года, при этом все условия действующих договоров СК «Цюрих» сохранились. С февраля того же года компания продолжила деятельность под брендом ООО «Зетта Страхование». Корпоративный бизнес Zurich в России не вошел в сделку и был выведен в отдельную компанию – ЗАО «Цюрих надежное страхование».

ООО «Зетта Страхование» является членом Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Ассоциации Европейского Бизнеса в Российской Федерации, Российского антитеррористического страхового пула, Союза страховщиков Татарстана и ряда других профессиональных и отраслевых объединений.

В 2016-2017 годах ООО «Зетта Страхование» выбрано лучшей страховой компанией по уровню клиентского обслуживания и качеству страховых услуг по итогам годового чемпионата «Народного рейтинга 2017», основанного на отзывах посетителей портала banki.ru.

Единственным акционером общества со 100% долей в уставном капитале является ООО «Интерхолдинг» – российская компания со 100% иностранным капиталом (долей в 99,9% владеет кипрская компания с ограниченной ответственностью «Делегейт лимитед»). Конечным бенефициаром выступает Олег Ячник.

В 2014-2015 годах компания демонстрирует снижение сборов на 27,71% и 11,7% соответственно, а по итогам 2016-го наблюдается прирост объема поступлений на 12,72%. В 2017 году компания увеличила сборы на 4,17%, собрав 6,56 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 6,3 млрд рублей), из них 82,22% заняли поступления по договорам с физическими лицами и 17,78% – с юридическими лицами. Сумма страховых выплат по итогам минувшего года составила 2,41 млрд рублей, уровень выплат – 36,78%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,22 млрд рублей премий, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,95 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,09 млрд рублей, уровень выплат – 33,86%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимали следующие виды страхования: автострахование (62,7%, из них каско – 34,48%, ОСАГО – 28,22%), страхование имущества (20,22%, из них имущества юридических лиц – 4,09%, физических лиц – 16,13%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,13%), добровольное медицинское страхование (4,84%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (2,85%). В 2017 году компания заняла девятое место среди крупнейших страховщиков в сегменте страхования имущества граждан (сборы достигли 1,06 млрд рублей, что на 23,16% больше показателя 2016-го) и вошла в топ-20 среди автостраховщиков (16-е место по сборам ОСАГО и 13-е – по каско).

В марте 2018 года компания получила лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Теперь компания получила право быть допущенной к тендерам на страхование режимных и закрытых объектов, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 5,67 млрд рублей (86,45%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,9%.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Munich Re, Hannover Re, SCOR.

В 2017 году компания получила прибыль по РСБУ в размере 707,55 млн рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016 году – 281,54 млн рублей). Согласно отчетности по МСФО размер совокупного дохода общества в 2017 году достиг 728,19 рублей, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года (в 2016-м – 316,72 млн рублей).

Уставный капитал – 1,5 млрд рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 1198 ед. (из них 25 – страховые организации, 1173 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 5460 чел. (из них 1430 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА»: ruА+, прогноз по рейтингу – стабильный (подтвержден 29 ноября 2018 года).

Руководство: Игорь Фатьянов (генеральный директор), Наталия Ведмедь, Михаил Кондратьев, Илья Решетников, Алексей Лебедев, Анна Тарасова, Екатерина Кваснюк.



Партнеры компании

Автосалоны и автосервисы: партнерами компании являются около 350 автодилеров.

Банки: партнерские отношения установлены с 30 банками, среди которых ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО Банк «ФК-Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «ЮниКредит Банк» и др.

Клиенты: АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», ОАО «Тепловые сети», ОАО «Калининградский морской торговый порт», ОАО «Банк Москвы», ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФГУП «Гидрографическое предприятие», ГУП «Мосгортранс», ГАРНА «Россия» им. Л. Зыкиной», АО «Пензтеплоснабжение», АО «Корпорация «МСП», АО «Оператор электронного правительства», МП «Азовводоканал», ДЮЦ «Петергоф», ФГУП «РОСТЭК» и др.



Дата последнего изменения: 29 ноября 2018 г.