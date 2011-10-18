Автострахование – ОСАГО и КАСКО

Автострахованием сегодня называют ряд видов страхования, которые предназначены для защиты имущественных интересов застрахованных лиц и связаны с затратами на восстановление автомобиля после аварии и на покупку нового автомобиля после угона или хищения.

Кроме того, автострахование предполагает возмещение ущерба, нанесенного третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

В настоящее время в России существуют добровольные и обязательные виды страхования. Обязательным видом страхования является ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).

К добровольным программам автострахования можно отнести страхование каско, добровольное страхование автогражданской ответственности, страхование автогражданской ответственности выезжающих за рубеж (так называемая «Зеленая карта»), страхование водителей и пассажиров от несчастного случая.

Самый популярный вид страхования авто – страхование каско. Полис каско обеспечивает ремонт страховой компанией вашего автомобиля даже в тех случаях, когда вы являетесь виновником аварии, когда машина повреждена неизвестными лицами либо в результате пожара или стихийных бедствий. Выплата по каско также компенсирует стоимость автомобиля в случае его угона.

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