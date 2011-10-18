Страхование каско относится к добровольным видам страхования. В настоящее время эту услугу предоставляет множество страховых компаний.

Сколько стоит полис?

Если Вы решили купить страховку каско на Haval, то произвести предварительный расчет стоимости мы предлагаем на этой странице. Для того чтобы рассчитать цену, владельцу автомобиля необходимо будет ввести в соответствующие поля калькулятора данные о себе и транспортном средстве.

Если Вас устроят полученные результаты, Вы можете выбрать страховку из выданных предложений.