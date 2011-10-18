Каско на Mercedes-Benz

Страхование каско относится к добровольным видам страхования. В настоящее время эту услугу предоставляет множество страховых компаний.

Сколько стоит полис?

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