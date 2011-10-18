Калькулятор Каско ЭРГО онлайн посчитает стоимость комплексного страхования для вашего автомобиля. Введите сведения о своем транспортном средстве и лицах, имеющих право им управлять, с какой даты требуется полис — и через несколько минут узнаете, сколько стоит страховка.

На цену полиса влияют различные факторы. Один из наиболее значимых — срок эксплуатации. На новое авто Каско оформить просто, а вот чем машина старше, тем меньше сумма к возмещению при наступлении страхового случая и дороже сама страховка. В страховой компании могут отказаться страховать транспортное средство, если оно выпущено раньше определенного года.

Анкетные данные водителя и стаж вождения также учитываются при расчете стоимости. Согласно статистике, больше проблем при управлении автомобилем возникает у молодежи, пожилых, бездетных, для этих демографических групп вводится повышающий коэффициент. Кроме того, вероятность ДТП отличается по регионам, есть разница во «вкусах» угонщиков и т.д.

Все эти показатели страховщики анализируют и на основании этого корректируют правила, по которым рассчитывается стоимость автострахования в 2019 году. В каждой компании формула разрабатывается самостоятельно, могут быть отличия в списке страховых случаев и условиях кредитования. Поэтому, прежде чем купить Каско от СК ЭРГО, желательно сравнить возможности и цены в разных местах. Это можно сделать, например, с помощью онлайн-калькулятора на Banki.ru. После ввода необходимой информации в форму на сайте вы узнаете, какие страховые готовы предоставить полис и на каких условиях. Специалисты портала также готовы помочь с приобретением автостраховки.