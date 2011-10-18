Калькулятор КАСКО Гелиос

Чтобы воспользоваться калькулятором Каско Гелиос онлайн, достаточно ввести необходимые данные в специальную форму, и через пару минут цена полиса уже посчитана. В страховой компании это заняло бы гораздо больше времени. Целесообразно выяснить и стоимость аналогичных услуг у других страховщиков. Не секрет, что правила, стоимость и другие параметры могут заметно отличаться.

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