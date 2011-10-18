Калькулятор КАСКО Надежда

Страхование каско предполагает защиту от рисков «ущерб» и «хищение». Полис покрывает расходы на ремонт собственного транспортного средства, а в случае угона автомобиля его владельцу производится компенсация.

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